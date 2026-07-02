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トーマス・トゥヘル監督は、保護者に「欠席届」を書いて子どもを深夜1時のワールドカップ1回戦メキシコ戦観戦のために起きさせてほしいと呼びかけた。
トゥヘル監督が国民の支援を呼びかける
トゥヘル監督は、共催国メキシコとの重要な決勝トーナメント1回戦を控え、万全を期している。試合は月曜午前1時（BST）にキックオフ予定で、このドイツ人指揮官は親たちに、学校より代表戦を優先させろと冗談交じりに提案した。
「学校には欠席の理由を書いて、子どもたちにサッカーを観戦させてください」と試合後にイングランド代表監督は語った。「子どもたちはこれから長い学校生活を送りますが、ワールドカップは4年に1度しかありません。観戦させてください。4日後には重要な試合が控えており、私たちには皆、特に子どもたちの応援が必要です。」
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歴史的な逆転劇の立役者、ケイン
「スリー・ライオンズ」はハリー・ケインの2得点を守り、逆転で次ラウンドへ進んだ。開始7分でコンゴ民主共和国のブライアン・チペンガに先制されたが、ケインが終盤15分で2点を奪い2－1で勝利した。イングランドがW杯で先制されながら勝ったのは1966年決勝以来2度目。
大会通算13得点をマークしたケインは、ノックアウトステージで求められる精神力について語った。「我々は『ヒーローの瞬間』について話していた。それは誰にでも訪れる。僕かもしれないし、GKのセーブやDFのブロックかもしれない。 今日それが訪れた」とバイエルンのエースは語った。「こういう試合では我慢強さが大切だ。直近の試合も似た展開だったが、ノックアウトステージでは当然、プレッシャーもリスクも高まる」
アステカの標高は大きな脅威だ。
イングランドの粘り強さがもたらしたご褒美は、メキシコシティの象徴的なエスタディオ・アステカへの遠征だ。海抜2,000メートル超のこのスタジアムは選手たちに独特な身体的負荷を強いるが、トゥヘル監督は短い準備期間では完全に対応できないと認めている。同監督は、わずか4日間では身体的に順応できないため、標高が大きな不利要因になると指摘した。
「アステカでのメキシコ戦は、最も美しくエキサイティングな試合の一つだ。多くの障害が待ち受けている」とトゥヘル監督は語った。「標高は大きな不利となる。4日間では身体的に順応できない。さらに障害があるかもしれないが、我々は準備できている。 しかし、今こそ準備は整ったと心から信じられる。状況が厳しければ厳しいほど、我々は解決策を見つけ出すだろう」
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依然として決定的な違いは「臨床面での優位性」である。
アトランタでの接戦後、イングランド副主将デクラン・ライスは主将を称えた。チームは時折連携を欠いたが、ケインのような世界屈指のフィニッシャーがいることは大きな強みだ。バイエルン・ミュンヘン所属のストライカーは今季クラブと代表で72得点を記録。 「彼にチャンスを与えれば、それはゴールになる」とアーセナルの中盤は語り、「本当に信じられない。称賛を送りたい」と続けた。
次戦の相手メキシコは大会でまだ失点しておらず、その決定力が試される。アステカ・スタジアムの熱狂を背に受ける共催国は、トゥヘル体制とイングランドの優勝への野心にとって最大の試金石となる。