ゴードンのカンプ・ノウ移籍は、金額も驚きも大きかった。本人がニューカッスルを退団したいこと、クラブが売却を迫られていたこと、バルサがバイエルンに先んじて契約したかったことが重なり、SNSの報道から24時間以内にすべてが決まった。移籍金は最大8000万ユーロ（約6900万ポンド／9300万ドル）に達する可能性がある。

2026年W杯を控えるイングランド代表では、左WGの座を争うラッシュフォードとゴードンの競争が注目される。バルセロナが類似タイプのゴードンに巨費を投じたことで、ラッシュフォードの将来には不透明感が漂う。トゥヘル監督はニュージーランド、コスタリカとの親善試合で2人にアピール機会を与える見込みだ。

現時点ではラッシュフォードが本命だ。彼は視覚的に魅力的なプレーを見せ、イングランド代表として2022年ワールドカップで3得点を挙げるなど実績がある。調子が良ければ、最高峰の舞台で何度も実力を証明してきたエリートフォワードだ。

それでもゴードンには、得点力やテクニックは劣っても、バルセロナで示した適応力とチームフィットネスがある。60年の苦悩に終止符を打つ「スリー・ライオンズ」の先発候補として、彼は着実に存在感を高めている。