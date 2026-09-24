ナイキの決定は、ベンゼマが2015年に元フランス代表のチームメート、マチュー・ヴァルブエナを巡るセックステープ恐喝スキャンダルで恐喝への共犯として有罪判決を受けていたことに起因する。この件は彼の代表キャリアに影を落とし、自国代表としての活動を5年間逃す原因となった。

2021年にはベルサイユの裁判所がベンゼマに執行猶予付きの禁錮1年と7万5000ユーロの罰金を言い渡した。当初の控訴は2022年に取り下げられた。当時この法的状況について、代理人弁護士のユーグ・ヴィジエは「彼が法律上有罪であるのは事実だ。しかし、司法上の真実は現実とは異なる」と述べていた。ベンゼマの代理人は、ナイキがこの協業について正式に選手側へ接触したことを認めた。