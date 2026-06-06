トゥヘル監督は、親善試合で選手をローテーションすると表明。今週末の試合ではケインが45分間出場し、他のフォワードも起用すると語った。

トゥヘルは「全員が45分ずつ出場し、週を通じてコンディションを保つ。ハリーをできるだけ起用するが、90分や120分フルでプレーさせるのは避けたい。接戦でも得点源をベンチに下げるのは難しい」と語った。

また、ワトキンスをセカンドストライカー、トニーをベンチ要員と位置づけ、「ケインを休ませる場合はワトキンスが先発し、トニーは終盤のフィニッシャーとして重要」と説明した。

ハリーへのマークをそらすのが彼の特別な役割だ。ペナルティエリア内で非常に優れたセカンドストライカーであり、PKも得意だ。トレーニングの質も高く、招集した判断は正しかったと証明してくれた。姿勢も素晴らしい。選択肢はいくつかあるが、前線の主役はやはりハリーだ。」