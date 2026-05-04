一時は代表から外れそうになったマグワイア。しかしFIFAの大会へ行くチームの座を逃すことはなかった。

しかし2026年3月の国際試合で再招集され、ウェンブリーでのウルグアイ、日本戦に出場して代表通算66試合に達した。

その多くは2度のワールドカップと1度の欧州選手権でのもので、2018年の準決勝、2021年の決勝進出に貢献した。