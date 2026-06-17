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トーマス・トゥヘル監督は「奇妙な決断」で「悲惨なワールドカップ」になる可能性があると警告された。ハリー・レッドナップは、イングランド代表監督が辞任に追い込まれる理由を解説した。
トゥヘル監督、ユーロ2028までの契約延長が決定
パリ・サンジェルマン、チェルシー、バイエルン・ミュンヘンで国内タイトルとチャンピオンズリーグ制したトゥヘルは、2025年から「毒杯」と呼ばれるイングランド代表を率いることで合意した。
彼はワールドカップ予選を無敗で勝ち進み、全勝・失点ゼロを達成した。しかし、改革を約束しながらも、戦術が前任者ガレス・サウスゲート卿と大きく変わらないとして批判もある。
とはいえ、勝利こそすべてだ。2026年、60年ぶりの国際タイトルを「故郷」に届けるのはトゥヘルかもしれない。
FAは彼が適任者と判断し、英国・アイルランド開催のユーロ2028まで契約を延長した。
だが、彼はまだ大舞台で結果を残していないため、この決定には疑問の声もある。さらに、今夏の北米遠征でチームが早期敗退した場合、その契約はどうなるのかという懸念も出ている。
トゥヘル監督は2026年のワールドカップ後に辞任するのだろうか？
「新契約は与えられるものではなく、実力で勝ち取るべきか」という問いに、元トッテナムとウェストハム監督のレッドナップ氏はBuzzBallzとの提携でGOALに語った。「奇妙な決断だ。彼が契約を勝ち取ることを願う。
イングランドがワールドカップで失敗すれば、彼は激しい批判にさらされる。イングランド代表に関わる者は皆、そうやって叩かれてきた。ボビー・ロブソンやグレアム・テイラーのような偉大な指導者でさえ、例外ではない。
「もしイングランド代表がワールドカップで惨敗すれば、あなたは耐え難い批判にさらされるだろう。その座に居続けたいとは思えなくなるはずだ！」
偉大なエンターテイナーたち：現代でファンを熱狂させているのは誰か？
トゥヘル監督（52）は自分のスタイルを貫き、ワールドカップの26人の代表メンバー選定で大胆な采配を振るい、一部から反発を招いている。代表落ちした選手の中には、レッドナップ氏が「現代サッカーでは希少な観客を魅了する選手」と語る選手もいる。
「お金を払ってでも観たい選手」を挙げてくださいと求められた際、かつてイングランドサッカー協会（FA）から代表監督のオファーを見送られた経験を持つ同氏は、次のように語った。「かつてのような個性的な選手はもういない。正直なところ、私を席から立ち上がらせる選手は多くない。
「私は真の実力を持っていて、相手を抜き去り、試合の流れを変えられる選手たちが大好きだ。 コール・パーマーも調子がいいときは好きだ。彼はワールドカップに行けなかった。フィル・フォーデンもそうだ。二人とも観ていて楽しい選手だ。アーセナルのエベレチ・エゼも好きだ。ボールを持つと何かを起こす力がある。
マンチェスター・ユナイテッドにも今は、ファーギー［サー・アレックス・ファーガソン］時代のような特別な選手が少ない。タレントはいるが、もっと何かを成し遂げられる選手が見たい。
「今のアカデミーではパスばかりを重視し、ドリブルが足りない。僕はボールを拾って1対1で仕掛ける選手が見たい。そういうプレーが少なくなった。
ウインガーがボールを受けて1対1の場面で後ろや横にパスを出すと、がっかりする。昔はDFに挑まずにそんなことをしたら批判されたが、今はそれが当たり前になっている。
- BuzzBallz
2026年ワールドカップ：イングランドとトゥヘル監督、北米での活躍に期待
イングランド代表は、この1か月で盛り上がりを見せたい。水曜日、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでクロアチアと対戦し、ワールドカップへの挑戦が始まる。レッドナップも遠方から試合を見守り、トゥヘルら選手が彼を立ち上がらせ、声援を送らずにはいられないプレーを期待している。
BuzzBallzは、この夏サッカーファンに再び楽しさを取り戻してもらうことを使命としており、ファンが積極的に参加し、サッカーの軽快な一面を満喫するよう促している。 イングランドが最後に主要タイトルを獲得してから21,866日。これを記念し、BuzzBallzは大会期間中、製品を手にした場所を写真や動画でSNSに投稿したファンに、合計21,866個の商品をプレゼントする。