ナイキは、ドイツ対エクアドルのワールドカップ試合前に、新しいDFBユニフォームをゲリラ的に披露した。

スタテン島からハドソン川を遡り、自由の女神像を通り過ぎてマンハッタンのスカイライン手前まで進んだボートがあった。ボートには「魔法の足」ジャマル・ムシアラの新しいユニフォーム姿の写真が掲げられていた。

白を基調に黒のラウンドネックが際立つデザインは、1974年ミュンヘンW杯で優勝した「皇帝」フランツ・ベッケンバウアーらを想起させる。胸にはDFBの鷲とナイキのスウッシュが誇らしく並ぶ。