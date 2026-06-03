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Gordon should start over RashfordGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

トーマス・トゥヘル監督は、バルセロナの例にならって、ワールドカップのイングランド代表では、マーカス・ラッシュフォードではなく移籍金8000万ユーロのアンソニー・ゴードンを先発させるべきだ。

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マーカス・ラッシュフォードがスペイン語を話そうとしたとき、ラミン・ヤマルは笑い転げた。これは、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍したラッシュフォードがカタルーニャで公開された最初の練習での出来事だった。ロンドの練習で相手を追いかけても捕まえられず、ラッシュフォードはバロンドール最有力候補のヤマルにほとんど理解できない言葉を投げかけた。 一方、新たに加入したイングランド代表アンソニー・ゴードンは入団会見で流暢なスペイン語を話し、視聴者を驚かせた。

ゴードンのカンプ・ノウ移籍は、金額も驚きも大きかった。本人がニューカッスルを退団したいこと、クラブが売却を迫られていたこと、バルサがバイエルンに先んじて契約したかったことが重なり、SNSの報道から24時間以内にすべてが決まった。移籍金は最大8000万ユーロ（約6900万ポンド／9300万ドル）に達する可能性がある。

2026年W杯を控えるイングランド代表では、左WGの座を争うラッシュフォードとゴードンの競争が注目される。バルセロナが類似タイプのゴードンに巨費を投じたことで、ラッシュフォードの将来には不透明感が漂う。トゥヘル監督はニュージーランド、コスタリカとの親善試合で2人にアピール機会を与える見込みだ。

現時点ではラッシュフォードが本命だ。彼は視覚的に魅力的なプレーを見せ、イングランド代表として2022年ワールドカップで3得点を挙げるなど実績がある。調子が良ければ、最高峰の舞台で何度も実力を証明してきたエリートフォワードだ。

それでもゴードンには、得点力やテクニックは劣っても、バルセロナで示した適応力とチームフィットネスがある。60年の苦悩に終止符を打つ「スリー・ライオンズ」の先発候補として、彼は着実に存在感を高めている。

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty Images

    ラッシュフォードの復活

    ラッシュフォードが優れた選手であることを再認識しておこう。地元出身のスターだったが、2年ほど前にルーベン・アモリム監督と対立し、「新しい挑戦の準備はできている」と発言して落ち込んだ。アストン・ヴィラへのレンタル移籍で調子を戻し始めたものの、キャリアを本格的に再起動するには新天地が必要だった。

    バルサは当初レンタル移籍を希望したが、契約には3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）の買い取りオプションが付いており、金額は妥当だった。ヤマル、ラフィーニャ、レヴァンドフスキ、フェラン・トーレスと出場時間を争うものの、ラッシュフォードには再出発の機会が与えられた。

    スポーツディレクターのデコと私はシーズン前に何が必要か話し合った。我々は彼のような選手が必要だ。彼がバルセロナに来てくれてとても嬉しい」とハンス・フリック監督は9月に語った。ラッシュフォードは5月のクラシコで決めた鮮やかなフリーキックなど、14ゴール11アシストを記録。監督の期待に応え、リーグ優勝に貢献した。

    ラッシュフォードは残留を希望し、多くのチームメイトも完全移籍を後押ししている。好調を維持し、2025年3月にトゥヘルが差し伸べた「命綱」は、5度目のメジャー大会まで切れずに続いている。

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  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty

    期待外れ

    2025-26シーズン、ゴードンの数字はラッシュフォードほど印象的ではなかった。チャンピオンズリーグで10ゴールを含む計17得点を挙げたものの、代表で共にするラッシュフォードより出場時間が多かったにもかかわらずアシストは5本にとどまった。

    プレミアリーグでの不振はチーム12位転落の要因となり、終盤には戦力外とされた。

  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    基本属性

    ラッシュフォードにないゴードンの価値は、得点やアシストには表れない。現代サッカーは個人よりシステムを重視し、特に国際試合ではそれが顕著だ。スターが輝くには、献身的に動き続ける相棒が必要なのだ。

    ゴードンは文字通り「完璧な相棒」だ。ボールの有無に関わらず動きを止めず、サイドへ走り込んでスルーパスを呼び込む。成功は少ないが、意欲的な動きを繰り返し、プレスでも相手を追い詰める。

    ボールがない場面でも執拗にプレスし、最終ラインを追い詰める。2023-24のある試合では、リヴァプールの右SBトレント・アレクサンダー＝アーノルドからボールを奪い、3人をかわしてゴールを決めた。

    データもこれを裏付ける。昨季の1試合平均走行距離は7.43kmでラッシュフォードを上回った。Statsbombによると、プレミアリーグで守備アクション96パーセンタイル、プレッシャー98パーセンタイル、カウンタープレス94パーセンタイルと、ほぼ最高水準だ。

  • Thomas Tuchel Anthony Gordon England 2025Getty Images

    ぴったり

    戦術的に見ても、ゴードンの起用は理にかなっている。フォーデンやパーマーは個人技では上回るが、トゥヘルの求めるスタイルにはゴードンほど適していない。そのため今夏はベンチ外となった。

    イングランド代表はハリー・ケイン中心で、トゥヘルはケインが空けたスペースを埋めるためにワイドから走り込む選手を重視する。ゴードンはまさにその役割に適している。

    エバートンやニューカッスルではセンターフォワード（9番）も務め、レヴァンドフスキ退団後のバルセロナでもその役割を担う可能性がある。それでも彼は、サイドで同じ動きを繰り返し、正確に遂行する伝統的なウインガーとして育った。

    ボールを保持する場面ではケインの理想的な相棒となり、失った際には献身的な走りで主将を助ける。2人は12試合で528分間を共闘し、9勝。特にラトビア戦では2人とも得点を挙げて5-0で勝利した。

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    戦術的リスク

    このような采配には常にリスクが伴うが、イングランド代表はトゥヘル監督を起用した時点でそのリスクを受け入れた。このドイツ人監督は「システム至上主義」の体現者であり、戦術的整合性を優先し、ビッグネームでも躊躇なくベンチに置く。

    ラッシュフォードをベンチに置き、ゴードンを起用した采配も、その姿勢を裏付ける。彼が個人の才能よりシステムを重んじる理由は、ユーロ2024でガレス・サウスゲート率いるイングランドが示した失敗にある。前監督はパフォーマンスが伴わない選手に固執したのだ。

    ゴードンはボールを持てば観客を沸かせる。昨季ニューカッスルで90分あたりのドリブル成功数トップを記録した。だが、代表にふさわしいのは、むしろ見出しにならない部分だ。ラッシュフォードの方が刺激的で予測不能でも、北米大会で勝ち進むには、トゥヘルはこのリスクを冒すべきだ。

  • Marcus Rashford England 2026Getty Images

    理想的なゲームチェンジャー

    ラッシュフォードが先発しなくても、大会で役割がないわけではない。酷暑が予想されるため、トゥヘル監督は先発の消耗を抑え、層を生かす必要がある。

    パーマーやフォーデンが起用されない今、ラッシュフォードはベンチから投入され、必要ならイングランドの攻撃に新機軸をもたらす数少ない「ゲームチェンジャー」だ。逆に、特にトゥヘルが流れを取り戻したい場面では、ゴードンがこれほど効果的とは考えにくい。

    バルセロナがラッシュフォードを完全移籍で獲得し、クラブでゴードンと出場時間を争うかはまだ不明だ。それでもトゥヘルが選ぶべき答えは明確だ。8000万ユーロを支払ったゴードンを先発させるべきだ！

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