巨額移籍の噂が流れる中、トゥヘル監督はアンダーソンについて「オールラウンドな才能だ」と絶賛した。昨年9月の代表デビュー以来、評価が急上昇し、2026年W杯を控えるイングランド代表でも欠かせない存在になっている。

イングランドがコスタリカに3-0で勝った親善試合後、トゥヘル監督は「彼はトップクラスの選手で、これ以上言うことはない。彼が我々と共にこのレベルでプレーしてくれて嬉しいし、重要な選手だ」と絶賛した。