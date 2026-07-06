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トーマス・トゥヘル監督は、フォラリン・バログンが出場停止を免れたことに触れ、ハリー・ケインがジャレル・クアンサのレッドカード異議をトランプ前大統領に持ち込むと冗談を言った。
トゥヘル監督、バログンの起用決定に困惑
イングランド代表監督は、米国代表FWバログンがベルギーとの決勝T1回戦に出場可能になった判定に困惑を表明した。バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したが、FIFAが懲戒規定27条を適用し、出場停止を延期したため出場が可能になった。
トゥヘル監督は判断の一貫性欠如に不満を表明し、上層部がすでにこの件を検討していたと指摘した。 トゥヘル監督は「あれはレッドカードではなかった。VARが介入し、VAR3人と主審が確認した結果、イエローカードとの判断が下された。一体誰が、いつ、どんな根拠でこの決定を覆すのか？ これはどこまで続くのか？ 私にはただ奇妙に思える」と語った。
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トランプ氏とのつながり
ドナルド・トランプ氏がバログンの件でFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に直接連絡したと報じられ、論争は政治色を強めた。アステカ・スタジアムでのイングランド対メキシコ戦（3－2でイングランド勝利）後、トランプ氏はTruth Socialでハリー・ケインを「素晴らしい選手」と称えた。これを受け、トゥヘル監督には「ケインが影響力を使いクアンサを助けるべきか」と質問が寄せられた。
レバークーゼンのDFクアンサはメキシコ戦で退場していた。ケインが米大統領に介入を依頼できるかとの問いに、トゥヘルは「そうかもしれない。良い出発点だ」と冗談交じりに答えた。
一貫性とVARをめぐる疑問
イングランド代表監督は、各チームが納得いかない判定のたびに異議申し立てを行うようになった場合、その境界線がどこに引かれるのかについて特に懸念を示している。「我々が求めているのは、判定の一貫性だけです」とトゥヘル監督は説明した。「では、試合開始1分後にデクラン・ライスに対して出されたイエローカードは…… あれはイエローカードではないと思う。取り消されるのか？ あるいは、パラグアイ戦でマイケル・オリゼに出た、本来イエローカードではなかった判定もフランス代表は取り消してもらえるのか？
「どこまで続くのか？ 私はルールを知らない。私に聞くのは誤りだ。今後の展開を見守る。どこが一線なのか、それが私の問いだ。答えは持っていない。イエローカードがイエローカードでない場合、異議を申し立てるのか？ レッドカードではないと考えるのか、誰がそう考えるのか？ これはどこから始まり、どこで終わるのか？」
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イングランド、クアンサの欠場に見舞われる
米国男子代表がバログンの復帰を歓迎する一方、イングランドはクアンサを欠いたまま次の試合に臨む。ベルギー王立サッカー協会はバログンの復帰を「驚くべき」と評し、その波及効果は各代表チームにも広がっている。
ピッチ外の騒動やクアンサの退場があっても、イングランドはメキシコを3－2で下し、勝ち進んだ。チームはピッチ上の戦いに集中する必要がある。監督が奇妙な政治的展開を冗談にするとしてもだ。
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