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トーマス・トゥヘル監督、ウルグアイ戦引き分けの際、イングランドのサポーターがベン・ホワイトにブーイングを送ったことについて反応
アーセナルのDF、波乱の復帰
急造のイングランド代表にとっては複雑な試合展開となり、69分にトゥヘル監督が守備陣の交代を指示した際には、サポーターの間で賛否両論の反応が巻き起こった。2022年ワールドカップの代表チームを途中離脱して以来初の出場となったホワイトは、ピッチに立つとブーイングを浴びたが、その後先制ゴールを決めてイングランドをリードに導いた。しかし、アディショナルタイムに彼が犯したファウルがフェデ・バルベルデのPKによるウルグアイの同点ゴールにつながり、この奇妙な出場劇は幕を閉じた。
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トゥヘル監督、賛否両論の反応を受けたホワイトを擁護
トゥヘル監督は、試合中にホワイトが自チームのサポーターから野次を浴びたのを目撃し、その不満を露わにした。「彼がブーイングを受けたと聞いた」とトゥヘル監督はホワイトについて語った。「大多数のサポーターがそうだったはずはない。 彼に対してはブーイングや賛否両論の反応があったが、我々は当然ながら選手を守る立場にあるため、その点については残念に思う。彼はトレーニングキャンプで素晴らしいパフォーマンスを見せており、出場するに値していた。彼は我々に勝利をもたらすところだった。しかし、ここでも以前他の選手に同じようなことがあったことは理解している。だから彼はそれを冷静に受け止める必要がある。我々は常に彼を守るし、この件を乗り越えられることを願っている。なぜなら、彼は新たな章を切り開く準備ができているからだ。」
VARと審判の判定に対するトゥヘル監督の激しい反応
トゥヘル監督は、主審のスヴェン・ヤブロンスキ氏やVAR担当審判団に対する評価を遠慮なく語った。彼の不満の主な原因は、技術の判断の不一致にあった。フィル・フォーデンやノニ・マドゥエケが絡んだプレーでは介入しなかった一方で、ホワイトがフェデリコ・ビナスに対して後半に犯したファウルについてはピッチ上の再確認を推奨したのだ。「非常に甘いPKだ」とトゥヘル監督は述べた。 「接触はあったが、ストライカーが何をしようとしているかは明らかだった。主審はそれを見ていたが、彼にとっては不十分だったようだ。VARが作動したことに驚いた。フィル・フォーデンへのタックルはチェックされず、ノニへのタックルもチェックされなかったのだから、VARは機能していないと思っていたからだ。それなのに、突然このプレーだけがチェックされたのだ。」
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イングランドの次はどうなるのか？
監督はこの試合で、主力選手の多くを休ませるという試みを行った。しかし、イングランドの控え選手たちは、試合の大部分を通じてチームとしてのリズムをつかむのに苦労した。結果や観客の反応にもかかわらず、トゥヘル監督は、今夏のワールドカップを控え引き続き戦力の見極めを進める中、この臨時の先発メンバーが示した奮闘ぶりを評価していると強調した。イングランドは火曜日、ウェンブリーで日本と対戦する。