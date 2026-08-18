NFFは、スーパー・ファルコンズのマドゥグ監督とテクニカルスタッフ全員を即時解任した。この決定は、ナイジェリアが史上初めてFIFA女子ワールドカップ出場権を逃したことを受けたものだ。

今回の解任により、マドゥグ監督の在任期間は劇的な幕切れを迎えた。スーパー・ファルコンズをWAFCONで大会最多記録を更新する10度目の優勝に導いてから、わずか1年後のことだった。同監督は、アメリカ人指揮官ランディ・ウォルドラムの辞任を受け、2024年9月に暫定的に指揮を執っていた。

しかし、アフリカ王者は今年のWAFCONで急激に調子を落とし、準決勝進出を逃した上、プレーオフで南アフリカに1-2で敗れた。この敗戦により、1991年の第1回大会以来続いていた、ナイジェリアのすべての女子ワールドカップに出場してきた誇るべき記録は途絶えた。