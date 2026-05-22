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トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップで「ハングリー精神と情熱」を重視し、ハリー・マグワイア、フィル・フォーデン、コール・パーマーをイングランド代表から外した理由を説明した。
トゥヘル監督、イングランド代表の主要選手の落選について説明
イングランド代表監督は、ワールドカップの代表メンバーを最終決定した心の重圧を明かした。特にマグワイア、フォーデン、パーマーを外すのは苦しかった。彼らは近年チームの顔だったが、ドイツ人監督は世界舞台で勝つために方向転換が必要と判断した。
トゥヘル監督、苦渋の選手起用を語る
ドイツ人監督は、9～11月のUEFAネーションズリーグ合宿が選手選考に大きく影響したと語った。また、ベテラン選手たちに大会不参加を伝えるのは、この仕事でもっともつらい任務の一つだと明かした。
有名選手を外す決断について問われると、彼は「とても難しかった。電話をかけるのは辛かった。彼らは選手としても人間としても尊敬できるし、全員が合宿に参加してくれたからだ」と語った。
全員が素晴らしかった。あなたが挙げた選手を含め、55人のリストに名を連ねる価値があった。それは非常に、ときに痛ましいほど困難だった。電話でもその感情は伝わってきた。
合宿に参加した選手には全員、少なくとも1度は電話した。彼らの貢献に感謝し、敬意を示したかったからだ。 結局は9、10、11月の実績に戻りました。9月に大勢を決め、同じメンバーでキャンプを続け、11月は少しだけ入れ替えたことで、チームに新鮮さが生まれたと感じました」
イングランド代表監督、名声よりチームワークを重視
マグワイア、フォーデン、パーマーは実力と経験がある。それでもイングランド代表監督は、合宿で育んだチームの一貫性が成功の鍵だと語る。有名選手を無理に起用したり、選手に不慣れな役割をさせたりする余裕はないという。
「我々のチームには、飢えと興奮を持ってプレーする若い選手たちがいる」と彼は付け加えた。「若さと経験、実用性とベテランの連携が融合し、選手たちの最高のパフォーマンスを引き出した。
だからこそ、あのグループに大きく頼っている。3回の合宿にほとんどが参加していたからだ。ただし、君が挙げた他の選手たちが何か間違ったわけではない。 一部の選手はポジションが理由だ。10番タイプの選手を5人も招集し、本来のポジションでない場所でプレーさせるのは得策ではない。選手のためにも、チームのためにもならない。
「だからこそ、厳しい決断は大会前に下す必要がありました。選手たちにとって辛く、伝えるのも簡単ではないものの、大会中に帯同しないという判断は正しかったと思います」
- AFP
トゥヘル、イングランド代表をワールドカップへ準備
トゥヘル監督は、ネーションズリーグの合宿で示したチームワークと集中力を維持することに注力する。数名の有名選手が代表から外されたことで、プレッシャーは急速に高まるだろう。
この賭けの成否はワールドカップの成績で判断される。イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同組のグループLに入った。