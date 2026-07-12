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England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

トーマス、元気を出せ。君はW杯準決勝に進んだ。イングランドのトゥヘル監督はベリンガムの活躍に浸らず、ハーランドは静かに帰国した。勝者と敗者。

Winners & losers
ワールドカップ
イングランド
トーマス・トゥヘル
ジュード・ベリンガム
アーリング・ハーランド
特集＆コラム
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー

この夜、最も大きな歓声が上がったのは、ジュード・ベリンガムが最後のピッチを去る瞬間だった。彼にはそれほどの時間は必要なかった。ピッチを去る姿さえも目的意識に満ちていた――まっすぐ駆け抜け、数回キスを送り、観客に手を振った。 その姿は、この日の彼のプレーそのものだった。ベリンガムは試合を支配し、2得点を挙げるだけでなく、タックル、パス、ドリブル、声援でもチームを牽引した。

イングランドは延長戦の末、2－1で勝利した。先週のアステカ・スタジアムでの勝利が「献身的な11人」によるものだとすれば、今回は「ベリンガムと他の16人」によるものだった。しかし、トーマス・トゥヘル監督は試合後に明言したように満足していなかった。彼はイングランドのパフォーマンスを「技術的な質に欠ける、貧弱なもの」と評した。それは事実かもしれないが、今はワールドカップの準決勝を控えている。 重要なのは結果だ。

キックオフ前には暑さで試合が延期されるという噂も。南フロリダの蒸し暑い空気がそれを裏づけていた。序盤のイングランドは試合を支配しながらも、パスに鋭さが欠けていた。

それでも先制したのはノルウェーだった。アンドレアス・シェルデルップのクロスはファーポストに当たって36分、アーリング・ハーランドが押し込んだ。 ハーフタイム間近、ゴードンが内側に切り込み、ベリンガムがコントロールから左足でネットを揺らし同点。さらにベリンガムのスルーパスからケインがチップキックでネットを揺らしたが、オフサイドの判定で2－1とはならなかった。

後半立ち上がりはノルウェーが攻勢を強め、CKからヘッゲムが頭で叩き込んだが、VARでハーランドのファールが確認され取り消し。75分にはアジェルのヘディングがクロスバーを叩いた。 イングランドも終盤にチャンスを作ったが、サカの好パスも決まらず。延長へ。

延長に入るとイングランドがすぐ先制。ロジャースのシュートをGKが弾き、3人のノルウェー選手が動けないでいる間にベリンガムが押し込んだ。その後は守備が重要になり、バーンがヘディングでクリア、ピックフォードはセーブの機会なし。トゥヘル監督の不満にもかかわらず、イングランドは準決勝へ進んだ。

GOALはマイアミ・スタジアムの勝者と敗者を分析する。イングランドは再び粘り強く戦い、水曜日にアトランタで行われるアルゼンチンとの注目の対決へ進出した。

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：ジュード・ベリンガム

    一体、あと何回こんなことが繰り返されるのだろうか。ベリンガムはイングランドを救うことに慣れている。クロアチア戦、パナマ戦、メキシコ戦でもそうだった。今回もまた、前半45分間は流れに翻弄され、フィールドを漂うように動き、スペースを見つけられずに奇妙なタッチを見せていた。

    しかし前半45分、ゴードンがわずかなスペースを見つけ、彼にボールを預けた。ベリンガムは力強いドリブルで前進し、左足でシュート。さらにハーフウェイラインまで戻り、ケインへのスルーパスでアシストも記録した。 後半は少し深い位置でプレー。デクラン・ライスが退き、エゼが入った。ベリンガムは10番から8番へ下がり、そこそこ機能した。

    延長に入ると、ベリンガムは再び輝いた。ロジャースのシュートがGKを弾き、そのこぼれ球を押し込んだ。これで彼は、ノックアウトステージ2試合連続2ゴールをマークした史上2番目に若い選手となった。1番目は10代のペレだ。悪くない仲間だ。不機嫌そうなトゥヘルでさえこう言った。「ハリーとジュードを置けば、あとは彼らがやってくれる」

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  • Erling HaalandGetty

    敗者：アーリング・ハーランド

    ハーランド対ケインの対決が期待された一戦だったが、両選手とも目立たず、特にハーランドは期待外れだった。イングランドは彼に21回のボールタッチしか許さず、うち5回がペナルティエリア内。半ばチャンスと言える場面は2度あったが、1度はGKに止められ、もう1度は枠を外れた。カウンターでも彼が一歩抜け出すことはなかった。 ソルロスが横パスを出し得た場面ではハランドに決定機が生まれたかもしれないが、アトレティコFWは単独シュートを選び、チャンスを逃した。

