Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

トーマス、元気を出せ。君はワールドカップの準決勝に出場している。イングランドのトゥヘル監督はジュード・ベリンガムの活躍に浸らず、一方、アーリング・ハーランドは静かに帰国した。勝者と敗者。

Winners & losers
ワールドカップ
イングランド
トーマス・トゥヘル
ジュード・ベリンガム
アーリング・ハーランド
特集＆コラム
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー

この夜、最も大きな歓声が上がったのは、ジュード・ベリンガムが最後のピッチを去る瞬間だった。彼にはそれほどの時間は必要なかった。ピッチを去る姿さえも目的意識に満ちていた――まっすぐ駆け抜け、数回キスを送り、観客に手を振った。 その姿は、この日の彼のプレーそのものだった。ベリンガムは試合を支配し、自らの意志で進めた。チームを鼓舞する2ゴールに加え、タックル、パス、ドリブル、声援でも存在感を示した。

イングランドは延長戦の末、2－1で勝利した。先週のアステカ・スタジアムでの勝利が「献身的な11人」によるものだとすれば、今回は「ベリンガムと他の16人」によるものだった。しかし、トーマス・トゥヘル監督は試合後に明言したように満足していなかった。彼はイングランドのパフォーマンスを「技術的な質に欠ける貧弱なもの」と評した。その指摘は当たっているかもしれないが、今はワールドカップ準決勝を控えている。 重要なのは結果だ。

キックオフ前には暑さで試合が延期されるという噂も。南フロリダの蒸し暑い空気がそれを裏付けていた。序盤のイングランドは試合を支配しながらも、パスに鋭さが欠けていた。

それでも先制したのはノルウェーだった。アンドレアス・シェルデルップのクロスがファーポストに当たって36分にゴールイン。彼は得意げに肩をすくめた。 ハーフタイム間近、ベリンガムがゴードンの切り込みから左足で同点弾。さらにケインへのスルーパスで逆転のチャンスもオフサイドで取り消された。

後半立ち上がりはノルウェーが攻勢を強め、CKからヘッゲムが頭で合わせるも、ハーランドのファールでVARにより取り消し。75分にはエイヤーがバー直撃のヘディングで再び脅威となった。 イングランドも終盤にチャンスを作ったが、サカの好パスも生かせず延長へ。

延長に入るとイングランドがすぐ先制。ロジャースのシュートをGKが弾き、ノルウェー3人が動けないまま、ベリンガムがこぼれ球を押し込んだ。以降は守備が重要に。バーンがヘディングでクリアし、ピックフォードはほとんど仕事なし。トゥヘル監督の不満をよそに、イングランドは準決勝へ進んだ。

GOALはマイアミ・スタジアムの勝者と敗者を分析粘るイングランドは、水曜日にアトランタでアルゼンチンと対戦する。

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：ジュード・ベリンガム

    一体、あと何回こんなことが繰り返されるのだろうか。ベリンガムはイングランドを救うことに慣れている。クロアチア戦、パナマ戦、メキシコ戦でもそうだった。今回もまた、前半45分は流れに翻弄され、フィールドを漂うように動き、スペースを探していた。

    しかし前半45分、ゴードンがわずかなスペースを見つけ彼にパス。ベリンガムは力強いドリブルで前進し、左足でシュート。さらにハーフウェイラインまで戻り、ケインへのスルーパスでアシスト目前となった。 後半は少し深い位置でプレー。デクラン・ライスが退き、エゼが入った。ベリンガムは10番から8番のポジションに移り、そこそこ機能した。

    延長に入ると、ベリンガムは再び輝いた。ロジャースのシュートがGKを弾き、そのこぼれ球に反応した。これで彼は、ノックアウトステージ2試合連続2ゴールを決めた史上2番目に若い選手となった。1番目は10代のペレだ。悪くない仲間だ。不機嫌そうなトゥヘルでさえこう言った。「ハリーとジュードを置けば、あとは彼らがやってくれる」

    • 広告
  • Erling HaalandGetty

    敗者：アーリング・ハーランド

    ハーランド対ケインの対決が期待された一戦だったが、両選手とも目立たず、特にハーランドは期待外れだった。イングランドは彼にわずか21回のボールタッチしか許さず、うち5回がペナルティエリア内。半ばチャンスと言える場面は2度あったが、1度はGKに止められ、もう1度は枠を外れた。カウンターでも彼が一歩抜け出すことはなかった。 アレックス・ソルロスが横パスを出し得た場面では、ハランドに決定機が訪れたかもしれないが、アトレティコ・マドリードのFWは単独で仕掛け、チャンスを逃した。

    それでもハランドを封じたイングランドの守備は機能した。ジョン・ストーンズは120分間走り続け、マーク・ゲヒも役割を果たした。ハランドは延長半ばでベンチに下がり、14試合連続得点の記録は途絶えた。W杯デビュー戦は存在感を示せなかったが、彼はいずれ戻ってくる。

