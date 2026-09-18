トゥヘルはさらに、過去の合宿でチームを成功に導いた選手たちへの信頼を強調し、以前の判断を正当化した。アレクサンダー＝アーノルドは今季、ジョゼ・モウリーニョ体制のレアル・マドリーで3試合に先発出場しており、国内でのパフォーマンスが最終的に代表復帰をたぐり寄せた。

ただ、トゥヘルは過去の選考が根拠と勢いに基づくものだったと主張した。さらにこう付け加えている。「僕たちは突然波に乗って、そのまま10月も同じメンバーを維持した。彼にとってはそれで終わりだった。あれが［公平］だったかどうかは別として、彼が戻るチャンスは一度もなかった。私はただ、合宿にいた選手たちを信頼していたんだ」



