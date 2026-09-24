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ナイキ、物議を醸してきた過去への懸念からカリム・ベンゼマとのロンドンで予定していた撮影を中止
ナイキがロンドンでのキャンペーン撮影を中止
ナイキは水曜夜、ベンゼマを起用したキャンペーン広告の予定されていた撮影を中止した。『The Athletic』の報道によると、このスポーツ用品メーカーは、ベンゼマが自社のブランド価値観に合致しないと判断したという。撮影は木曜日にロンドンで行われる予定で、ナイキとコーテイズのコラボレーションに焦点を当てた内容だった。
同ブランドは7万5000ユーロ相当の商品提供と渡航手配で合意していた。しかし、ナイキは彼の過去をさらに詳しく調べ、計画を取りやめた。声明でナイキは「このプロジェクトは、当該アスリートとナイキのより広範な関係性を反映するものではない。協議がここまで進んでしまったことを遺憾に思う」と述べた。
- AFP
歴史的な論争が元代表選手につきまとう
ナイキの決定は、ベンゼマが2015年に元フランス代表のチームメート、マチュー・ヴァルブエナを巡るセックステープ恐喝スキャンダルで恐喝への共犯として有罪判決を受けていたことに起因する。この件は彼の代表キャリアに影を落とし、自国代表としての活動を5年間逃す原因となった。
2021年にはベルサイユの裁判所がベンゼマに執行猶予付きの禁錮1年と7万5000ユーロの罰金を言い渡した。当初の控訴は2022年に取り下げられた。当時この法的状況について、代理人弁護士のユーグ・ヴィジエは「彼が法律上有罪であるのは事実だ。しかし、司法上の真実は現実とは異なる」と述べていた。ベンゼマの代理人は、ナイキがこの協業について正式に選手側へ接触したことを認めた。
新たなスパイクスポンサー探しは続く
ベンゼマはキャリア初期にはナイキのスパイクを着用していたが、現役生活の大半はアディダスとともに過ごし、2007年に同ドイツブランドと契約した。アディダスは、ベンゼマが2022年にバロンドールを受賞した際、シグネチャースパイクまで発売している。しかし、アディダスとの契約は最近満了となり、代理人は新たな商業的な道を模索できる状況となっていた。この撮影が中止になる前、ナイキとベンゼマは、より広範なアンバサダー役割に関して初期段階のやり取りを行っていたものの、ナイキは具体的に進行している計画はないと主張していた。この商業面での不透明さはピッチ上での立場とも重なっており、ベンゼマは8月末にサウジアラビアのクラブ、アル・ヒラルを退団して以降、現在フリーエージェントの状態にある。
- Getty
ベテランストライカーの次は？
ベンゼマは秋が深まる中、依然として無所属で、大手スパイクスポンサーも付いていない。現役引退の意思は表明していないものの、アル・ヒラルでの短期間の在籍を経て、ストライカーとしてピッチ上での当面の将来は不透明となっている。ベンゼマは今後、現在のシーズンがさらに進む前に代理人が新天地確保に動く中で、別の商業パートナーを見つける必要がある。
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