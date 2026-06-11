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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

トーマス・トゥヘル監督は、マンチェスター・シティへの移籍が噂されるイングランド代表のワールドカップスター、エリオット・アンダーソンに「謙虚であり続けろ」と助言した。

移籍情報
エリオット・アンダーソン
マンチェスター・シティ
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トーマス・トゥヘル
ノッティンガム・フォレスト
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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンに「謙虚であれ」と助言した。アンダーソンはマンチェスター・シティへの移籍が噂され、移籍金が国内記録を更新する可能性がある。23歳の彼は来週のクロアチア戦でイングランド中盤の要となる見込みで、トゥヘルは移籍騒動に気を取られないよう求めている。

  • トゥヘル監督はアンダーソンが「完璧な選手」と主張

    巨額移籍の噂が流れる中、トゥヘル監督はアンダーソンについて「オールラウンドな才能だ」と絶賛した。昨年9月の代表デビュー以来、評価が急上昇し、2026年W杯を控えるイングランド代表でも欠かせない存在になっている。

    イングランドがコスタリカに3-0で勝った親善試合後、トゥヘル監督は「彼はトップクラスの選手で、これ以上言うことはない。彼が我々と共にこのレベルでプレーしてくれて嬉しいし、重要な選手だ」と絶賛した。

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    マンチェスター・シティ、英国史上最高額移籍へ

    『The Athletic』によると、フォレストはアンダーソンの去就について明確な姿勢を示し、シティからの2度目の巨額オファーを拒否した。 シティが提示した最新オファーは保証額だけで英国記録の1億600万ポンド、追加条項を含めると最大1億2000万ポンドに達する見込みだった。この破格にもフォレストは動じず、売却には昨夏リヴァプールがアレクサンダー・イサクに支払ったプレミアリーグ記録1億2500万ポンド超えの英国新記録が必要との姿勢を崩さない。

    トゥヘル監督は「移籍金が選手に与える影響はない」と強調。代表監督はシティのオファーについて「ノーコメント。彼は動じていない。素晴らしいパフォーマンスだった」と語った。




  • 騒ぎの中でも謙虚さを保つ

    トゥヘル監督が最も心配しているのは、アンダーソンが成功の原動力となった人柄を保てるかどうかだ。エティハド・スタジアムへの移籍が、キャリア最大の大会を控える23歳の謙虚さを変えないことを期待している。

    移籍報道や巨額な金額が飛び交う中、トゥヘルはこう語った。「仮に――もし――移籍が成立しても、彼がそのままの彼でいてくれることを願っている。 朝起きたからといって別人の選手になるわけではない。周囲がどうであろうと、彼自身は変わらない。所属クラブが変わるだけだ。それがサッカーのルールだ。このまま謙虚で、決意と野心を失わない選手でいてほしい」

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    イングランド代表の合宿では、気を散らすものは何もない

    クロアチアとのワールドカップ開幕戦を目前に控え、トゥヘル監督はアンダーソンやチームメイトの集中力を評価している。アンソニー・ゴードンがバルセロナへ移籍したが、監督はチームが北米での任務に全力を注いでいると語った。

    「自信につながるかどうかは分からないが、練習で彼が見せるのは、何にも気を取られず全力を尽くす姿だ」とトゥヘル監督は続けた。 ゴードンのバルサ移籍については、「移籍で自信は高まったと思うが、プレースタイルを変えてほしくない。バルセロナが求めているのは彼のスタイルだからだ」と語った。