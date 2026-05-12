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トーマス・フランクがサッカー界に復帰し、元トッテナム監督アンジェ・ポステコグルーとライバルとなる。
元トッテナム監督たちの対決
フランクとポステコグルーは今夏、ピッチではなくテレビスタジオで再対決する。
両者は最近までトッテナムを率いた監督で、2026年W杯中継のためにライバル局に招へいされた。フランクはBBCのメインアナリストに、ポステコグルーはITVの解説者に就任する。
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キャリアの挫折
フランクにとって、今回の登場は2月にトッテナムを解任されて以来、初めての公の場となる。52歳の彼はロンドン北部で38試合中13勝と苦戦した。
勝率34.2％は常任監督としてクラブワーストだが、その後暫定監督を務めたイゴール・トゥドールも失敗したため、彼の評判への打撃は多少和らいだ。
ポステコグルーも、ノッティンガム・フォレストで39日間の監督を務めた後、10月のチェルシー戦ホーム敗戦で解任され、以降低姿勢を保っている。
オールスターのラインナップが決定
フランクとポステコグルーの起用は、英2大放送局間の人材争奪戦の一環だ。BBCは解説陣に元アーセナルFWジルーを加え、ルーニー、シアラー、ハートら伝説的選手とともに体制を強化した。
これにより、米国・カナダ・メキシコ全土で開催される48チーム体制の大会を取材するチームに欧州の雰囲気が加わる。
一方のITVはアンドロス・タウンゼンドを起用し、ゲイリー・ネヴィル、イアン・ライト、ロイ・キーンらとタッグを組む。
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ニューヨークの高級感 vs サルフォードの持続可能性
両局の運営方針は対照的だ。ITVはマンハッタンのスカイラインが見えるブルックリンのガラス張りのスタジオから放送し、司会のマーク・ポウガッチとローラ・ウッズはニューヨークを拠点に大幅増額の広告予算を活用する。
一方のBBCは環境負荷を抑えた保守的な戦略を採用。マーク・チャップマン、ギャビー・ローガン、ケリー・ケイツらメインチームは、準々決勝までサルフォードのスタジオに残る。