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トーマス・トゥヘル監督は、レアル・マドリードのスター選手との電話でのやり取りの後、トレント・アレクサンダー＝アーノルドに対し、イングランド代表招集外となったことを「ただ受け入れるしかない」と伝えた。
マドリードの男性にとって辛い電話だった
トゥヘル監督は、レアル・マドリードのスター選手であるトレント・アレクサンダー＝アーノルドが、なぜ再び代表招集から外されたのかを説明するため、彼と直接話し合ったことを認めた。27歳の同選手は、選手層が厚すぎる右サイドバックのポジションにおいて事実上7番手という立場に甘んじているため、来たるワールドカップで重要な役割を担うという期待は大きく打ち砕かれた。
イングランド代表のウルグアイとの親善試合を前にメディアの取材に応じたトゥヘル監督は、リヴァプールのスター選手との最近のやり取りの内容を明かした。「トレントのような選手を外すと、物議を醸すことは承知している」と彼は認めた。「電話で話をした。 状況を説明しようとしたが、彼はそれを受け入れるしかない。単なる選択だ。スポーツ的な選択であり、難しい選択であり、おそらく辛い選択でもある。ある程度は不公平かもしれないが、こうした選択は下さなければならない。」
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ライバルとなるサイドバックの台頭
トゥヘル監督は、今回発表された35名の招集メンバーにおいて、ディフェンスの右サイドの穴を埋めるために、ティノ・リヴラメント、ジェド・スペンス、ベン・ホワイトを起用することを選択した。リース・ジェームズが現在負傷で離脱中であり、ベテランの主力であるカイル・ウォーカーやキアラン・トリッピアーも代表から外れているにもかかわらず、アレクサンダー＝アーノルドは、このドイツ人指揮官に自身が代表にふさわしいと納得させることができなかった。
トゥヘル監督は、マドリードの選手ではなく、最近チームに復帰したアーセナルのホワイトを選んだ理由について詳しく説明した。実際、ジャレル・クアンサが代表から離脱した際、招集を受けたのはアレクサンダー＝アーノルドではなくホワイトだった。 「ベン・ホワイトを選んだのは、ここでのマンチェスター・シティとのカップ決勝で彼のプレーを見たからだ。彼はその前のチャンピオンズリーグの試合に出場し、すぐに本来の調子を取り戻していた。私にとって、彼と直接会って、チーム内でどのように関わっているかを見る良い機会だった」とイングランド代表監督は説明した。
トゥヘルは継続性と好調さを重視している
イングランド代表監督は、過去の代表戦期間中に好パフォーマンスを見せた選手たちを評価する姿勢を強めており、アレクサンダー＝アーノルドは代表入りを逃すことになりそうだ。トゥヘル監督が指揮を執って以来、この元リヴァプール選手はわずか1試合の途中出場にとどまっている――昨年6月のアンドラ戦での短い出場のみ――一方で、ライバルたちは新体制のコーチ陣に印象を残すチャンスをしっかりと掴んでいる。
「トレントがチームに何をもたらしてくれるかは分かっている。だから右サイドにはベンとティノ・リブラメントを選んだ」とトゥヘル監督は述べた。「9月、10月、11月の合宿で実際に良いパフォーマンスを見せてくれた選手たちを起用したかった。彼らにも出場時間が必要だし、このポジションにはジェド・スペンスを含め、出場権を争う選手がたくさんいる。彼らをメンバーから外したくなかった」
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ワールドカップへの夢は風前の灯
4試合連続の代表招集外となったアレクサンダー＝アーノルドの代表キャリアは、懸念すべき岐路に立たされている。スペインの首都への移籍後もベルナベウでレギュラーの座を維持しているにもかかわらず、このウイングバックのユニークなスキルセットはトゥヘル監督にとって依然として悩みの種となっており、同監督は以前、予選の一戦で右サイドバックにカーティス・ジョーンズを起用したこともある。
ワールドカップが目前に迫る中、イングランド代表陣営からのメッセージは明確だ。現在の体制下では、過去の実績はほとんど評価されないということだ。トゥヘル監督の戦術的方針に劇的な変化がない限り、あるいは深刻な怪我人の続出がない限り、イングランド代表で最も技術に恵まれた選手の一人は、チームメイトが世界の栄光を争う中、自宅から夏の大会を見守るという現実的な可能性に直面している。