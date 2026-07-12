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England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

トーマス、元気を出せ。君はワールドカップの準決勝に出場している。イングランドのトゥヘル監督はベリンガムの活躍に浸らず、ハーランドは静かに帰国した。勝者と敗者。

Winners & losers
イングランド
ワールドカップ
トーマス・トゥヘル
ジュード・ベリンガム
アーリング・ハーランド
特集＆コラム
ノルウェー 対 イングランド
Analysis

この夜、最も大きな歓声が上がったのは、ジュード・ベリンガムが最後のピッチを去る瞬間だった。彼にはそれほどの時間は必要なかった。ピッチを去る姿さえも目的意識に満ちていた――まっすぐ駆け抜け、数回キスを送り、観客に手を振った。 その姿は、この日の彼のプレーそのものだった。ベリンガムは試合を支配し、自らの意志で進めた。チームを鼓舞する2ゴールに加え、タックル、パス、ドリブル、声援でも存在感を示した。

イングランドは延長戦の末、2-1で勝利した。先週のアステカ・スタジアムでの勝利が「献身的な11人」によるものだとすれば、今回は「ベリンガムと他の16人」によるものだった。しかし、トーマス・トゥヘル監督は試合後に明言したように満足していなかった。彼はイングランドのパフォーマンスを「技術的な質に欠ける、貧弱なもの」と評した。それは事実かもしれないが、今はワールドカップの準決勝を控えている。 重要なのは結果だ。

キックオフ前には暑さで試合が延期されるという噂も。南フロリダの蒸し暑い空気がそれを裏づけていた。序盤のイングランドは試合を支配しながらも、パスに鋭さが欠けていた。

それでも先制したのはノルウェーだった。アンドレアス・シェルデルップのクロスはファーポストに当たって36分、アーリング・ハーランドが押し込んだ。 ハーフタイム間近、ゴードンが内側に切り込み、ベリンガムがコントロールから左足で流し込んで同点。さらにベリンガムのスルーパスからケインがチップキックを放ったが、わずかにオフサイド。

後半立ち上がりはノルウェーが攻勢を強め、CKからヘッゲムが頭で合わせるも、ハーランドのファールでVARにより取り消された。75分にはエイヤーがバー直撃のヘディング。 イングランドも終盤にチャンスを作ったが、サカの好パスを誰も決められず延長へ。

延長に入るとイングランドがすぐ先制。ロジャースのシュートをGKが弾き、ノルウェー3人が動けないままベリンガムが押し込んだ。以降は守備が鍵となり、バーンがヘディングでクリア、ピックフォードはセーブすら不要だった。トゥヘル監督の不満をよそにイングランドは準決勝へ進んだ。

GOALはマイアミ・スタジアムの勝者と敗者を分析する。イングランドは再び粘り強く戦い、水曜日にアトランタで行われるアルゼンチンとの注目の対決へ進出した。

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：ジュード・ベリンガム

    一体、あと何回こんなことが繰り返されるのだろうか。ベリンガムは、もはやイングランドを窮地から救うことに慣れきっている。クロアチア戦でも、パナマ戦でも、メキシコ戦でもそうだった。そして、ここでもまた同じことが起きた。前半45分間、彼は試合の流れに翻弄され、フィールドを漂うように動き回っていた。スペースを見つけるのに苦戦し、あちこちで奇妙なタッチを見せていた。

    しかし前半45分、ゴードンがわずかなスペースを見つけ彼へパス。ベリンガムは力強いドリブルで突破し、左足でシュート。さらにハーフウェイラインまで戻り、ケインへのスルーパスでアシストも記録寸前だった。 後半は少し深い位置でプレー。デクラン・ライスが退き、エゼが入った。ベリンガムは10番から8番のポジションに移り、そこそこ機能した。

    延長に入ると、ベリンガムは再び輝いた。ロジャースのシュートがGKを弾き、そのこぼれ球に反応した。彼はノックアウトステージで2試合連続2得点を挙げた史上2番目に若い選手となった。1番目は10代のペレだ。悪くない仲間だ。不機嫌そうなトゥヘルでさえこう言った。「ハリーとジュードを置けば、あとは彼らがやってくれる」

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  • Erling HaalandGetty

    敗者：アーリング・ハーランド

    ハーランド対ケインの対決が期待された一戦だったが、両選手とも目立たず、特にハーランドは期待外れだった。イングランドは彼に21回のボールタッチしか許さず、うち5回はペナルティエリア内。半ばチャンスと言える場面は2度あったが、1度はGKにセーブされ、もう1度は枠を外れた。カウンターでも一歩も抜け出せなかった。 アレックス・ソルロスがハランドへ横パスを出せる場面では決定機が生まれたかもしれないが、アトレティコ・マドリードのFWは単独でシュートを打ち、チャンスを逃した。

    それでもハランドは延長半ばでベンチへ。14試合連続得点の記録は止まり、遅咲きのW杯デビューも幕を閉じた。今回は影を潜めたが、彼はいずれまた戻ってくるだろう。

    トゥヘル監督は「今日のセンターバック陣は本当に素晴らしかった。彼らはハランドを休むことなくマークし続けた。フィジカルも強く、勇敢で、試合全体を通して非常に強かった」と語った。

