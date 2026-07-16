トゥヘル監督はチームへの誇りを表明したが、イングランドが長年にわたり大舞台で直面してきた課題にも言及した。 彼は、練習場で示すクオリティと、トーナメントのノックアウトステージのような高圧的な環境下での試合パフォーマンスとの間に、苛立たしいほどの隔たりがあると指摘した。これは特に、イングランドがワールドカップでノルウェーに2-1で勝利した直後、トゥヘル監督がチームのパフォーマンスを「ずさん」で「運が良かった」と公に批判した際に顕著だった。

「ノルウェー戦の後、トレーニングで見る姿と試合での姿に乖離があると述べた」とトゥヘル監督は説明した。「ボールを持った時の支配力をさらに高められる。我々の実力をまだ示せると思っている。 合宿でもワールドカップでも、その力はまだあると確信している。大きなタイトルを獲るには、まだ壁を乗り越え、次のレベルへステップアップする必要がある。」