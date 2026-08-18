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ナイジェリアがスーパー・ファルコンズの指揮官ジャスティン・マドゥグを解任、ワールドカップの夢は悪夢に変わる
NFF、スーパー・ファルコンズ指揮官マドゥグを解任
NFFは、スーパー・ファルコンズのマドゥグ監督とテクニカルスタッフ全員を即時解任した。この決定は、ナイジェリアが史上初めてFIFA女子ワールドカップ出場権を逃したことを受けたものだ。
今回の解任により、マドゥグ監督の在任期間は劇的な幕切れを迎えた。スーパー・ファルコンズをWAFCONで大会最多記録を更新する10度目の優勝に導いてから、わずか1年後のことだった。同監督は、アメリカ人指揮官ランディ・ウォルドラムの辞任を受け、2024年9月に暫定的に指揮を執っていた。
しかし、アフリカ王者は今年のWAFCONで急激に調子を落とし、準決勝進出を逃した上、プレーオフで南アフリカに1-2で敗れた。この敗戦により、1991年の第1回大会以来続いていた、ナイジェリアのすべての女子ワールドカップに出場してきた誇るべき記録は途絶えた。
- Getty Images Sport
失敗の原因を調査するための特別対策チームが発足
歴史的な敗退を受け、NFFのイブラヒム・グサウ会長は月曜日、事実調査委員会を発足させた。同委員会には、この崩壊の直接的および間接的な原因を調査するため、2週間が与えられている。
グサウ会長は「最近の各代表チームの不振について、直接的および間接的な原因を調査してもらいたい。ただし、特にスーパー・ファルコンズが予想外にもワールドカップ出場を逃した件に焦点を当ててほしい」と述べ、「職務期間は2週間で、報告書を提出してもらう」と続けた。
委員会は元NFF事務総長ファニー・アムンが委員長を務め、元スーパー・ファルコンズ主将デザイア・オパラノジー、元スーパー・イーグルス主将ムティウ・アデポジュが委員に名を連ねる。アムンは、委員会がこのプロセスに深く取り組む一方で、一般からの意見提出も受け付けると認めた。
敗戦で誇るべきワールドカップ記録に終止符が打たれた
ナイジェリアはWAFCONで準決勝進出を逃したことで、2027年にブラジルで開催される同大会への自動出場枠を失った。その後、南アフリカとのプレーオフにも敗れ、世界最高峰の舞台へ向かう残されたすべての道が正式に閉ざされた。スーパー・ファルコンズはそれまで、女子ワールドカップの過去9大会すべてに出場してきた唯一のアフリカ勢だった。
- NurPhoto
NFF選挙を前に高まる指導部の不透明感
ナイジェリアサッカー界の危機は、技術スタッフのベンチにとどまらず、連盟の指導部にも及んでいる。現職のNFF幹部は、9月27日にラフィアで予定されている選挙を前に、不透明な状況に直面している。
『ESPN』によると、国家スポーツ委員会（NSC）の関係者は、ボラ・ティヌブ大統領に対して選挙の停止と暫定的な正常化委員会の設置を求めることを検討している。NSCはこの介入の可能性について、すでにFIFAに説明したと報じられている。
FIFAの規約では、いかなる正常化委員会も第三者介入による資格停止を避けるため、CAFとの協議を経てFIFAが正式に任命しなければならない。調査委員会が報告書の準備を進める中、ナイジェリアサッカーは再編に向けた極めて重要な時期を迎えている。
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