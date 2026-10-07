トゥヘルは、イングランドのUEFAネーションズリーグでのここ最近のパフォーマンスが、自身のチームが新たな成熟の段階に達したことを示していると考えている。火曜日にウェンブリー・スタジアムでチェコに3-0で快勝した後、イングランド代表指揮官は、試合を支配する力を備えたことがワールドカップ後の成長の証しだと指摘した。ハリー・ケインの2得点とブラディミール・ツォウファルのオウンゴールで勝ち点3を手にし、イングランドは直近4試合で3勝目を挙げた。

指揮官はチェコ戦で見せた流動的なパフォーマンスをすぐに称賛し、選手たちが開始の笛から終了までテンポをコントロールしたと強調した。「非常に良い試合ができたと思うし、とても流動的だった。試合を通して支配できたと思うし、非常に集中していた。3日か4日で4試合目だ。また非常に良いパフォーマンスで、勝利に値した」とトゥヘルは語った。