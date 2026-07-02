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トーマス・トゥヘル監督は、デクラン・ライスを右サイドバックで起用した「素晴らしいアイデア」が、イングランド対コンゴ民主共和国戦の逆転勝利につながったと説明した。
イングランドの戦術変更が試合の流れを変えた
ワールドカップ32強戦。開始7分でブライアン・チペンガが得点を挙げ、コンゴ民主共和国がイングランドを1－0でリードした。 終盤までDRコンゴの組織守備に苦戦したイングランドは、70分にライスを右SBへ移し、スペンスに代えてエゼを投入。この交代が功を奏し、5分後にケインが同点弾、さらに追加点で2－1と逆転。イングランドが次ラウンドへ進んだ。
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トゥヘル監督はバリーの発案を称賛した
試合後、トゥヘル監督は、この戦術調整がバリーアシスタントコーチの発案だと明かした。イングランド代表監督でもあるバリー氏は、この変更でサイドからのクロスの質が向上し、右サイドが強化されたと語った。
『ザ・サン』の取材にトゥヘルは「アンソニー・バリーがデクランをそこに置くという素晴らしいアイデアを出した」と語った。「彼の質の高いプレーを生かし、守備が対応しにくいクロスやアウトスウィンガーを増やせた。
ブカヨ［サカ］へのサポートが増え、エブス［エゼ］との連携も深まった。右サイドが活き、攻撃の幅が広がった。アシスタントには心から感謝している」
ライス、慣れない役割を振り返る
この采配は監督としての見事な手腕を示したが、ライス自身は試合中に守備に切り替えるのが肉体的にも精神的にも大きな試練だったと認めた。アーセナルスターは同点ゴールにつながる攻撃で重要な役割を果たしたが、試合の混沌とした展開により、DFラインでの短い出場時間が特に過酷だったと語った。
「右サイドバックを務めた12分間は、この試合で最も過酷だった」とライスは試合後に語った。「バスケットボールのように前後に激しく動き、相手には速いウインガーがいた。その勢いを削ぐ必要があった。
「必要以上に苦しんだ。今シーズン2、3回そのポジションでプレーしたし、役割は分かっている。得意ではないが、チームと監督のためなら何でもする。残り12分、ベストを尽くすと伝え、うまくいったと思う。次も右バックを任されないといいな」
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ライスのコンディションに注目が集まっている
イングランド代表は7月6日、メキシコシティでのベスト16メキシコ戦へ準備を進めている。しかし試合後、ライス選手がハムストリングにアイスパックを当てている姿が目撃され、コンディションが懸念されている。トゥヘル監督は、イングランドがワールドカップ制覇を目指す中、このエースMFが通常ポジションに復帰できることを願っている。