    トゥヘル監督は「今日のセンターバックは本当に素晴らしかった。ハーランドを休むことなくマークし、フィジカル的にも精神的にも90分間強かった」と語った。

  • Elliot AndersonGetty

    優勝者：エリオット・アンダーソン

    アンダーソンは今大会、着実にプレーしている。早い段階から起用され、ほぼ全試合に出場していることから、トゥヘル監督のお気に入りであることが分かる。監督は彼を中盤の「結びつき」としてチームをまとめる存在と見なしている。彼にぴったりの役割だが、今大会ではまだ完全にこなせていない。

    時折配置が不自然でスペースの空き方が適切でない。アンダーソンは横パスが多すぎる。片目を閉じると、まるでジョーダン・ヘンダーソンがいるようだ。悪いことではないが、彼はもう少し攻撃的にプレーすると聞いていた。1億ポンドの価値を証明する場面だった。

    ハーフタイムにライスが交代し、エゼが入って中盤の布陣が変わった。 それでも単独でプレーする場面もありながら、チームを支え続けた。試合が荒れるにつれ、マンチェスター・シティの新戦力はさらに落ち着きを増した。この試合で2番目に多いパスと前線へのパスを記録し、守備リカバリー数は最多。イングランドの同点弾につながる攻撃も彼が仕掛けた。チームが最も必要とした場面で、完璧なパフォーマンスを示した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Orjan NylandGetty

    敗者：オルヤン・ナイランド

    ヒーローからゼロへ。残念な展開だ。ブラジル戦で好セーブを連発し、PKも止めたナイランド。その日はヒーローだった。しかし今日は致命的なミスを犯した。

    93分、ロジャースの強烈なシュートをナイランドは弾いたが、ボールをこぼしてベリンガムに拾われ、同点弾を許した。

    試合終了時、ナイランドは涙を流し、チームメイトに慰められた。それまでの活躍が光っただけに、残念な幕切れとなった。

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    優勝者：トーマス・トゥヘル

    トゥヘル監督が不満なのは、客観的に見れば少し滑稽だ。彼には独自の基準と戦術があるのは分かる。彼はイングランド代表を強くしたいのだ。だが、イングランドは史上4度目、36年ぶり2度目のワールドカップ準決勝に進出した。

    試合後に彼が不満を漏らしたのは、イングランドのプレーが粗く、パス回し遅く、技術が不足していたからで、どれも妥当だ。彼には理想のスタイルがある。「私はサッカーの監督だ。もっと良いプレーができる。全体的にハイレベルな試合ではなかった。もっと良いサッカーをしなければならない」とトゥヘルは語った。

    だがマイアミの暑さの中でそれが実現できなかったとき、トゥヘルは別の手段を選んだ。彼は試合中の采配で指揮官としての資質を示した。交代策は容赦なく、タイミングも効果も絶大だった。ライスはハーフタイムで交代し、エゼは試合が進むにつれて調子を上げ、延長戦で決定的な役割を果たした。 前半リズムをつかめなかったマドゥエケに代わり、サカは痛みに耐えながら質の高いプレーを見せた。ジェームズ、スペンス、ロジャース、バーンも役割を果たした。

    度胸があり、チャンスを逃さず、全員が全力を尽くした。これはトゥヘルが理想とするチームではないかもしれないが、選手層を巧みに使い試合を動かした。この采配がイングランドをW杯へ導くか？ 単独ではNoだ。だが彼はイングランドを勝利へ導いている。それは良いことだ。

    「こうした瞬間を存分に楽しみたい。選手たちを誇りに思い、そのメンタリティに感銘を受けた。彼らに心からの称賛を送りたい」とトゥヘル監督は語った。

  • Declan RiceGetty

    敗者：デクラン・ライス

    トゥヘル監督は試合後、ライスの交代は計算されたリスクだったと明かした。このセンターMFは直近3日間のほとんどをベッドで過ごしており、90分間プレーさせるのは難しいと監督は判断した。特にこの暑さの中では120分になる可能性もある。そこでライスは必要以上に早くピッチを離れ、後半の采配の柔軟性を確保した。

    右翼にエゼとサカを投入したため、アンダーソンかライスのどちらかを外す必要があった。彼は90分持たないと分かっていたし、試合が120分まで及ぶ可能性もあった。 もう1枠を温存するため、予定より早くライスを下げた」とトゥヘル監督は説明した。

    しかし、45分間苦しんだライスにとってこの交代は妥当だった。彼は開始直後から足取りが重く、疲れから前かがみになる場面が目立った。得意のコーナーキックも最初の守備を突破できなかった。幸い、チームメイトが穴を埋めた。トゥヘルは水曜日までに彼が回復することを期待する。