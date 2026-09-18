Getty Images
翻訳者：
トーマス・トゥヘル、レアル・マドリーのスターにイングランド代表復帰を託した後、トレント・アレクサンダー＝アーノルドへの不公平な扱いを認める
トゥヘル、不当な扱いを認める
トゥヘル監督は、アレクサンダー＝アーノルドを最近のイングランド代表メンバーから外していたことが、このDFに対して完全に公平だったとは言えなかった可能性を認めた。トゥヘル監督は『BBC Radio 5 Live』に対し、アレクサンダー＝アーノルドを自身の構想から外していた理由を説明。その結果、このDFはワールドカップを欠場することになった。
今回の代表ウインドー以前、アレクサンダー＝アーノルドがトゥヘル監督の就任した2024年10月以降に出場したのは、アンドラ戦での26分間の途中出場1試合のみだった。この長期不在にもかかわらず、トゥヘル監督は代表チームの勢いを理由に自身の選択を擁護した。トゥヘル監督は「それが常に公平だったかと言えば、私の側からすれば、そうではなかったかもしれない。だが、思い出してほしい。次のキャンプは9月だった」と語った。
確立された陣容を信頼している
トゥヘルはさらに、過去の合宿でチームを成功に導いた選手たちへの信頼を強調し、以前の判断を正当化した。アレクサンダー＝アーノルドは今季、ジョゼ・モウリーニョ体制のレアル・マドリーで3試合に先発出場しており、国内でのパフォーマンスが最終的に代表復帰をたぐり寄せた。
ただ、トゥヘルは過去の選考が根拠と勢いに基づくものだったと主張した。さらにこう付け加えている。「僕たちは突然波に乗って、そのまま10月も同じメンバーを維持した。彼にとってはそれで終わりだった。あれが［公平］だったかどうかは別として、彼が戻るチャンスは一度もなかった。私はただ、合宿にいた選手たちを信頼していたんだ」
最高水準を要求する
トゥヘルは、代表招集は多大な献身を要する特権であることを明確にし、今後のネーションズリーグに向けてチーム全体にメッセージを送った。トゥヘルは、復帰組を含む全員に対し、過去の実績に安住するのではなく、全面的なコミットメントを求めている。
トゥヘルはこう説明した。「ここに来るのは、くつろぐためではない。休息を取るためでもない。結果を出すために来るのであり、イングランドで結果を出すのは難しい。だからこそ、今結果を出している選手たちは我々の信頼を得ている。新たにキャンプに加わる選手たちにも、我々は最高水準を求める。それはトレントも含むが、彼だけに限った話ではない。我々のキャンプに来る全員に向けたものだ」
- Getty Images
イングランドの次戦は？
アレクサンダー＝アーノルドは今後、トレーニングで自身の価値を証明し、目前に迫るUEFAネーションズリーグで先発の座を確保することを目指す。イングランドは土曜日に世界王者スペインとの厳しい一戦に臨み、その後チェコへ遠征する。アレクサンダー＝アーノルドは、トゥヘル体制で不動の地位を取り戻すためにも、クラブでの好調ぶりを代表の舞台でも再現できることを早急に示さなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。