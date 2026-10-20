さらに、ノッティンガム・フォレストはオリヴァー・グラスナー監督の去就を検討していると報じられる一方、ニューカッスルではマティアス・ヤイスレ監督が苦境に立たされている。マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督も、直近6試合で勝利がなく、厳しい目を向けられ続けている。ただし、ユナイテッドが監督交代に踏み切る場合、バリーよりも経験豊富な後任を狙う可能性が高い。オールド・トラッフォードでの指揮官就任をめぐっては、アントニオ・コンテ監督の名前が強く取り沙汰されているほか、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督や元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンも候補に挙がっており、リーグ全体で監督人事の動きが続いている。