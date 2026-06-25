トーマス・ミュラーがバイエルンへの加入を希望。W杯注目の星の史上最高額移籍が現実味を帯びてきた。

獲得に興味があるとされるクラブにはマンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、さらにレアル・マドリードの名が挙がっている。超富裕クラブによる入札合戦が予想され、SCフライブルクにとっては好都合だ。ワールドカップ前でも移籍金は3000万ユーロと見積もられていたが、現在のイングランド市場ではそれさえ割安に映る。 スイスのメディアは移籍金を6000万～7000万ユーロと予測する。クラブの最高移籍金はこれまでケビン・シャデとメルリン・レールの約2500万ユーロだった。

フライブルクは昨夏に2030年までの契約延長済みで売却の必要なし。スポーツディレクターのハルテンバッハは「余裕がある。移籍すれば大金が入り、残留すれば戦力が残る」と『キッカー』に語った。

マンザンビ本人は現在、ワールドカップに集中したい考えだ。スイス代表はベスト32に進出し、チームは7月3日まで休養に入るため、彼にはさらに市場価値を高める時間がある。