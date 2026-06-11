トーマス・トゥヘル監督は、コスタリカに圧勝したイングランド代表が「素晴らしい」ワールドカップを戦うと確信している。

この試合での圧倒的なパフォーマンスは、イングランドの戦術的柔軟性を示した。バルセロナ新加入のゴードンとアーセナルのマドゥエケが、コスタリカ守備陣に絶え間ない脅威を与えた。

大会が迫る中、トゥヘル監督は「ワールドカップが近づいている。試合が始まれば重圧は増すが、私はその緊張感を楽しみ、生きていると感じる」と語った。