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トーマス・トゥヘル、プレミアリーグの監督職への転身でイングランド代表アシスタントコーチのアンソニー・バリーを失う可能性
バリー、プレミアリーグでのチャンスを狙う
『ザ・サン』によると、バリーはプレミアリーグで監督に就くことを望んでいる。2021年1月にチェルシーでトゥヘルとともに働いて以来、バリーは同監督のスタッフの中核を担ってきた。2023年4月にはトゥヘルを追ってバイエルン・ミュンヘンへ移り、その18カ月後にイングランド代表のコーチングスタッフに加わった。ワールドカップ予選を突破した後、契約をユーロ2028まで延長したものの、トップリーグのチームを率いる機会には心を動かされる可能性がある。
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複数クラブが監督交代を検討
彼が代表チームを離れる可能性が浮上する一方、プレミアリーグの複数クラブでは現監督の去就が不透明になっている。クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督は、ブライトンに0-5で敗れたことで、就任からわずか4カ月にして解任の危機に直面している。フラムのアルバロ・アルベロア監督も、就任後の最初の6試合で勝利を挙げられず、厳しい目を向けられている。ただ、チームは週末にハル・シティを1-0で下し、監督にかかる重圧は一時的に和らいだ。
マンチェスター・ユナイテッドとの関係が取り沙汰される大物選手たち
さらに、ノッティンガム・フォレストはオリヴァー・グラスナー監督の去就を検討していると報じられる一方、ニューカッスルではマティアス・ヤイスレ監督が苦境に立たされている。マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督も、直近6試合で勝利がなく、厳しい目を向けられ続けている。ただし、ユナイテッドが監督交代に踏み切る場合、バリーよりも経験豊富な後任を狙う可能性が高い。オールド・トラッフォードでの指揮官就任をめぐっては、アントニオ・コンテ監督の名前が強く取り沙汰されているほか、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督や元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンも候補に挙がっており、リーグ全体で監督人事の動きが続いている。
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イングランド代表のアシスタントコーチ、今後はどうなる？
バリーは当面、イングランド代表での職務を続け、今後の国際試合でトゥヘルを補佐する。しかし、今後数週間でプレミアリーグの監督職に空きが出れば、監督としての長期的なキャリアについて重大な決断を迫られる可能性がある。
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