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トーマス・トゥヘル監督、ワールドカップにおけるイングランド代表の10番の座をめぐる「激しい競争」を背景に、コール・パーマーに「プレッシャー」に関する厳しい警告を発した
トゥヘル監督、チェルシーのスター選手にさらなる活躍を求める
トゥヘル監督は、パーマーがイングランド代表の先発メンバーとしての長期的な地位を確保するためには、厳しい戦いを強いられることになるだろうと明言した。23歳のパーマーは、股関節の怪我の再発によりシーズンを断続的に過ごすこととなり、今シーズンは全大会を通じてわずか25試合の出場に留まっている。イングランド代表監督は、クラブでの好調なパフォーマンスを代表戦でも発揮し、自身のコンディションを証明する責任が、今やこのチェルシーの選手に重くのしかかっていると見ている。
明日行われるイングランド対ウルグアイの国際親善試合を前に、トゥヘル監督はチェルシーのスター選手が直面する課題について詳しく語った。「正直なところ、彼にはそれを証明する必要がある。彼がいない時の実績の方が、いる時よりも多いのだから、プレッシャーは彼にかかっている」とトゥヘル監督は説明した。 「彼は厳しいシーズンを送ったが、代表チームでも苦しい時期を過ごしている。彼が招集可能だったのはたった1度だけで、その際も我々は同じメンバーでいくことを決めた。そのため、彼のベストポジションである10番のポジションを巡る競争は激しい。彼は本当に頑張っている。」
- AFP
身体的な苦闘と回復に関するデータ
イングランド代表監督は、シーズン序盤にパーマーのフィジカル面が低下し、本来の動きや爆発力に影響が出ていたと指摘した。こうした課題を抱えながらも、彼は今シーズン、チェルシーで全大会通算10ゴール3アシストを記録している。
「最近、良いデータが出ていた。アーセナル戦を直接観戦したが、久しぶりに彼のストライドが本来の長さに戻ったと感じた」とトゥヘル監督は語った。「以前は、彼が自由に動けていないように感じていた。ストライドが短く、加速も不足しており、動きに自由さがなかった。 彼自身やチェルシーから、この試合では以前よりはるかに良い状態だったというフィードバックを受けた。アストン・ヴィラ戦でも非常に力強いプレーを見せ、我々の目にも明らかなほどの身体的なパフォーマンスを発揮しており、それが第一歩となった。」
トレーニングの強度とチームへの適応
競争に関する厳しい警告にもかかわらず、トゥヘル監督は最近の合宿におけるパーマーの姿勢に勇気づけられている。監督が同MFと親しげに交流する姿が何度か目撃されており、パフォーマンスへの要求は高いものの、二人の個人的な関係は依然として強固であることがうかがえる。
「私が彼を抱きしめるのは、彼が笑顔だからだ。そうでなければ抱きしめたりはしない」とトゥヘルは語った。「彼は元気で、オープンな姿勢でコミュニケーションを取り、その実力を示している。非常に意欲的であり、チームに溶け込み、チーム内でのつながりを築くためにパフォーマンスを発揮することは非常に重要なステップだ。だから、次の試合では彼にチャンスが巡ってくるだろう」
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首相には「手取り足取りの優遇」はない
ジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャース、フィル・フォーデンといった選手を含め、イングランド代表には豊富な「10番」の選択肢があるが、トゥヘル監督は、評判だけで選手選考を決めることはないと断言している。パーマーの回復ぶりが目に見えて表れていることは好材料だが、このチェルシーのスター選手がワールドカップで主導的な役割を果たすためには、絶え間ない努力が求められると監督は考えている。
「身体的なパフォーマンスは、以前何かが欠けていたという我々の印象と一致している。しかし彼は今や完全な自信を取り戻しており、トレーニングでもそれが見て取れる。彼は手を抜いたり、控えめなプレーをしたりしていない」とトゥヘル監督は付け加えた。「それが我々が求めていたことだ。 これまでに4回のトレーニングを行ったが、彼はその場で実力を示さなければならない。手加減は許されない。彼は自分のポジションを勝ち取るために戦っていることを理解する必要がある。我々は誰にも銀の皿に乗せて何かを与えるつもりはない。彼はそれを非常に素晴らしい方法で、まさに正しいやり方で成し遂げた。」