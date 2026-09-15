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翻訳者：
トーマス・トゥヘル、イングランドのハリー・ケイン後継候補としてノッティンガム・フォレストのリアム・デラップを早期抜てきするよう求められる
ケインの後継者探し
大黒柱の主将ケインを欠くイングランド代表は、多くのサポーターにとって想像するだけでも厳しいものがある。得点力の高いこのストライカーも今や33歳となり、スリーライオンズにとって彼が最前線を率いない未来は急速に現実味を帯びてきている。
適切な後継者を見つけることは代表チームにとって大きな頭痛の種となっている。ケインと他のアタッカー陣の間には依然として大きな実力差があり、今後の国際大会を前に控える中、控えにいる若いトップレベルのセンターフォワード候補は心もとないほどに層が薄い。
しかし、『talkSPORT』のジョーダンは、イングランド代表のトゥヘル監督に一つの解決策を提示した。フォレストのストライカー、デラップを注意深く見続けるよう指揮官に促している。
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スタンフォード・ブリッジの空白から抜け出して
デラップは最近、アウェーでのアストン・ヴィラ戦で2-1の勝利を収めた試合でゴールを決め、フォレストで鮮烈に初得点を記録した。この即効性あるインパクトによって、彼の代表での資質、そして23歳のデラップがいずれケインの後に生じる大きな空白を埋めることができるのかという議論が巻き起こっている。ジョーダンは、最近首都で厳しい時期を過ごしたにもかかわらず、デラップには最高レベルで成功するための素材があると見ている。
「デラップにはできるかもしれない。いい選手だ」と、ストライカーとしての代表での可能性について問われたジョーダンは語った。「イプスウィッチでは本当に戦えるチームの中で素晴らしいシーズンを送り、いくつかゴールも決めた。
「チェルシーに行って、その空白の中で埋もれてしまった。若い選手にはそういうことが起こるものだ。ノッティンガム・フォレストに移籍して、2試合目で、ドンだ。ゴールを決め始めた」
フラストレーションのたまるチェルシーでの悪夢を乗り越えて
デラップは現在、昨季のチェルシーで極めて不本意なシーズンを送ったことを受け、自身の評価を立て直そうとしている。イプスウィッチ・タウンの降格シーズンにプレミアリーグで12得点を挙げて高い評価を受け、2025年に3000万ポンドという高額移籍金でスタンフォード・ブリッジへ加入した。
多くの人が、この若きFWが西ロンドンでさらに飛躍すると期待していたが、不運なアクシデントが相次ぎ、その成長は妨げられた。シーズン開幕からわずか2週間でハムストリングを負傷し、重要な2カ月間を戦列離脱することになった。
さらに、絶え間ない監督交代と痛ましい肩の脱臼も、その成長を妨げた。その結果、デラップはチェルシーでの在籍期間を、全公式戦41試合でわずか2得点という惨憺たる成績で終えることになった。
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ノッティンガム・フォレストで調子を取り戻す途上にある
ウェストロンドンでの悪夢から完全に解放された今、デラップはすでにシティ・グラウンドで本来のポテンシャルの片りんを見せている。トゥヘルとイングランドにとって、今後数カ月は23歳の安定感を見極めるうえで極めて重要になる。デラップがこの序盤の勢いを維持し、フォレストの攻撃を効果的にけん引できれば、代表招集はそう遠くないかもしれない。
この若きストライカーにとって当面の最優先事項は、先発出場を継続し、トップリーグで毎週のように結果を残せることを証明することだ。それを成し遂げれば、イングランドは待ち望んでいたケインの後継者をついに見いだすかもしれない。
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