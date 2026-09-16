Craig Mercer
翻訳者：
トーマス・トゥヘル、イングランドの有名な10人でのワールドカップ勝利後にアステカの芝を食べなかったことを後悔していると認める
異例の芝に関する告白が明らかに
メキシコシティーで大会共同開催国を相手に、10人で収めた英雄的な3-2のノックアウトステージ勝利は、その舞台が持つ魔力に指揮官を完全に魅了した。このような海外での歴史的な試練を乗り越えてチームを勝ち抜かせたという、圧倒的な高揚感に包まれる中で、彼はその歓喜を極めて型破りな方法で残しておきたいという衝動に駆られた。試合終了直後に友人へ送ったメッセージを振り返り、トゥヘルはこう明かした。「試合後に友人へメッセージを送って、こう書いたんだ。『この瞬間の何かを永遠に自分の体に残しておくために、試合後に芝生を少し食べなかったことを後悔している』と。あれがその感覚だった。あれがその瞬間だった」
- Latin Sport Images
ヘンダーソンの負傷が結束を浮き彫りにする
あの酔いしれるような雰囲気は、並外れた一体感も映し出していた。そのことが決定的に示されたのは、試合後の祝賀で広告看板を乗り越えようとして転倒したジョーダン・ヘンダーソンが腕を骨折した場面だった。
指揮官はFAの公式インタビューでダニエル・スタリッジに対し、こう語った。「この試合には、あなたが望み得るものが本当にたくさん詰まっていた。これが選手たちにとってどれほど大きな意味を持っていたのか、そして彼らがどれほど互いを思っていたのか、その証拠が必要なら、ジョーダンが転倒して腕を骨折したあの瞬間だった。1秒もしないうちに、選手たちが駆けつけていた。全員がそこにいて、祝福を止め、壁を作り、ジョーダンを守っていた。どこにも行かず、心から寄り添っていた。本当に特別なことだった」
結束が野心を後押しする
あの夜に築かれた壊れることのない仲間意識は、今や未来への土台を築き、ユーロ2028に向かう上でかけがえのない基盤となっている。
その進化するロッカールームの文化について、同氏はさらにこう付け加えた。「それは選手たちとの非常に強い絆を生み出した。今では彼らが自分の選手であるかのように感じている。これこそがその素晴らしさだ。成功もあれば、苦しい瞬間も一緒に経験する。だが、長い時間をともに過ごすことで、自然な絆が生まれる。だから彼らに会えるのがうれしい。彼らに挑み、後押しし、その一部でいられることをとても誇りに思っている」
その一体感を次のサイクルにつなげていくにあたり、この指揮官はこう強調した。「とても興奮している。もう一歩近づけたと思うし、そこに到達しつつあると感じている。アメリカでのワールドカップに向けて準備するのは非常に難しいが、ユーロに向けて準備することは可能だと思っているし、ネーションズリーグのティア1で準備していく。
「目標は、さらに10試合を戦うことだ。アメリカでは10試合を戦い、8勝1分け、そして痛恨の1敗だった。これは今後につなげられるものだ。私たちは皆、胸を張り、勇気と前向きな気持ちを持って次の挑戦へ進む権利がある。今後はネーションズリーグで4試合が控えており、焦点はそこにある」
- ZUMA Press Wire
過酷な大陸大会の日程が待ち受ける
イングランドは今月後半、ネーションズリーグで世界王者スペインをホームに迎え、再び公式戦に臨む。その先には、厳しいクロアチア遠征と、チェコとのホーム＆アウェー2連戦が控えている。そうした厳しい連戦に向けた準備が本格化する中、トゥヘル監督は金曜日に最新の招集メンバーを発表する。
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