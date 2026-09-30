経験豊富なドイツ人は、BCプレイスで将来を託すことになった喜びを表し、自身が受けた温かい歓迎と、クラブ全体で築かれた強い結びつきを強調した。決断の理由についてクラブ公式サイトに語ったミュラーは、「ここでの時間は最初から本当に楽しいものだった。バンクーバーは自分をとてもオープンに、温かく迎え入れてくれたし、その同じ雰囲気をクラブ全体から感じてきた」と述べた。

さらに、「僕たちは攻撃的で、ボール保持を重視するスタイルを持っていて、プレーしていても楽しいし、見ていても楽しいものだ。今はチームと街の周囲にある高揚感を本当に感じることができる。ファンもそれを楽しんでいるし、僕たちが築こうとしているものの一部になりたいと、みんなが思っているはずだ」と続けた。

「自分にとっては、今も毎週ピッチに立つことが本当に大きな楽しみだし、身体の状態もいい。ホワイトキャップスとともにこの歩みを続けられることをとてもうれしく思う。今年、そして来年のスプリントシーズンに向けて、一緒に何を成し遂げられるのか楽しみにしている」