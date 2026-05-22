トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップで「ハングリー精神と情熱」を重視し、ハリー・マグワイア、フィル・フォーデン、コール・パーマーをイングランド代表から外した理由を説明した。

ドイツ人監督は、9～11月のUEFAネーションズリーグ合宿が選手選考に大きく影響したと語った。また、ベテラン選手たちに大会不参加を伝えるのは、この仕事でもっともつらい任務の一つだと明かした。

有名選手を外す決断について問われると、彼は「とても難しかった。電話をかけるのは辛かった。彼らは選手としても人間としても尊敬できるし、全員が合宿に参加してくれたからだ」と語った。

全員が素晴らしかった。あなたが挙げた選手を含め、55人のリストに名を連ねる価値があった。それは非常に、ときに痛ましいほど困難だった。電話でもその感情は伝わってきた。

合宿に参加した選手には全員、少なくとも1度は電話した。彼らの貢献に感謝し、敬意を示したかったからだ。 結局は9、10、11月の実績に戻りました。9月に大勢を決め、同じメンバーでキャンプを続け、11月は少しだけ入れ替えたことで、チームに新鮮さが生まれたと感じました」



