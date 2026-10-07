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トーマス・トゥヘル、ネーションズリーグ逆転劇後のイングランドの「最高の反応」とワールドカップ後の進化を称賛
ウェンブリーでエリート基準を維持する
トゥヘルは、イングランドのUEFAネーションズリーグでのここ最近のパフォーマンスが、自身のチームが新たな成熟の段階に達したことを示していると考えている。火曜日にウェンブリー・スタジアムでチェコに3-0で快勝した後、イングランド代表指揮官は、試合を支配する力を備えたことがワールドカップ後の成長の証しだと指摘した。ハリー・ケインの2得点とブラディミール・ツォウファルのオウンゴールで勝ち点3を手にし、イングランドは直近4試合で3勝目を挙げた。
指揮官はチェコ戦で見せた流動的なパフォーマンスをすぐに称賛し、選手たちが開始の笛から終了までテンポをコントロールしたと強調した。「非常に良い試合ができたと思うし、とても流動的だった。試合を通して支配できたと思うし、非常に集中していた。3日か4日で4試合目だ。また非常に良いパフォーマンスで、勝利に値した」とトゥヘルは語った。
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ワールドカップの土台の上に築く
このドイツ人指揮官は、世界の舞台で得た経験が選手たちをたくましくしたと強く主張している。準決勝敗退の反動に苦しむどころか、チームはこの大会をさらなる戦術的発展への足がかりとして生かしているようだ。トゥヘルはグループ内の内部文化にも言及し、練習の強度と集団としての信念が、ピッチ上での最近の成功を支える主な要因だと強調した。
「トレーニングと姿勢、結束、信念だ。もちろん、私たちはグループステージで敗退しなかったし、もちろんそれが私たちをより強くした。私たちは高いレベルにあるし、それはずっとそうだ。毎日学び、試合を通してより強くなっていく」とトゥヘルは付け加えた。
ケイン、記録更新を続ける
イングランドの圧倒的な強さの中心にいたのは、ウェンブリーで自身にとって歴史的な節目を祝った主将ハリー・ケインだった。バイエルンのストライカーはこの試合で代表通算125試合出場を達成し、イングランド男子代表史上最多出場記録を持つ伝説的GKピーター・シルトンに並んだ。ケインはこの節目をいつものように祝福し、先制点で重要な役割を果たしたうえ、モーガン・ロジャースとルイス・ホールが生み出したチャンスを仕留めた。
トゥヘルは主将の絶え間ない安定感を絶賛し、このストライカーの記録更新級の活躍を当たり前のこととして受け止めるのを拒んだ。「あれが彼のやることだ」と、指揮官はケインの勝利を決定づける貢献について語った。「私はそれを当然だとは思わない。毎試合、本当に並外れている」
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決勝を前に選考に頭を悩ませる展開に
イングランドが11月のクロアチア戦、スペイン戦というグループ最終戦に向けて準備を進める中、代表メンバー入りを巡る争いは激しさを増している。ここ最近のゴールラッシュの中で、これまで序列の低かった数選手がチャンスを生かしており、来夏のネーションズリーグ・ファイナルズ進出を目指すトゥヘルにとって、ベストイレブンを巡る判断は難しいものになっている。
「そうだね、常に高いレベルにあるし、メンバーを選ぶのは難しい。全員がチームと代表のユニフォームのために貢献し、自分たちの持てるすべてを出してくれていることをうれしく思う。彼らは高い基準を示しているし、外から見てもそう見える。実際に内側でもその通りだ」と、チェルシー前監督は認めた。
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