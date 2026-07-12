トーマス、元気を出せ。君はワールドカップの準決勝に出場している。イングランドのトゥヘル監督はジュード・ベリンガムの活躍に浸らず、一方、アーリング・ハーランドは静かに帰国した。勝者と敗者。

イングランドは延長戦の末、2－1で勝利した。先週のアステカ・スタジアムでの勝利が「献身的な11人」によるものだとすれば、今回は「ベリンガムと他の16人」によるものだった。しかし、トーマス・トゥヘル監督は試合後に明言したように満足していなかった。彼はイングランドのパフォーマンスを「技術的な質に欠ける貧弱なもの」と評した。その指摘は当たっているかもしれないが、今はワールドカップ準決勝を控えている。 重要なのは結果だ。

キックオフ前には暑さで試合が延期されるという噂も。南フロリダの蒸し暑い空気がそれを裏付けていた。序盤のイングランドは試合を支配しながらも、パスに鋭さが欠けていた。

それでも先制したのはノルウェーだった。アンドレアス・シェルデルップのクロスがファーポストに当たって36分にゴールイン。彼は得意げに肩をすくめた。 ハーフタイム間近、ベリンガムがゴードンの切り込みから左足で同点弾。さらにケインへのスルーパスで逆転のチャンスもオフサイドで取り消された。

後半立ち上がりはノルウェーが攻勢を強め、CKからヘッゲムが頭で合わせるも、ハーランドのファールでVARにより取り消し。75分にはエイヤーがバー直撃のヘディングで再び脅威となった。 イングランドも終盤にチャンスを作ったが、サカの好パスも生かせず延長へ。

延長に入るとイングランドがすぐ先制。ロジャースのシュートをGKが弾き、ノルウェー3人が動けないまま、ベリンガムがこぼれ球を押し込んだ。以降は守備が重要に。バーンがヘディングでクリアし、ピックフォードはほとんど仕事なし。トゥヘル監督の不満をよそに、イングランドは準決勝へ進んだ。

GOALはマイアミ・スタジアムの勝者と敗者を分析。粘るイングランドは、水曜日にアトランタでアルゼンチンと対戦する。