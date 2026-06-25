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Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

翻訳者：

ナイキは、ドイツ対エクアドルのワールドカップ試合前に、新しいDFBユニフォームをゲリラ的に披露した。

ワールドカップ
エクアドル 対 ドイツ
ドイツ
ジャマル・ムシアラ

米スポーツ用品大手ナイキは、2027年からドイツ代表サッカーチームのユニフォームを手掛け、そのデザインを先行公開した。

ドイツ代表のグループリーグ最終戦・エクアドル戦を前に、同社は木曜日、ニュージャージー州で「Hallo New Jersey（こんにちは、ニュージャージー）」という駄洒落を使ったゲリラキャンペーンを開始した。これは「こんにちは、新しいユニフォーム」という意味だ。

  • スタテン島からハドソン川を遡り、自由の女神像を通り過ぎてマンハッタンのスカイライン手前まで進んだボートがあった。ボートには「魔法の足」ジャマル・ムシアラの新しいユニフォーム姿の写真が掲げられていた。

    白を基調に黒のラウンドネックが際立つデザインは、1974年ミュンヘンW杯で優勝した「皇帝」フランツ・ベッケンバウアーらを想起させる。胸にはDFBの鷲とナイキのスウッシュが誇らしく並ぶ。

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  • ナイキが70年ぶりにDFBでアディダスに代わりサプライヤーとなる

    米国のユニフォームサプライヤーはシャツの全貌をまだ公開できないため、ムシアラの写真ではモザイク処理が施されている。年末まではワールドカップのエクアドル戦（22:00／ARD・Magenta）と同様に、ドイツ代表はアディダスのユニフォームを着用する。

    ヘルツォーゲンアウラッハに本社を置く同社は70年以上にわたりドイツ代表を支えてきた。2024年3月、ドイツサッカー連盟（DFB）は2027年1月から2034年までナイキと年間1億ユーロの契約を結ぶと発表した。

  • 2026年ワールドカップドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属チーム背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンスアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナサン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・バイアーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハーヴェルツアーセナルFC7
    攻撃アッサン・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルーウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
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