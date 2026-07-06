イングランド代表監督は、各チームが納得いかない判定のたびに異議申し立てを行うようになった場合、その境界線がどこに引かれるのかについて特に懸念を示している。「我々が求めているのは、判定の一貫性だけです」とトゥヘル監督は説明した。「では、試合開始1分後にデクラン・ライスに対して出されたイエローカードは…… あれはイエローカードではないと思う。取り消されるのか？ あるいは、パラグアイ戦でマイケル・オリゼに出た、本来イエローカードではなかった判定もフランス代表は取り消してもらえるのか？

「どこまで続くのか？ 私はルールを知らない。私に聞くのは誤りだ。今後の展開を見守る。どこが一線なのか、それが私の問いだ。答えは持っていない。イエローカードがイエローカードでない場合、異議を申し立てるのか？ レッドカードではないと考えるのか、誰がそう考えるのか？ これはどこから始まり、どこで終わるのか？」



