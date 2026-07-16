AFP
翻訳者：
トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップでの敗退を「大きな問題」と指摘しつつ、イングランド代表をユーロ2028へ導く決意を「100％」示した。
トゥヘル監督、ユーロ2028での優勝狙う
水曜日の夜、イングランドはアルゼンチンに2-1で敗れた。その直後、監督の去就が話題になった。 しかし、2月に2年契約を締結し立場を固めたトゥヘル監督は、2028年欧州選手権までプロジェクトを続ける意思を示している。イングランドは過去2大会で準優勝しており、次こそ初優勝を狙う。
「2028年ユーロでもチームを率いるか」との問いに、トゥヘルは「100％ある」と力強く答えた。 「改善点はまだ多く、その過程に大きな喜びを感じる」と語った。イングランドはアルゼンチン戦で5分間リードを守りきれなかったが、FAは3位決定戦のフランス戦を前にトゥヘル体制を支持。マーク・ブリンガムCEOはLinkedInで「トーマスとコーチ陣がチームを鼓舞し、2028年自国開催の欧州選手権へ導く」と確信を示した。
- Getty Images Sport
戦術のズレを特定する
トゥヘル監督はチームへの誇りを表明したが、イングランドが長年にわたり大舞台で直面してきた課題にも言及した。 彼は、練習場で示すクオリティと、トーナメントのノックアウトステージのような高圧的な環境下での試合パフォーマンスとの間に、苛立たしいほどの隔たりがあると指摘した。これは特に、イングランドがワールドカップでノルウェーに2-1で勝利した直後、トゥヘル監督がチームのパフォーマンスを「ずさん」で「運が良かった」と公に批判した際に顕著だった。
「ノルウェー戦の後、トレーニングで見る姿と試合での姿に乖離があると述べた」とトゥヘル監督は説明した。「ボールを持った時の支配力をさらに高められる。我々の実力をまだ示せると思っている。 合宿でもワールドカップでも、その力はまだあると確信している。大きなタイトルを獲るには、まだ壁を乗り越え、次のレベルへステップアップする必要がある。」
DNAの問題への対処
トゥヘル監督の懸念は、相手が反撃を開始した際にイングランドがボール支配と試合のテンポを維持できるかどうかだ。アルゼンチン戦では55分にゴードンが先制したが、その後主導権を失った。監督は、この傾向がイングランドサッカーのアイデンティティに起因すると見ている。
「ボール支配は極めて重要だ」とトゥヘル監督は指摘した。 スペインやアルゼンチン、ブラジルのように、ボール支配がDNAに刻み込まれているわけではないのかもしれない。ボールを奪い、試合を支配すること――これも大きな課題だ」と語った。重要な試合でリードを守ろうと後ろに引いて守備に徹する傾向が、イングランドの選手たちにとって心理的なハードルになっているのかと問われると、彼は率直にこう答えた。「もしそうであるなら、それを変えなければならない」
- Getty Images Sport
「毎日が本当に楽しかった」
イングランドは日曜日の3位決定戦でフランスと対戦する。1990年と2018年の同試合に敗れているため、今回は「呪い」を解きたい。決勝進出は逃したが、トゥヘル監督は「毎日が楽しかった」と語り、準決勝で何度も悔しさを味わってきた選手たちにも前向きだ。
「選手たちにはとても満足しているし、毎日を楽しんだ」とトゥヘル監督は締めくくった。「最初の55分の一分一秒も楽しんだ。我々は受動的になることなく攻め、挑戦する準備ができていた。ただ、試合の流れの変化に対応できなかっただけだ。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。