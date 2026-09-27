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トーマス・トゥヘル、イングランド代表選手を休ませることを「狂気」と断じ、プレミアリーグ監督からの電話には応じず
代表チームに妥協はない
『ガーディアン』が報じたところによると、トゥヘル監督は記者会見で、選手のプレー時間をめぐってプレミアリーグの監督たちと取り決めを交わすつもりはないと明言した。
デクラン・ライスについては、過密な稼働状況と広く知られているコンディション面の問題により休養が必要だと認めた一方で、トゥヘル監督は先発メンバーの一貫性を維持したい考えだ。クラブからのプレッシャーについて問われると、トゥヘル監督は「私はプレミアリーグの監督からの電話は受けない。クラブで指揮を執っていた時も、私は代表監督に電話をしたことは一度もない。選手の出場時間を管理することはできない。それは単純に不可能だ。クラブの監督だった頃から分かっていたことだが、もしブラジルやアルゼンチンの監督に電話したとしても、彼らは私が何を言っているのか理解しないだろう。選手たちも、私が何を言っているのか分からないだろう」と語った。
- AFP
勝利へ向けて全力で進む
トゥヘルは強力なメンバーを起用することに強い意欲を示しており、主力グループの中でリズムと信頼関係を築くことを目指している。イングランドは土曜日にウェンブリーでスペインに3-2で敗れており、その後だけに結果で示す必要がある。指揮官は、過密日程を理由により穏当なアプローチを取ることは正当化されないと強調した。
ローテーションに対する妥協のない姿勢について詳しく説明し、こう付け加えた。「なぜ私がそんなことをして、少し引いてもいいとか、前半だけを分け合ってもいいとか、1試合休んでもいいという印象を選手たちに与えなければならないんだ？ 私なら絶対にしない。ばかげている。私たちは次の試合に勝ちたい。ローテーションをしたくないが、可能かどうかは分からない。理想的なのは、また行って、また行って、また行くことだ。少なくとも6人か7人の選手が再び先発し、彼らに責任を負わせ、信頼を感じてもらうことだ」
ベリンガムが闘志を燃やす
過密日程にもかかわらず、ジュード・ベリンガムは依然としてトゥヘルのプランの中心にいる。指揮官は、欧州王者相手に見せたMFの尽きることのないエネルギーを称賛した。ベリンガムは1アシストを記録し、PKも獲得。さらに、マルク・ククレジャと衝突する場面もあった。短期間で多くの試合をこなしていることへの懸念について、トゥヘルはコンディションを慎重に見極めていくと認めつつ、そのアグレッシブなスタイルを高く評価した。「ジュードはああいう状況を好む。そういうことがあると、彼はさらに良くなる」とトゥヘルは語った。
「少し怒りを持ってプレーする方が、彼にとってはいい。それが彼のやり方だ。時には、自分の闘志に火をつけるために、ああいう瞬間を求めているのだと思う。代表戦の間は、彼に［マドリー］の仲間はいない。友人関係ではあるが、90分間はそうではない」
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イングランドの次戦は？
ネーションズリーグで軌道修正を図るイングランドは、火曜日にプラハでチェコと対戦する予定だ。この重要な一戦の後、チームは土曜日にリエカへ移動してクロアチアと対戦し、その翌週にはホームでのチェコ戦でこの慌ただしい代表ウインドーを締めくくる。
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