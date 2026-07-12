イングランドは延長戦の末、2-1で勝利した。先週のアステカ・スタジアムでの勝利が「献身的な11人」によるものだとすれば、今回は「ベリンガムと他の16人」によるものだった。しかし、トーマス・トゥヘル監督は試合後に明言したように満足していなかった。彼はイングランドのパフォーマンスを「技術的な質に欠ける、貧弱なもの」と評した。それは事実かもしれないが、今はワールドカップの準決勝を控えている。 重要なのは結果だ。

キックオフ前には暑さで試合が延期されるという噂も。南フロリダの蒸し暑い空気がそれを裏づけていた。序盤のイングランドは試合を支配しながらも、パスに鋭さが欠けていた。

それでも先制したのはノルウェーだった。アンドレアス・シェルデルップのクロスはファーポストに当たって36分、アーリング・ハーランドが押し込んだ。 ハーフタイム間近、ゴードンが内側に切り込み、ベリンガムがコントロールから左足で流し込んで同点。さらにベリンガムのスルーパスからケインがチップキックを放ったが、わずかにオフサイド。

後半立ち上がりはノルウェーが攻勢を強め、CKからヘッゲムが頭で合わせるも、ハーランドのファールでVARにより取り消された。75分にはエイヤーがバー直撃のヘディング。 イングランドも終盤にチャンスを作ったが、サカの好パスを誰も決められず延長へ。

延長に入るとイングランドがすぐ先制。ロジャースのシュートをGKが弾き、ノルウェー3人が動けないままベリンガムが押し込んだ。以降は守備が鍵となり、バーンがヘディングでクリア、ピックフォードはセーブすら不要だった。トゥヘル監督の不満をよそにイングランドは準決勝へ進んだ。

GOALはマイアミ・スタジアムの勝者と敗者を分析する。イングランドは再び粘り強く戦い、水曜日にアトランタで行われるアルゼンチンとの注目の対決へ進出した。