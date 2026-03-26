トーマス・トゥヘル監督、ワールドカップにおけるイングランド代表の10番の座をめぐる「激しい競争」を背景に、コール・パーマーに「プレッシャー」に関する厳しい警告を発した

トゥヘル監督は、パーマーがイングランド代表の先発メンバーとしての長期的な地位を確保するためには、厳しい戦いを強いられることになるだろうと明言した。23歳のパーマーは、股関節の怪我の再発によりシーズンを断続的に過ごすこととなり、今シーズンは全大会を通じてわずか25試合の出場に留まっている。イングランド代表監督は、クラブでの好調なパフォーマンスを代表戦でも発揮し、自身のコンディションを証明する責任が、今やこのチェルシーの選手に重くのしかかっていると見ている。

明日行われるイングランド対ウルグアイの国際親善試合を前に、トゥヘル監督はチェルシーのスター選手が直面する課題について詳しく語った。「正直なところ、彼にはそれを証明する必要がある。彼がいない時の実績の方が、いる時よりも多いのだから、プレッシャーは彼にかかっている」とトゥヘル監督は説明した。 「彼は厳しいシーズンを送ったが、代表チームでも苦しい時期を過ごしている。彼が招集可能だったのはたった1度だけで、その際も我々は同じメンバーでいくことを決めた。そのため、彼のベストポジションである10番のポジションを巡る競争は激しい。彼は本当に頑張っている。」