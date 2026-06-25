トーマス・ミュラーは最近、大胆な発言をした。「これでニュースの見出しを飾れるぞ」と2014年ワールドカップ優勝者は語り、こう続けた。「ヨハン・マンザンビはFCバイエルンが注目すべき選手で、バイエルン・ミュンヘンにふさわしい選手になるかもしれない。」
Getty Images
翻訳者：
トーマス・ミュラーがバイエルンへの加入を希望。W杯注目の星の史上最高額移籍が現実味を帯びてきた。
スイス代表のワールドカップ試合の合間、ミュラーがマゼンタ色のマイクに向かい語った言葉は、彼自身が思うほどニュースにはならなかった。SCフライブルクのヨハン・マンザンビは、大会前から移籍市場で「隠れた逸材」ではなく、その価値は日々高まっているからだ。
イングランドの複数ビッグクラブが獲得に動いており、木曜の『マンチェスター・イブニング・ニュース』は「マンチェスター・ユナイテッドも無視できない」と報じた。 カナダ戦（2-1）でも途中出場から活躍し、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1）に続きMOMに選ばれた。現在3得点1アシストで、グループステージ屈指の選手だ。
- Getty Images Sport
SCフライブルク、マンザンビ獲得でクラブ史上最高移籍金か。超富裕層クラブが入札合戦？
獲得に興味があるとされるクラブにはマンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、さらにレアル・マドリードの名が挙がっている。超富裕クラブによる入札合戦が予想され、SCフライブルクにとっては好都合だ。ワールドカップ前でも移籍金は3000万ユーロと見積もられていたが、現在のイングランド市場ではそれさえ割安に映る。 スイスのメディアは移籍金を6000万～7000万ユーロと予測する。クラブの最高移籍金はこれまでケビン・シャデとメルリン・レールの約2500万ユーロだった。
フライブルクは昨夏に2030年までの契約延長済みで売却の必要なし。スポーツディレクターのハルテンバッハは「余裕がある。移籍すれば大金が入り、残留すれば戦力が残る」と『キッカー』に語った。
マンザンビ本人は現在、ワールドカップに集中したい考えだ。スイス代表はベスト32に進出し、チームは7月3日まで休養に入るため、彼にはさらに市場価値を高める時間がある。