  • Elliot AndersonGetty

    優勝者：エリオット・アンダーソン

    アンダーソンは今大会、着実にプレーしている。早い段階から起用され、ほぼ全試合に出場していることから、トゥヘル監督のお気に入りであることが分かる。監督は彼を中盤の「結びつき」としてチームをまとめる存在と見なしている。彼にぴったりの役割だが、今大会ではまだ完全にこなせていない。

    配置は時折不自然で、スペースの空き方も適切ではない。横パスが多すぎる。片目を閉じると、まるでジョーダン・ヘンダーソンに見える。悪いことではないが、彼はより攻撃的なポジションでプレーすると聞いていた。1億ポンド超の価値を、ここで示さねばならない。

    ハーフタイムにライスが交代し、エゼが入って中盤の布陣が変わった。 それでも単独でプレーする場面もありながら、チームを支え続けた。試合が荒れるにつれ、マンチェスター・シティの新戦力はさらに落ち着きを増した。彼はこの試合で2番目に多いパスと前線へのパスを記録し、守備リカバリー数は最多。イングランドの同点弾につながる攻撃のきっかけも作った。チームが最も必要とした場面で、完璧なパフォーマンスを示したのだ。

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  • Orjan NylandGetty

    敗者：オルヤン・ナイランド

    ヒーローからゼロへ。残念な展開だ。ブラジル戦で好セーブを連発し、序盤のPKも止めたナイランド。その日はヒーローだった。しかし今日は致命的なミスを犯した。

    93分、モーガン・ロジャースの強烈なシュートをナイランドは一度は止めたが、抱えきれずこぼしてしまい、ボールはベリンガムの足元へ。ベリンガムはこれを決め、試合は決まった。

    試合終了時、ナイランドは涙を流し、チームメイトに慰められた。それまでの活躍が光っただけに、悔しい幕切れとなった。

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    優勝者：トーマス・トゥヘル

    トゥヘル監督が不満なのは、客観的に見れば少し滑稽だ。彼には独自の基準と戦術があるだろう。彼はイングランド代表を強くしたいと考えている。だが、イングランドは史上4度目、36年ぶり2度目のワールドカップ準決勝に進出した。

    試合後に彼が不満を漏らしたのは、イングランドのプレーが粗く、パス回し遅く、技術が不足していたからで、どれも妥当だ。彼はこのチームに求めるスタイルがある。「私はサッカーの監督だ。もっと良いプレーができる。全体的にハイレベルな試合ではなかった。もっと良いサッカーができるし、すべきだ」とトゥヘルは語った。

    だがマイアミの暑さの中でそれが実現できなかったとき、トゥヘルは別の手段を選んだ。彼は試合中の采配で指揮官としての資質を示した。交代策は容赦なく、タイミングも効果的だった。ライスはハーフタイムで交代、エゼは試合が進むにつれて調子を上げ、延長戦で決定的な役割を果たした。 前半リズムをつかめなかったノニ・マドゥエケに代わり、ブカヨ・サカは痛みに耐えながら質の高いプレーを見せた。リース・ジェームズ、ジェド・スペンス、モーガン・ロジャース、ダン・バーンも役割を果たした。

    度胸があり、チャンスを逃さず、全員が全力を尽くした。これはトゥヘルが理想とするチームではないかもしれないが、選手層をうまく使い試合を動かした。この采配がイングランドをW杯へ導くか？単独ではNoだ。だが彼はイングランドを勝たせている。それは良いことだ。

    「こうした瞬間を存分に楽しみたい。選手たちを非常に誇りに思うし、そのメンタリティには感銘を受けた。彼らに最大限の称賛を贈りたい」とトゥヘル監督は語った。

  • Declan RiceGetty

    敗者：デクラン・ライス

    トゥヘル監督は試合後、ライスの交代は計算されたリスクだったと明かした。このセンターMFは直近3日間のほとんどをベッドで過ごしていた。監督は、主力選手に90分間プレーさせるのは難しいと分かっていた――特にこの暑さの中では。そのため、厳しい決断を下した。ライスは必要以上に早くピッチを離れた。それは、トゥヘル監督が後半に柔軟な采配を利かせられるようにするためだった。

    右ウイングにエゼとサカを投入したため、アンダーソンかライスのどちらかを外す必要があった。彼は90分持たないと分かっていたし、試合が120分まで及ぶ可能性もあった。 もう1枠を温存したかった。だから、予定より早くライスを下げた」とトゥヘルは説明した。

    しかし、45分間苦しんだライスにとってこの交代は妥当だった。彼は開始直後から足取りが重く、疲れから前かがみになる場面が目立った。代名詞であるコーナーキックも最初のディフェンダーを突破できなかった。幸い、チームメイトが穴を埋めた。トゥヘルは水曜日までに彼が本来の調子、あるいは出場可能な状態に戻ることを期待するしかない。