    それでもハランドは延長半ばでベンチへ。14試合連続得点の記録は止まり、遅咲きのW杯デビューも幕を閉じた。この日存在感を消した彼だが、必ずや再起するだろう。

    トゥヘル監督は「今日のセンターバックは本当に素晴らしかった。彼らはハーランドを休むことなくマークし、フィジカル的にも精神的にも90分間強かった」と語った。

  • Elliot AndersonGetty

    優勝者：エリオット・アンダーソン

    アンダーソンは今大会、着実にプレーしている。早い段階から起用され、ほぼ全試合に出場していることから、トゥヘル監督のお気に入りであることが分かる。監督は彼を中盤の「結びつき」としてチームをまとめる存在と見なしている。彼にぴったりの役割だが、今大会ではまだ完全にこなせていない。

    配置は時折不自然でスペースが過密になり、横パスが多くなる。目を細めると、まるでジョーダン・ヘンダーソンに見える。悪いわけではないが、彼はもう少し前線へ影響を与える選手のはずだ。1億ポンドの価値を示すには、ここで結果が欲しかった。

    ハーフタイムにライスが交代し、エゼが入って中盤の布陣が変わった。 それでも単独でプレーする場面もありながら、チームを支え続けた。試合が荒れるにつれ、マンチェスター・シティの新戦力はさらに落ち着きを増した。この試合で2番目に多いパスと前線へのパスを記録し、守備リカバリー数は最多。同点弾につながる攻撃のきっかけも作った。イングランドが最も必要とした場面で、完璧なパフォーマンスを示した。

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  • Orjan NylandGetty

    敗者：オルヤン・ナイランド

    ヒーローからゼロへ。残念な展開だ。ブラジル戦で好セーブを連発し、PKも止めたナイランド。その日はヒーローだった。しかし今日は致命的なミスを犯した。

    93分、ロジャースの強烈なシュートをナイランドは弾いたが、ボールをこぼしてベリンガムに拾われ、同点弾を許した。

    試合終了時、ナイランドは涙を流し、チームメイトに慰められた。それまでの活躍が光っただけに、残念な幕切れとなった。

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    優勝者：トーマス・トゥヘル

    トゥヘル監督が不満なのは、客観的に見れば少し滑稽だ。彼には彼なりの基準や戦術があるだろう。彼はイングランド代表がさらに良くなることを望んでいる。しかし、イングランドは史上4回目、36年ぶり2回目のワールドカップ準決勝に進出した。

    試合後に彼が不満を漏らしたのは、イングランドのプレーが粗く、パス回し遅く、技術が不足していたからで、どれも妥当だ。彼はチームに求めるスタイルがある。「私はサッカーの監督だ。もっと良いプレーができる。全体的にハイレベルな試合ではなかった。監督として、もっと良いサッカーをしなければならない」と語った。

    だがマイアミの暑さの中でそれが実現できなかったとき、トゥヘルは別の手段を選んだ。彼は試合中の指揮官として真価を発揮した。交代策は容赦なく、タイミングも効果も抜群だった。ライスはハーフタイムで交代、エゼは試合が進むにつれて調子を上げ、延長戦で決定的な役割を果たした。 前半リズムをつかめなかったノニ・マドゥエケに代わり、ブカヨ・サカは痛みに耐えながら質の高いプレーを見せた。リース・ジェームズ、ジェド・スペンス、モーガン・ロジャース、ダン・バーンも役割を果たした。

    度胸があり、チャンスを逃さず、全員が全力を尽くした。これはトゥヘルが理想とするチームではないかもしれないが、選手層を巧みに使い試合を動かした。それがイングランドをワールドカップへ導くか？ 単独ではNoだ。だが彼はイングランドを勝利へ導いている。紛れもなく良いことだ。

    「こうした瞬間を存分に楽しみたい。選手たちを誇りに思うし、そのメンタリティに感銘を受けた。彼らに最大限の称賛を送りたい」とトゥヘル監督は語った。

  • Declan RiceGetty

    敗者：デクラン・ライス

    トゥヘル監督は試合後、ライスの交代は計算されたリスクだったと明かした。このセンターMFは直近3日間のほとんどをベッドで過ごしていた。監督は、主力選手に90分間プレーさせるのは難しいと分かっていた――特にこの暑さの中では。そのため、厳しい決断を下した。ライスは必要以上に早くピッチを離れた。これは、トゥヘル監督が後半に柔軟な采配を利かせられるようにするためだった。

    右ウイングにエゼとサカを投入したため、アンダーソンかライスのどちらかを外す必要があった。彼は90分持たないと分かっていたし、試合が120分まで及ぶ可能性もあった。 もう1枠を温存するため、予定より早くライスを下げた」とトゥヘル監督は説明した。

    しかし、45分間苦しんだライスにとっては妥当な判断だった。彼は開始直後から足取りが重く、疲れから前かがみになる場面が目立った。代名詞のコーナーキックも最初のディフェンダーを突破できなかった。幸い、チームメイトがカバーした。トゥヘルは水曜日までに彼が復調、少なくとも出場可能になることを期待する。