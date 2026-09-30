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トーマス・ミュラーがバンクーバー・ホワイトキャップスと契約延長 ドイツのレジェンドが2027年MLSスプリントシーズンまで残留へ
ドイツのキープレーヤーがカナダでの滞在を延長へ
MLSのクラブは、ベテランアタッカーを2027年6月までクラブにつなぎ留める新契約を正式に発表した。元バイエルンのレジェンドは、2025年夏にフリー移籍で加入するとすぐに、チームにとって欠かせない存在としての地位を確立した。今回の契約延長により、ワールドカップ優勝経験者は来春のスプリント・シーズン終了までチーム攻撃陣の中心であり続けることになる。
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FWがクラブのプレー哲学を称賛
経験豊富なドイツ人は、BCプレイスで将来を託すことになった喜びを表し、自身が受けた温かい歓迎と、クラブ全体で築かれた強い結びつきを強調した。決断の理由についてクラブ公式サイトに語ったミュラーは、「ここでの時間は最初から本当に楽しいものだった。バンクーバーは自分をとてもオープンに、温かく迎え入れてくれたし、その同じ雰囲気をクラブ全体から感じてきた」と述べた。
さらに、「僕たちは攻撃的で、ボール保持を重視するスタイルを持っていて、プレーしていても楽しいし、見ていても楽しいものだ。今はチームと街の周囲にある高揚感を本当に感じることができる。ファンもそれを楽しんでいるし、僕たちが築こうとしているものの一部になりたいと、みんなが思っているはずだ」と続けた。
「自分にとっては、今も毎週ピッチに立つことが本当に大きな楽しみだし、身体の状態もいい。ホワイトキャップスとともにこの歩みを続けられることをとてもうれしく思う。今年、そして来年のスプリントシーズンに向けて、一緒に何を成し遂げられるのか楽しみにしている」
センセーショナルなインパクトがタイトル獲得への追撃を後押しする
このベテランFWは加入初年度から即座に強烈な印象を残し、バンクーバーをカナディアン・チャンピオンシップ制覇とクラブ史上初のMLSカップ決勝進出に導いた。決勝ではインテル・マイアミに敗れ、準優勝に終わった。全公式戦では45試合に出場して19ゴール12アシストを記録し、リーグ戦でも16ゴール11アシストでクラブトップの数字を残している。その継続的な活躍は、今年のMLSオールスター選出にもつながった。
- Chai v.d. Laage
首位チームがシカゴの挑戦に臨む
ホワイトキャップスは次に、10月6日にシカゴ・ファイアーの本拠地へ乗り込み、その勢いを維持することに目を向ける。イェスパー・ソレンセン監督が率いるチームは、26試合で勝ち点50を積み上げ、西カンファレンス首位に立っている。ミュラーの去就が決着したことで、バンクーバーはプレーオフに向けて第1シード確保に照準をしっかりと定めている。
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