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トーマス・トゥヘル監督は、ベン・ホワイトが長期間にわたり自ら距離を置いていた後、イングランド代表のチームメイトたちと「わだかまりを解消しなければならない」と述べた。
贖罪への道
ホワイトの代表キャリアは、元アシスタントマネージャーのスティーブ・ホランド氏との不和が報じられた後、「個人的な理由」でイングランド代表のカタールW杯合宿地を離れて以来、停滞していた。 その後、この28歳の選手は、ガレス・サウスゲート監督の在任期間中、代表招集を辞退し続けた。しかし、4試合の出場にとどまり、長らく代表から遠ざかっていたこの万能型ディフェンダーは、トゥヘル監督から声がかかった際、復帰への「切実な」願望を表明した。今夏の主要大会を控え、ドイツ人監督が守備陣の選択肢を見極めようとしている中、彼が現在の35名の代表メンバーに選出された。
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階級を調整する
トゥヘル監督は、ホワイトがイングランド代表に円滑に復帰するための基盤として、チーム全体の和解を最優先事項としている。彼は次のように説明した。「誰にでも再起のチャンスはあると思う。何が起きたのか正確には分からないが、 新たなページをめくりたかったため、その件には100％関心を持っていなかった。ある時、ベンに『僕の下で、そしてイングランド代表でプレーする準備はできているか』と尋ねたところ、彼は即座に、ためらいもなく『ぜひそうしたい。戻りたいと切望している』と答えた。チームメイトとわだかまりを解消することは必要だと思うし、ワールドカップで共に戦った選手たちが戻ってくれば、彼はそうするだろう。」
高揚感あふれる復帰と戦術的な柔軟性
米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップを控えた最後の国際試合期間には、ウルグアイと日本との親善試合が組まれており、ホワイトの復帰に向けた重要な舞台となる。トゥヘル監督は、右サイドバックとセンターバックの両方をこなせるこのディフェンダーが、クアンサの試合終盤での負傷により出場機会が巡ってきた際、一瞬の躊躇も見せなかったと指摘した。
ドイツ人監督は次のように詳しく語った。「彼にチャンスが巡ってきた時、反応は瞬時で、非常に高揚感に満ち、前向きなものでした。彼はそのことに感情を露わにしていましたが、それは彼が本気であることを示しています。キャンプでの彼の振る舞いやトレーニングの姿勢は非常に良く、その質の高さを物語っています。」
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対立する陣営と最終選考
過酷なスケジュールを乗り切るため、トゥヘル監督は35人の選手による「スプリット・キャンプ」を導入した。これは、2試合にわたり別々のグループを編成し、どの選手もベンチを温めることがないよう配慮したものだ。このユニークなシステムにより、ホワイトは、日本との最終戦に向けた新たな主力選手たちが合流する前に、ウルグアイ戦で結果を残さなければならないというプレッシャーを直ちに背負うことになった。 5月に発表されるワールドカップの最終メンバーを控え、この期間中のホワイトのパフォーマンスが、ティノ・リブラメントやジェド・スペンスとの直接対決を制し、代表入りへの切符を掴めるかどうかを決定づけることになる。