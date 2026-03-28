トゥヘル監督は、試合中にホワイトが自チームのサポーターから野次を浴びたのを目撃し、その不満を露わにした。「彼がブーイングを受けたと聞いた」とトゥヘル監督はホワイトについて語った。「大多数のサポーターがそうだったはずはない。 彼に対してはブーイングや賛否両論の反応があったが、我々は当然ながら選手を守る立場にあるため、その点については残念に思う。彼はトレーニングキャンプで素晴らしいパフォーマンスを見せており、出場するに値していた。彼は我々に勝利をもたらすところだった。しかし、ここでも以前他の選手に同じようなことがあったことは理解している。だから彼はそれを冷静に受け止める必要がある。我々は常に彼を守るし、この件を乗り越えられることを願っている。なぜなら、彼は新たな章を切り開く準備ができているからだ。」