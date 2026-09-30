トーマス・トゥヘル、チェコ共和国戦勝利後にジュード・ベリンガムがイングランドの恒久的な主将になると予想

ベリンガムにとって、シニアチームで主将を務めたのはこれが初めてではなかった。6月に行われたコスタリカ戦のワールドカップ前哨戦勝利でも、すでにキャプテンマークを巻いていた。トゥヘルは、プラハで先発メンバーから外したのは戦術的な序列低下ではなく、フィジカル面を考慮した妥当な判断だったと説明した。

トゥヘルは「彼は今、このチームにいることを本当に楽しんでいると思う。少なくとも私はそう感じている」と語った。「今日、彼の役割について少し話をした。するとお互いの気持ちは『もう一度やろう、また先発しよう』というものだった。でも同時に、頭では『今日は30分で十分かもしれない』とも考えた。彼は今季、こんな短い間隔で試合をこなしてきたわけではないからだ。

「以前にそうしたことはあるが、シーズン中ではなかった。だから、われわれが最初にそれを試す存在にはなりたくなかった。それでも、この短いやり取りの中でも、彼が自信を持ち、ベンチからでも喜んでチームを助けようとしているのが分かる。だから、そうだね、これは報いだ。いいことだ」