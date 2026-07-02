トーマス・トゥヘル監督は、デクラン・ライスを右サイドバックで起用した「素晴らしいアイデア」が、イングランド対コンゴ民主共和国戦の逆転勝利につながったと説明した。

この采配は監督としての見事な手腕を示したが、ライス自身は試合中に守備に切り替えるのが肉体的にも精神的にも大きな試練だったと認めた。アーセナルスターは同点ゴールにつながる攻撃で重要な役割を果たしたが、試合の混沌とした展開により、DFラインでの短い出場時間が特に過酷だったと語った。

「右サイドバックを務めた12分間は、この試合で最も過酷だった」とライスは試合後に語った。「バスケットボールのように前後に激しく動き、相手には速いウインガーがいた。その勢いを削ぐ必要があった。

「必要以上に苦しんだ。今シーズン2、3回そのポジションでプレーしたし、役割は分かっている。得意ではないが、チームと監督のためなら何でもする。残り12分、ベストを尽くすと伝え、うまくいったと思う。次も右バックを任されないといいな」