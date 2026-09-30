Getty Images Sport
翻訳者：
トーマス・トゥヘル、チェコ共和国戦勝利後にジュード・ベリンガムがイングランドの恒久的な主将になると予想
主将として前に出る
トゥヘルは、将来的にベリンガムが恒久的にキャプテンを務めることを支持した。レアル・マドリーのMFは、チェコ共和国に2-0で勝利したネーションズリーグの一戦で、バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインから誇らしげにキャプテンマークを受け継いだ。
ベリンガムは、土曜日のスペイン戦の敗戦で肉体的に厳しいパフォーマンスを見せたことを受け、プラハで行われたこの試合ではベンチスタートとなった。最終的には71分に投入され、重要な欧州での一戦の終盤にピッチ上での主将の役割を引き継いだ。
- AFP
究極の報酬を手にする
後半の交代は、トゥヘルがこの才能あふれるMFにいかに大きな信頼を寄せているかを示していた。ベリンガムが将来的に恒久的な主将になり得るかと直球で問われると、イングランド代表指揮官は断定的かつ前向きな返答を示した。
「こうした試合の最後に君がキャプテンを務めているなら、恒久的なキャプテンになることは間違いなく可能だ」トゥヘルは『The Standard』が伝えたところによれば、そう述べた。「このちょっとしたやり取りの中でも、ベンチからでも喜んで助けようとする自信と前向きさが見て取れる。だから、そうだね、これはご褒美だ。いいことだ」
負荷を慎重に管理すること
ベリンガムにとって、シニアチームで主将を務めたのはこれが初めてではなかった。6月に行われたコスタリカ戦のワールドカップ前哨戦勝利でも、すでにキャプテンマークを巻いていた。トゥヘルは、プラハで先発メンバーから外したのは戦術的な序列低下ではなく、フィジカル面を考慮した妥当な判断だったと説明した。
トゥヘルは「彼は今、このチームにいることを本当に楽しんでいると思う。少なくとも私はそう感じている」と語った。「今日、彼の役割について少し話をした。するとお互いの気持ちは『もう一度やろう、また先発しよう』というものだった。でも同時に、頭では『今日は30分で十分かもしれない』とも考えた。彼は今季、こんな短い間隔で試合をこなしてきたわけではないからだ。
「以前にそうしたことはあるが、シーズン中ではなかった。だから、われわれが最初にそれを試す存在にはなりたくなかった。それでも、この短いやり取りの中でも、彼が自信を持ち、ベンチからでも喜んでチームを助けようとしているのが分かる。だから、そうだね、これは報いだ。いいことだ」
- Getty Images Sport
重要な一戦が待ち受ける
途中出場で印象的な活躍を見せたにもかかわらず、ベリンガムの当面のコンディションは、代表チームにとって突如として懸念材料となっている。トゥヘルは、この創造的なMFが試合終盤に軽傷を負ったことを認めた。
イングランドは、土曜日にリエカで行われる重要なアウェー戦に向けて、この大黒柱が万全の状態でプレーできることを強く望んでいる。スペインがグループA3で2位以内の確保に向けて好位置につけている中、トゥヘル率いるチームは、残るネーションズリーグ準々決勝進出枠をつかむため、クロアチアと争わなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。