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ナイキはワールドカップを前に新作映像を公開し、コール・パーマー、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペがキム・カーダシアンと共演した。
ナイキがスター集結の「Rip the Script」キャンペーンを発表。
ナイキは2026年ワールドカップを前に、新作映像「Rip the Script」を公開した。ムバッペ、ハーランド、ビニシウス、パーマー、クリスティアーノ・ロナウド、エリック・カントナ、ロナウジーニョ、ズラタン・イブラヒモビッチ、ディディエ・ドログバなど、サッカー界のレジェンドが勢ぞろいしている。
映像は創造性と直感を重んじる内容で、キム・カーダシアンやトラヴィス・スコット、レブロン・ジェームズ、チャニング・テイタムも出演。キャンペーンでは新代表ユニフォームやスパイクコレクション、草の根活動も展開し、表現力豊かなサッカーを後押しする。
ナイキがキャンペーンのビジョンを語る
ナイキのグローバル・ブランド・ボイス担当副社長兼クリエイティブ・ディレクター、ヘレナ・ソーントン氏は、このキャンペーンについて語った。サッカーで最も記憶に残る瞬間は、選手が直感を信じたときに生まれるという信念に基づいているという。
ナイキ公式ウェブサイトでは「サッカーの魔法のような瞬間は、選手が直感を信じたときに生まれる。それが私たちが見たいサッカーだ。新鮮で、直感的で、予想外で、創造的なプレー」と説明する。
また、本キャンペーンは多様なプラットフォームで現代の視聴者を惹きつけるよう設計されたと強調した。彼女は「スクリーンだけでなく、サッカーコミュニティが実際に集まる場やサブカルチャーに根ざした形で寄り添うためにこの映像を作りました。
従来のマーケティングは選びませんでした。語り継ぎ、切り取り、身にまとい、足を運ぶ価値を提供したかったのです。観るだけの物語ではなく、自分事として受け止められる物語。それが『ナイキ フットボール』の世界観の核です。」
このキャンペーンは、サッカー文化と製品革新を融合させたものです。
この映像はキャンペーンの目玉だが、ナイキは同時に最新のサッカー用品も発表している。各国代表チーム向けコレクションには冷却技術「Aero-FIT」を採用。刷新した「Mercurial」「Phantom」「Tiempo」は、スピード、コントロール、精度を追求した。
さらにナイキは「トマ・エル・フエゴ（Toma el Juego）」プログラムで草の根サッカーを支援し、これまでに世界100以上のトーナメントを開催。ストリートからプロへの道を開く同プログラムから、若手選手マテオが映画に出演している。
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ナイキ、ワールドカップ向け世界キャンペーン準備進む
ナイキは主要都市で刷新した店舗や没入型ファン体験を通じてキャンペーンを継続する。ニューヨークやロサンゼルスではサッカー専用空間が設けられる。ワールドカップは6月11日に開幕し、メキシコシティで行われるグループAのメキシコ対南アフリカ戦で始まる。