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トーマス・トゥヘル、ラヒーム・スターリングに「同情」 元イングランド代表のキャリアは「下降スパイラル」に突入と認める
スターリング、運転に関する罪状を認める
スターリングは最近、危険運転、亜酸化窒素の所持、検体提出の拒否について有罪を認めた。31歳の同選手は5月、M25とM3での出来事の後、ランボルギーニを金属製のゲートに衝突させた。その後、警察は損傷した車両から亜酸化窒素のキャニスター6本を発見し、ボディカメラ映像には、このウインガーがそれらを後部座席へ移そうとする様子が映っていた。
大きな世間の注目を受ける中、元マンチェスター・シティおよびアーセナルのFWはインスタグラムに謎めいたメッセージを投稿し、「完璧より進歩」とだけ記した。スターリングの弁護士は、同選手が個人的な困難に対処するため自発的に行動を起こしてきたと述べたが、判決を待つ間は現在、運転を禁じられている。
- Action Plus
トゥヘル、下降スパイラルに陥る状況に同情を示す
2022年にチェルシーへとスターリングを獲得したトゥヘルは、このウインガーの劇的な失速について振り返った。現在のイングランド代表指揮官は、かつての教え子が、ペップ・グアルディオラの下でマンチェスター・シティに在籍していた時代を象徴する破壊力ある輝きを取り戻すことに、信じられないほど苦しんでいると認めた。
トゥヘルは「彼には強く同情しているし、マンチェスター・シティを離れて以降、そして彼がキャリアの絶頂にいた時からずっと苦しんできたと感じている」と語った。「私はこの移籍のために尽力したが、彼は本来持っていた重要性を証明することが一度もできなかった。あの時点で彼にとっては大きな一歩だった」
また、このドイツ人指揮官は、スターリングのピッチ外での苦境についても悲しみを示し、その人間性の強さを強調した。「誰かが苦しんでいるのを見るのは悲しい。なぜなら彼は子どもたちに献身的な父親で、家族を大切にする人物であり、一緒にいて感じのいい男だったからだ。ただ、彼はいま難しい時期を過ごしているように見える」と付け加えた。「どこまでが彼自身の責任なのかは分からない。人生では時に奇妙なスパイラル、下降のスパイラルに入り込んでしまうことがある。もちろん彼のことは思っているし、彼なら立て直せるという信念は常にある。彼の幸運を願っている」
プレミアリーグの偉大な選手の急速な衰え
スターリングの現在の状況は、かつてプレミアリーグ屈指の才能の一人だった時代とは対照的だ。リーグ4度制覇を成し遂げた同選手は、エティハド・スタジアムでの7年間にわたる大成功の時期に、イングランドサッカー界を席巻した。しかし、マンチェスターを離れて以降、そのキャリアの軌道は急落している。
チェルシーとアーセナルで期待外れの期間を過ごした末、2026年1月にはスタンフォード・ブリッジで双方合意の契約解除に至った。その後にフェイエノールトへ移籍してオランダに渡ったが、8試合でゴール関与はゼロに終わり、現在は無所属となっている。
イングランド代表として82試合出場を誇るスターリングの新天地探しは、極めて難航している。最近の報道によれば、リーグ・アンで苦戦するル・アーヴルに加え、名前の明かされていない別のフランスのクラブも、攻撃陣はすでに十分にそろっていると判断し、このウインガー獲得の機会を見送ったという。
- AFP
クラブ探しが停滞する中、裁判所の量刑言い渡しが迫る
スターリングは11月25日に再び裁判所に出廷し、処分を知ることになる。量刑前報告書の作成を認めるため、裁判は正式に延期された。この法的問題が解決するまで、輝かしいフットボールキャリアは完全に停止したままだ。
現在は自身のRS7アカデミーで働きながら活動を続けている31歳だが、プロクラブに獲得の賭けに出るよう納得させるのは容易ではない。競技の世界に戻る道を提示するクラブを見つけられるかどうかは、今後言い渡される量刑の結果に完全に左右される可能性が高い。
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