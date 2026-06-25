ドイツ代表のグループリーグ最終戦・エクアドル戦を前に、同社は木曜日、ニュージャージー州で「Hallo New Jersey（こんにちは、ニュージャージー）」という駄洒落を使ったゲリラキャンペーンを開始した。これは「こんにちは、新しいユニフォーム」という意味だ。
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ナイキは、ドイツ対エクアドルのワールドカップ試合前に、新しいDFBユニフォームをゲリラ的に披露した。
スタテン島からハドソン川を遡り、自由の女神像を通り過ぎてマンハッタンのスカイライン手前まで進んだボートがあった。ボートには「魔法の足」ジャマル・ムシアラの新しいユニフォーム姿の写真が掲げられていた。
白を基調に黒のラウンドネックが際立つデザインは、1974年ミュンヘンW杯で優勝した「皇帝」フランツ・ベッケンバウアーらを想起させる。胸にはDFBの鷲とナイキのスウッシュが誇らしく並ぶ。
ナイキが70年ぶりにDFBでアディダスに代わりサプライヤーとなる
米国のユニフォームサプライヤーはシャツの全貌をまだ公開できないため、ムシアラの写真ではモザイク処理が施されている。年末まではワールドカップのエクアドル戦（22:00／ARD・Magenta）と同様に、ドイツ代表はアディダスのユニフォームを着用する。
ヘルツォーゲンアウラッハに本社を置く同社は70年以上にわたりドイツ代表を支えてきた。2024年3月、ドイツサッカー連盟（DFB）は2027年1月から2034年までナイキと年間1億ユーロの契約を結ぶと発表した。
2026年ワールドカップドイツ代表メンバー
ポジション 選手 所属チーム 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンス アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナサン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・バイアー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハーヴェルツ アーセナルFC 7 攻撃 アッサン・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルーウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11