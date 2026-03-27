トーマス・トゥヘル監督は、ベン・ホワイトが長期間にわたり自ら距離を置いていた後、イングランド代表のチームメイトたちと「わだかまりを解消しなければならない」と述べた。

米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップを控えた最後の国際試合期間には、ウルグアイと日本との親善試合が組まれており、ホワイトの復帰に向けた重要な舞台となる。トゥヘル監督は、右サイドバックとセンターバックの両方をこなせるこのディフェンダーが、クアンサの試合終盤での負傷により出場機会が巡ってきた際、一瞬の躊躇も見せなかったと指摘した。

ドイツ人監督は次のように詳しく語った。「彼にチャンスが巡ってきた時、反応は瞬時で、非常に高揚感に満ち、前向きなものでした。彼はそのことに感情を露わにしていましたが、それは彼が本気であることを示しています。キャンプでの彼の振る舞いやトレーニングの姿勢は非常に良く、その質の高さを物語っています。」