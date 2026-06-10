サポーターが早期の復帰を期待できるか問われたミュラーは、感謝を示しつつも慎重だった。「長期的には何事も否定しない。ただ、現時点では近い将来に実現すると想像できない」と語った。

ミュンヘンではブンデスリーガ13回、CL2回、DFBポカール6回、クラブW杯2回と圧倒的なタイトルを獲得したが、指導者としてはピッチ上の成果だけでは不十分と強調した。

「バイエルン・ミュンヘンで指導的な立場に就くのは簡単なことではない」と語った。