6月初め、『ビルト』紙は、元バイエルンのトーマス・ミュラー（36）、マッツ・フンメルス（37）、ヤン・ゾマー（37）が投資家グループとポルトガル2部エストレラ・アマドーラを買収すると報じた。その後、正式発表はない。

フンメルスとミュラーは現在、ワールドカップ期間中にMagentaTVのテレビ解説者を務めている。フンメルスは2025年にASローマで現役を引退し、ミュラーは現在、MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスで現役生活を締めくくっている。スイスのゴールキーパー、ゾマーは火曜日、ベルギーのクラブ・ブルッヘと3年契約を結んだ。

『ビルト』紙によると、プロジェクトの推進役はFCバイエルン統合担当官のヨハネス・メスマング氏で、将来はエストレラ・アマドーラの経営に携わる見込みだ。同クラブは昨季1部残留を辛うじて果たした。

ズヴォナレクに続き、バイエルンはパリニャ、ボエイ、サラゴサ、ジーブの移籍先を探している。アセコはフランクフルト移籍間近と報じられている。