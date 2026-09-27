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トーマス・トゥヘル、イングランドがネーションズリーグの激闘でスペインに敗れた「決定的な瞬間」を嘆く
トゥヘル、ウェンブリーでの序盤の苦戦を指摘
トゥヘル監督は、スペインとの波乱のネーションズリーグ戦後、イングランド代表のパフォーマンス評価で一切手加減しなかった。ドイツ人指揮官は、現欧州王者を相手に自軍が追いかける展開を強いられた守備の内容に苛立ちを示した。序盤の個人ミスが試合の流れを決定づけ、先制点の場面ではマルク・グエイがラミン・ヤマルのハイプレスに捕まり、その後ニコ・オライリーのパスミスからスペインに追加点を許し、ウェンブリーは騒然となった。
立ち上がりについて振り返ったトゥヘル監督は、自分たちで自分たちを苦しめたと認めた。試合終了後、『ITV Sport』に対し、元チェルシー指揮官は試合序盤について率直な見解を示した。「ひどい立ち上がりだった。考え得る限り最悪のスタートだ。こういう相手に対してビハインドを負うと、試合は非常に難しくなる。反応は非常に良かった。10分、12分を過ぎたあたりからは、私たちの方が良いチームだった。ただ、2つか3つの大きなミスを犯した。大きなチャンスを与えてしまったが、全体的には私たちの方が良かったし、主導権も握っていた。相手陣内でプレーし、チャンスをつくり、2点を決めた。笛が鳴ってからの15分間は、あれが私たちのベストだったと思う」と述べた。
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ケインのPK失敗が転機だったことを証明した
この夜の決定的な場面は後半に訪れた。アンソニー・ゴードンのゴールとハリー・ケインのヘディング弾でイングランドが当時2-1とリードする中、PKを獲得。突き放す絶好のチャンスだったが、イングランド主将は珍しく不運に見舞われ、キックの際に足を滑らせてしまい、放ったシュートはクロスバーを直撃した。12ヤードから決め切れなかったことでスペインは落ち着きを取り戻し、途中出場のアレックス・バエナとミケル・オヤルサバルが最終的にゴール。アウェーのスペインが勝利を手にし、トゥヘルには「もしも」を思わせる結果となった。
「（ケインは）残念ながらPKを決めることができなかった。そして、それが決定的な瞬間だったのかもしれない。なぜならスペインは、おそらく初めて、自分たちの長い無敗記録がここで終わるかもしれないと感じたはずだからだ」とトゥヘルは語った。
攻撃面での有望さは、守備の綻びによってかき消された
攻撃面の出来はホームの観衆に十分な歓声をもたらした一方で、最終ライン4枚の脆さはコーチングスタッフにとって依然として差し迫った懸念材料だった。トゥヘルは、相手がトップクラスであればミスの許容範囲は存在しないと、すぐに指摘した。スペインの3点目については、相手の創造性あるプレーによって本当に奪われたと監督が感じた唯一のゴールであり、それ以外は防ぎようのないミスではなく、自分たちのミスによって与えたものだった。最終ラインの不安定さが、90分間を通して中盤と前線が積み重ねたハードワークを損なった。
指揮官は、国際レベルで求められる基準に重要な局面で達していなかったと強調した。「その後、2-2にされる場面でもまた大きなミスがあり、3点目だけが彼らが本当に決めたゴールだった」とトゥヘルは語った。「それ以外は、このレベルでは個々のミスが多すぎる。そういうものだ。僕たちは前に進み続け、そこから学び、チェコ共和国戦で勝ち点を取り返さなければならない」
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失望の中にもイングランドに前向きな材料がある
敗戦の痛手はありながらも、トゥヘルの言葉には根底に楽観的な感覚があった。イングランド代表指揮官は、スコアが試合内容の力関係や自らのチームに備わる可能性を十分に反映したものではないという信念を崩さなかった。
「このような相手と戦えば、苦しむ時間は必ずある。だが、このレベルでは細部が重要になる」と同監督は強調した。「チャンスを決め切ることが重要であり、勝敗を分けるミスを減らすことも重要だ。今日はその両方が我々に味方しなかった。クオリティーはあったし、努力もあった。試合の中には非常に、非常に良い時間帯もあった。だが、今日の結果はそれを証明していない」
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