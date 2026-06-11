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トーマス・トゥヘル監督は、マンチェスター・シティへの移籍が噂されるイングランド代表のワールドカップスター、エリオット・アンダーソンに「謙虚であり続けろ」と助言した。
トゥヘル監督はアンダーソンが「完璧な選手」と主張
巨額移籍の噂が流れる中、トゥヘル監督はアンダーソンについて「オールラウンドな才能だ」と絶賛した。昨年9月の代表デビュー以来、評価が急上昇し、2026年W杯を控えるイングランド代表でも欠かせない存在になっている。
イングランドがコスタリカに3-0で勝った親善試合後、トゥヘル監督は「彼はトップクラスの選手で、これ以上言うことはない。彼が我々と共にこのレベルでプレーしてくれて嬉しいし、重要な選手だ」と絶賛した。
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マンチェスター・シティ、英国史上最高額移籍へ
『The Athletic』によると、フォレストはアンダーソンの去就について明確な姿勢を示し、シティからの2度目の巨額オファーを拒否した。 シティが提示した最新オファーは保証額だけで英国記録の1億600万ポンド、追加条項を含めると最大1億2000万ポンドに達する見込みだった。この破格にもフォレストは動じず、売却には昨夏リヴァプールがアレクサンダー・イサクに支払ったプレミアリーグ記録1億2500万ポンド超えの英国新記録が必要との姿勢を崩さない。
トゥヘル監督は「移籍金が選手に与える影響はない」と強調。代表監督はシティのオファーについて「ノーコメント。彼は動じていない。素晴らしいパフォーマンスだった」と語った。
騒ぎの中でも謙虚さを保つ
トゥヘル監督が最も心配しているのは、アンダーソンが成功の原動力となった人柄を保てるかどうかだ。エティハド・スタジアムへの移籍が、キャリア最大の大会を控える23歳の謙虚さを変えないことを期待している。
移籍報道や巨額な金額が飛び交う中、トゥヘルはこう語った。「仮に――もし――移籍が成立しても、彼がそのままの彼でいてくれることを願っている。 朝起きたからといって別人の選手になるわけではない。周囲がどうであろうと、彼自身は変わらない。所属クラブが変わるだけだ。それがサッカーのルールだ。このまま謙虚で、決意と野心を失わない選手でいてほしい」
- AFP
イングランド代表の合宿では、気を散らすものは何もない
クロアチアとのワールドカップ開幕戦を目前に控え、トゥヘル監督はアンダーソンやチームメイトの集中力を評価している。アンソニー・ゴードンがバルセロナへ移籍したが、監督はチームが北米での任務に全力を注いでいると語った。
「自信につながるかどうかは分からないが、練習で彼が見せるのは、何にも気を取られず全力を尽くす姿だ」とトゥヘル監督は続けた。 ゴードンのバルサ移籍については、「移籍で自信は高まったと思うが、プレースタイルを変えてほしくない。バルセロナが求めているのは彼のスタイルだからだ」と語った。