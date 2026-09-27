攻撃面の出来はホームの観衆に十分な歓声をもたらした一方で、最終ライン4枚の脆さはコーチングスタッフにとって依然として差し迫った懸念材料だった。トゥヘルは、相手がトップクラスであればミスの許容範囲は存在しないと、すぐに指摘した。スペインの3点目については、相手の創造性あるプレーによって本当に奪われたと監督が感じた唯一のゴールであり、それ以外は防ぎようのないミスではなく、自分たちのミスによって与えたものだった。最終ラインの不安定さが、90分間を通して中盤と前線が積み重ねたハードワークを損なった。

指揮官は、国際レベルで求められる基準に重要な局面で達していなかったと強調した。「その後、2-2にされる場面でもまた大きなミスがあり、3点目だけが彼らが本当に決めたゴールだった」とトゥヘルは語った。「それ以外は、このレベルでは個々のミスが多すぎる。そういうものだ。僕たちは前に進み続け、そこから学び、チェコ共和国戦で勝ち点を取り返さなければならない」