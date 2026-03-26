トーマス・トゥヘル監督は、レアル・マドリードのスター選手との電話でのやり取りの後、トレント・アレクサンダー＝アーノルドに対し、イングランド代表招集外となったことを「ただ受け入れるしかない」と伝えた。

トゥヘル監督は、レアル・マドリードのスター選手であるトレント・アレクサンダー＝アーノルドが、なぜ再び代表招集から外されたのかを説明するため、彼と直接話し合ったことを認めた。27歳の同選手は、選手層が厚すぎる右サイドバックのポジションにおいて事実上7番手という立場に甘んじているため、来たるワールドカップで重要な役割を担うという期待は大きく打ち砕かれた。

イングランド代表のウルグアイとの親善試合を前にメディアの取材に応じたトゥヘル監督は、リヴァプールのスター選手との最近のやり取りの内容を明かした。「トレントのような選手を外すと、物議を醸すことは承知している」と彼は認めた。「電話で話をした。 状況を説明しようとしたが、彼はそれを受け入れるしかない。単なる選択だ。スポーツ的な選択であり、難しい選択であり、おそらく辛い選択でもある。ある程度は不公平かもしれないが、こうした選択は下さなければならない。」