7月1日、レンタル移籍中の多くの選手がFCバイエルンに正式復帰した。しかし大半はミュンヘンでの将来が見込めないため、現在移籍先を探している。アレクサンダー・ニュベルはベシクタシュ・イスタンブールへ、ダニエル・ペレツはFCサウサンプトンへ、ジョナ・クシ＝アサレはFCフルハムへ、ジョナサン・アスプ・ジェンセンはデポルティーボ・ラ・コルーニャへ、モーリス・クラッテンマッハーはSVエルバースベルクへ移籍した。
翻訳者：
トーマス・ミュラーとマッツ・フンメルスが新クラブで主導権を握るかもしれない。FCバイエルン・ミュンヘンは、レンタルから復帰した選手を放出する。
木曜日、ロヴロ・ズヴォナレクがチームを去った。シュトゥルム・グラーツとグラスホッパーズ・チューリッヒへの2度のレンタル移籍後、この21歳クロアチア人MFはポルトガル1部CFエストレラ・アマドーラへ完全移籍し、2029年まで契約した。移籍金は非公開。 ズヴォナレクは2022年、17歳の時にスラヴェン・ベルポから180万ユーロでバイエルンへ移籍。主にリザーブでプレーし、トップチームでは5試合に出場した。
新天地では、リザーブチームでチームメイトだったマックス・ショルツェと再会する。ショルツェはすでに冬に同クラブへ移籍しており、短期間でバイエルンから2人が加入したことは、同クラブの今後に関する噂を裏付ける。
トーマス・ミュラーとマッツ・フンメルスはエストレラ・アマドーラに加入するのだろうか？
6月初め、『ビルト』紙は、元バイエルンのトーマス・ミュラー（36）、マッツ・フンメルス（37）、ヤン・ゾマー（37）が投資家グループとポルトガル2部エストレラ・アマドーラを買収すると報じた。その後、正式発表はない。
フンメルスとミュラーは現在、ワールドカップ期間中にMagentaTVのテレビ解説者を務めている。フンメルスは2025年にASローマで現役を引退し、ミュラーは現在、MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスで現役生活を締めくくっている。スイスのゴールキーパー、ゾマーは火曜日、ベルギーのクラブ・ブルッヘと3年契約を結んだ。
『ビルト』紙によると、プロジェクトの推進役はFCバイエルン統合担当官のヨハネス・メスマング氏で、将来はエストレラ・アマドーラの経営に携わる見込みだ。同クラブは昨季1部残留を辛うじて果たした。
ズヴォナレクに続き、バイエルンはパリニャ、ボエイ、サラゴサ、ジーブの移籍先を探している。アセコはフランクフルト移籍間近と報じられている。
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