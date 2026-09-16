あの夜に築かれた壊れることのない仲間意識は、今や未来への土台を築き、ユーロ2028に向かう上でかけがえのない基盤となっている。

その進化するロッカールームの文化について、同氏はさらにこう付け加えた。「それは選手たちとの非常に強い絆を生み出した。今では彼らが自分の選手であるかのように感じている。これこそがその素晴らしさだ。成功もあれば、苦しい瞬間も一緒に経験する。だが、長い時間をともに過ごすことで、自然な絆が生まれる。だから彼らに会えるのがうれしい。彼らに挑み、後押しし、その一部でいられることをとても誇りに思っている」

その一体感を次のサイクルにつなげていくにあたり、この指揮官はこう強調した。「とても興奮している。もう一歩近づけたと思うし、そこに到達しつつあると感じている。アメリカでのワールドカップに向けて準備するのは非常に難しいが、ユーロに向けて準備することは可能だと思っているし、ネーションズリーグのティア1で準備していく。

「目標は、さらに10試合を戦うことだ。アメリカでは10試合を戦い、8勝1分け、そして痛恨の1敗だった。これは今後につなげられるものだ。私たちは皆、胸を張り、勇気と前向きな気持ちを持って次の挑戦へ進む権利がある。今後はネーションズリーグで4試合が控えており、焦点はそこにある」