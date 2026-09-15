トーマス・トゥヘル、イングランドのハリー・ケイン後継候補としてノッティンガム・フォレストのリアム・デラップを早期抜てきするよう求められる

デラップは最近、アウェーでのアストン・ヴィラ戦で2-1の勝利を収めた試合でゴールを決め、フォレストで鮮烈に初得点を記録した。この即効性あるインパクトによって、彼の代表での資質、そして23歳のデラップがいずれケインの後に生じる大きな空白を埋めることができるのかという議論が巻き起こっている。ジョーダンは、最近首都で厳しい時期を過ごしたにもかかわらず、デラップには最高レベルで成功するための素材があると見ている。

「デラップにはできるかもしれない。いい選手だ」と、ストライカーとしての代表での可能性について問われたジョーダンは語った。「イプスウィッチでは本当に戦えるチームの中で素晴らしいシーズンを送り、いくつかゴールも決めた。

「チェルシーに行って、その空白の中で埋もれてしまった。若い選手にはそういうことが起こるものだ。ノッティンガム・フォレストに移籍して、2試合目で、ドンだ。ゴールを決め始めた」