フランクにとって、今回の登場は2月にトッテナムを解任されて以来、初めての公の場となる。52歳の彼はロンドン北部で38試合中13勝と苦戦した。

勝率34.2％は常任監督としてクラブワーストだが、その後暫定監督を務めたイゴール・トゥドールも失敗したため、彼の評判への打撃は多少和らいだ。

ポステコグルーも、ノッティンガム・フォレストで39日間の監督を務めた後、10月のチェルシー戦ホーム敗戦で解任され、以降低姿勢を保っている。



