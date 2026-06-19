ミュラーのようなレジェンドに高く評価されても、マンザンビは目の前の目標に集中している。彼はフライブルクと2030年までの契約があり、今のところは先のことは考えていないようだ。

ミュラーが「バイエルンが彼を獲得すべきだ」と語ったことについては「そんな移籍話には笑うしかない。今はフライブルクにいて、ワールドカップに集中している。来シーズンどうなっているかは分からない」と語った。