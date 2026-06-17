パリ・サンジェルマン、チェルシー、バイエルン・ミュンヘンで国内タイトルとチャンピオンズリーグ制したトゥヘルは、2025年から「毒杯」と呼ばれるイングランド代表を率いることで合意した。

彼はワールドカップ予選を無敗で勝ち進み、全勝・失点ゼロを達成した。しかし、改革を約束しながらも、戦術が前任者ガレス・サウスゲート卿と大きく変わらないとして批判もある。

とはいえ、勝利こそすべてだ。2026年、60年ぶりの国際タイトルを「故郷」に届けるのはトゥヘルかもしれない。

FAは彼が適任者と判断し、英国・アイルランド開催のユーロ2028まで契約を延長した。

だが、彼はまだ大舞台で結果を残していないため、この決定には疑問の声もある。さらに、今夏の北米遠征でチームが早期敗退した場合、その契約はどうなるのかという懸念も出ている。