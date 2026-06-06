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トーマス・トゥヘル監督は、ハリー・ケインが絶好調で、ワールドカップの厳しい気候でも問題ないとの見解を示し、イングランドのファンに安心感を与えた。
トゥヘル監督、周囲の懸念を一蹴
イングランド代表のコーチ陣は、フロリダの6月の猛暑が主将に負担になると懸念していた。しかし32歳のフォワードは、ウェストパームビーチでのハイプレス守備練習で先頭に立ち、その不安を払拭した。ケインはバイエルン・ミュンヘンで61得点を挙げた驚異的なシーズンを終え、大会前の合宿に合流した。
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監督がチームの要であるストライカーを支持
代表チームの指揮官は、得点力に優れたフォワードが初日の練習で万全を期していると強調した。トゥヘル監督は主力FWを擁護し、次のように語った。「彼は最高のコンディションだ。いつでもプレーできる。6月の暑さでも心配無用だ。今週、彼は準備ができていることを示した。彼は我々のキープレーヤーだ。
彼は引き締まり、鋭さもある。最高レベルの練習をしている。今日の守備練習でも強度をリードした。バイエルンでのハイプレスや前線での激しいプレーに慣れている彼はいま、模範を示しながらチームを引っ張っている。最高の状態だ。」
初期に確立された階層構造への挑戦
トゥヘル監督は、親善試合で選手をローテーションすると表明。今週末の試合ではケインが45分間出場し、他のフォワードも起用すると語った。
トゥヘルは「全員が45分ずつ出場し、週を通じてコンディションを保つ。ハリーをできるだけ起用するが、90分や120分フルでプレーさせるのは避けたい。接戦でも得点源をベンチに下げるのは難しい」と語った。
また、ワトキンスをセカンドストライカー、トニーをベンチ要員と位置づけ、「ケインを休ませる場合はワトキンスが先発し、トニーは終盤のフィニッシャーとして重要」と説明した。
ハリーへのマークをそらすのが彼の特別な役割だ。ペナルティエリア内で非常に優れたセカンドストライカーであり、PKも得意だ。トレーニングの質も高く、招集した判断は正しかったと証明してくれた。姿勢も素晴らしい。選択肢はいくつかあるが、前線の主役はやはりハリーだ。」
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オール・ホワイトスの対戦、カウントダウンが始まる
イングランド代表はタンパでニュージーランド代表と親善試合を行い、欧州勢相手に苦戦する相手に対して2試合連続未勝利の打破を狙う。
日曜にはプレミアリーグ制覇を経験したアーセナル4選手が合流し、チームは一気に大会モードへ。その後、コスタリカとの親善試合を終えた代表はカンザスシティへ移動し、6月17日にダラスで行われるグループL初戦クロアチア戦に臨む。