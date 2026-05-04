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Harry Maguire England 2026Getty
Chris Burton

翻訳者：

トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップ戦略を見直し、ハリー・マグワイアを起用すべきだ。マンチェスター・ユナイテッドのこのDFは、イングランド代表に不可欠だからだ。

ハリー・マグワイア
ワールドカップ
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トーマス・トゥヘル
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トーマス・トゥヘル監督に対し、ハリー・マグワイアをワールドカップで起用すべきだという声が上がっている。元イングランド代表DFマイケル・グレイはGOALに、マグワイアはイングランド代表にとって「金に換えがたい存在」だと語った。トゥヘルは今夏北米で開催される大会を控え、重要な選考を迫られている。

  • 2017年に代表デビューしたマグワイアは、イングランド代表で何試合に出場したか？

    一時は代表から外れそうになったマグワイア。しかしFIFAの大会へ行くチームの座を逃すことはなかった。

    しかし2026年3月の国際試合で再招集され、ウェンブリーでのウルグアイ、日本戦に出場して代表通算66試合に達した。

    その多くは2度のワールドカップと1度の欧州選手権でのもので、2018年の準決勝、2021年の決勝進出に貢献した。

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  • Harry Maguire England 2026Getty

    人材層：イングランド代表におけるセンターバックのポジション争い

    クラブでのコンディションに疑問が呈され、オールド・トラッフォードで主将の座を解かれた時期でも、彼は祖国を失望させたことがない。豊富な経験と妥協のない守備は、長年イングランド代表を支えてきた。

    1966年以来の男子サッカータイトルを目指すスリーライオンズが突き進む中、その資質が再び求められるかもしれない。 トゥヘル監督はエズリ・コンサ、マーク・ゲヒ、ダン・バーン、ジョン・ストーンズ、トレヴォ・チャロバ、フィカヨ・トモリ、ジャレル・クアンサらにも信頼を寄せており、層の厚い陣容がさらに強化されている。

  • 無駄のない実力：なぜマグワイアがイングランドのワールドカップ制覇に「最適」なのか

    代表メンバーにはトーナメント経験が不足しているが、それはマグワイアにとって好都合だ。グレイは、新契約でマンチェスターに残る33歳の彼が起用されるべきだと語る。

    代表戦3キャップを持つ同選手は、Casinocanada提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「彼は今シーズンマンチェスター・ユナイテッドで素晴らしい活躍を見せている。ロッカールームにその経験があることは極めて重要だ。ジョーダン・ヘンダーソンも同様で、彼もワールドカップ代表に選ばれるだろう。

    経験豊富なベテランがいるだけで計り知れない価値がある。ハリーとジョーダンは、調子が悪い日でもチームを安定させる最高の組み合わせだ。

    彼らがいるだけでトーマス・トゥヘル監督の負担は軽くなるはずだ。 監督やコーチだけではカバーできない部分を、彼らがホテルやミーティングルームで補ってくれる。周囲にそんな選手がいることは、チーム全体にとって極めて重要だ。」

  • tuchel(C)Getty Images

    締切日：トゥヘル監督は2026年ワールドカップの代表メンバーをいつまでに発表しなければならないのか？

    イングランドサッカー協会（FA）との契約を2028年まで延長したトゥヘル監督が、この助言に耳を傾けるのか、それとも無視するのかは、まだ分からない。彼は5月11日までに最大55名の予備メンバーを登録し、5月30日までに26名の最終メンバーを決める必要がある。

    イングランド代表は大会前にコスタリカとニュージーランドと親善試合を行い、6月17日にテキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでクロアチアと初戦を迎える。グループLではガーナとパナマとも対戦する。

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