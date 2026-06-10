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トーマス・ミュラーの夢の帰還は実現しないのか？ バイエルンのレジェンドが、引退後にディレクターや会長として復帰するかは不透明だ。
ミュラー、バイエルン復帰を否定
2025年8月、バイエルンを退団しフリー移籍でバンクーバー・ホワイトキャップスに移ったミュラーについて、経営陣として古巣に復帰するとの憶測が絶えない。
2000年にユースからトップチームへ昇格した36歳の彼は、多くのファンから将来的に理事会入りすると見なされてきた。しかし先日『BILD』のインタビューで、このFWはブランドアンバサダーとしての役割に集中すると述べ、理事会への参加は現時点で予定していないと明言した。
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ドイツ人フォワード、主力としての役割を急ぐつもりはない
サポーターが早期の復帰を期待できるか問われたミュラーは、感謝を示しつつも慎重だった。「長期的には何事も否定しない。ただ、現時点では近い将来に実現すると想像できない」と語った。
ミュンヘンではブンデスリーガ13回、CL2回、DFBポカール6回、クラブW杯2回と圧倒的なタイトルを獲得したが、指導者としてはピッチ上の成果だけでは不十分と強調した。
「バイエルン・ミュンヘンで指導的な立場に就くのは簡単なことではない」と語った。
サッカーの将来は依然として不透明だ
2014年ワールドカップ優勝経験のある彼は、現時点で引退後の進路をまだ決めていない。ドイツ代表として131試合45得点を挙げ、最近もバンクーバーでカナディアン・カップを制した。
「サッカー業界に残るか、監督に挑戦するか、いつか自分に問いかけるだろう」と語った。大きなプレッシャーから離れ、趣味のゴルフに没頭するつもりだと冗談交じりに明かした。
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バイエルン会長、英雄の復帰を歓迎
ミュラーがバイエルンを離れMLSに挑戦してわずか3か月後、バイエルンの会長ヘルベルト・ハイナー氏は「現役引退後もスポーツ界で働きたいなら米国へ行きなさい」と助言したと明かした。ハイナー氏はミュラーをブランドアンバサダー候補と位置づけ、「将来、私の後継者になる可能性もある」と語った。