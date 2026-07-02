トゥヘル監督は、共催国メキシコとの重要な決勝トーナメント1回戦を控え、万全を期している。試合は月曜午前1時（BST）にキックオフ予定で、このドイツ人指揮官は親たちに、学校より代表戦を優先させろと冗談交じりに提案した。

「学校には欠席の理由を書いて、子どもたちにサッカーを観戦させてください」と試合後にイングランド代表監督は語った。「子どもたちはこれから長い学校生活を送りますが、ワールドカップは4年に1度しかありません。観戦させてください。4日後には重要な試合が控えており、私たちには皆、特に子どもたちの応援が必要です。」