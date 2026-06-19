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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

トーマス・ミュラーはワールドカップの試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、バイエルン・ミュンヘンにブンデスリーガのスター選手を注視するよう呼びかけた。

移籍情報
バイエルン
ヨハン・マンザンビ
ブンデスリーガ
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
スイス
ワールドカップ
SCフライブルク
トーマス・ミュラー

トーマス・ミュラーは、フライブルクのMFヨハン・マンザンビがワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で2得点を挙げマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたことを受け、バイエルン・ミュンヘンが同選手を注視すると語った。20歳のマンザンビは、ブンデスリーガでの活躍で評価を高めていた。

  • ベンチからの活躍

    マンザンビはロサンゼルスのSoFiスタジアムで行われたボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1でスイスが勝利）で途中出場。74分にピッチに入り、2分後にボレーで先制点。90分には2点目を決め、MOMに選ばれた。 この活躍で、フライブルクでの印象的なシーズン（47試合16ゴール）を経て評価はさらに高まった。

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  • ManzambiGetty Images

    ミュラーがマンザンビの将来性を称賛

    ミュラーは、ワールドカップでスイス代表として活躍したマンザンビを「バイエルンが注目すべき選手」と絶賛した。同氏はMagentaTVの解説者として、フライブルクの若手を高く評価した。

    ミュラーは「私にとって、彼は――大げさな見出しを付けてもいいが――FCバイエルンが注目すべき選手だ」と語った。

  • フライブルクで地に足をつけて過ごす

    ミュラーのようなレジェンドに高く評価されても、マンザンビは目の前の目標に集中している。彼はフライブルクと2030年までの契約があり、今のところは先のことは考えていないようだ。

    ミュラーが「バイエルンが彼を獲得すべきだ」と語ったことについては「そんな移籍話には笑うしかない。今はフライブルクにいて、ワールドカップに集中している。来シーズンどうなっているかは分からない」と語った。

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    スイスはグループ首位を狙う

    スイスは2試合で勝ち点4を獲得し、決勝トーナメント進出へ前進した。最終戦のカナダ戦で勝てばグループ首位通過が決まる。

    途中出場から流れを変えたマンザンビの先発起用が期待される。ヤキン監督もフライブルクMFを先発させる可能性を示唆した。