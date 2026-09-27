『ガーディアン』が報じたところによると、トゥヘル監督は記者会見で、選手のプレー時間をめぐってプレミアリーグの監督たちと取り決めを交わすつもりはないと明言した。

デクラン・ライスについては、過密な稼働状況と広く知られているコンディション面の問題により休養が必要だと認めた一方で、トゥヘル監督は先発メンバーの一貫性を維持したい考えだ。クラブからのプレッシャーについて問われると、トゥヘル監督は「私はプレミアリーグの監督からの電話は受けない。クラブで指揮を執っていた時も、私は代表監督に電話をしたことは一度もない。選手の出場時間を管理することはできない。それは単純に不可能だ。クラブの監督だった頃から分かっていたことだが、もしブラジルやアルゼンチンの監督に電話したとしても、彼らは私が何を言っているのか理解しないだろう。選手たちも、私が何を言っているのか分からないだろう」と語った。