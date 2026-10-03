2022年にチェルシーへとスターリングを獲得したトゥヘルは、このウインガーの劇的な失速について振り返った。現在のイングランド代表指揮官は、かつての教え子が、ペップ・グアルディオラの下でマンチェスター・シティに在籍していた時代を象徴する破壊力ある輝きを取り戻すことに、信じられないほど苦しんでいると認めた。

トゥヘルは「彼には強く同情しているし、マンチェスター・シティを離れて以降、そして彼がキャリアの絶頂にいた時からずっと苦しんできたと感じている」と語った。「私はこの移籍のために尽力したが、彼は本来持っていた重要性を証明することが一度もできなかった。あの時点で彼にとっては大きな一歩だった」

また、このドイツ人指揮官は、スターリングのピッチ外での苦境についても悲しみを示し、その人間性の強さを強調した。「誰かが苦しんでいるのを見るのは悲しい。なぜなら彼は子どもたちに献身的な父親で、家族を大切にする人物であり、一緒にいて感じのいい男だったからだ。ただ、彼はいま難しい時期を過ごしているように見える」と付け加えた。「どこまでが彼自身の責任なのかは分からない。人生では時に奇妙なスパイラル、下降のスパイラルに入り込んでしまうことがある。もちろん彼のことは思っているし、彼なら立て直せるという信念は常にある。彼の幸運を願っている」



