ナイキはワールドカップを前に新作映像を公開し、コール・パーマー、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペがキム・カーダシアンと共演した。

ナイキのグローバル・ブランド・ボイス担当副社長兼クリエイティブ・ディレクター、ヘレナ・ソーントン氏は、このキャンペーンについて語った。サッカーで最も記憶に残る瞬間は、選手が直感を信じたときに生まれるという信念に基づいているという。

ナイキ公式ウェブサイトでは「サッカーの魔法のような瞬間は、選手が直感を信じたときに生まれる。それが私たちが見たいサッカーだ。新鮮で、直感的で、予想外で、創造的なプレー」と説明する。

また、本キャンペーンは多様なプラットフォームで現代の視聴者を惹きつけるよう設計されたと強調した。彼女は「スクリーンだけでなく、サッカーコミュニティが実際に集まる場やサブカルチャーに根ざした形で寄り添うためにこの映像を作りました。

従来のマーケティングは選びませんでした。語り継ぎ、切り取り、身にまとい、足を運ぶ価値を提供したかったのです。観るだけの物語ではなく、自分事として受け止められる物語。それが『ナイキ フットボール』の世界観の核です。」