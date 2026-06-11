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トーマス・トゥヘル監督は、コスタリカに圧勝したイングランド代表が「素晴らしい」ワールドカップを戦うと確信している。
フロリダでの快勝
フロリダでの試合は雷雨でキックオフが1時間遅れたが、トゥヘル監督のチームは圧倒的な強さを見せた。 デクラン・ライス、アンソニー・ゴードンのPK、終盤のオリー・ワトキンスのヘディングで快勝し、アウェー・中立地での連勝を9に伸ばした。負傷者も出ず、10番のジュード・ベリンガムも好調を示した。
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トゥヘル監督がチームの団結を称賛
オーランドでの試合後、監督は選手たちの戦術と団結力を称えた。トゥヘル監督はこう語った。 「試合前のミーティングで基調を定め、選手たちは十分に準備できた。このプレーを大会を通じて続け、今日の結束とチームスピリットを保てば、ファンと強い絆が生まれ、素晴らしい経験になると信じている。」
監督は大会のプレッシャーを楽しんでいる
この試合での圧倒的なパフォーマンスは、イングランドの戦術的柔軟性を示した。バルセロナ新加入のゴードンとアーセナルのマドゥエケが、コスタリカ守備陣に絶え間ない脅威を与えた。
大会が迫る中、トゥヘル監督は「ワールドカップが近づいている。試合が始まれば重圧は増すが、私はその緊張感を楽しみ、生きていると感じる」と語った。
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カンザスでの最終調整
代表チームはウェストパームビーチに戻り、追加のトレーニングとマイアミFCとの非公開試合で試合感覚を磨く。休息後、カンザスシティの大会拠点へ移動し、最終調整を行う。イングランドは6日後、6月17日にダラスでクロアチアと対戦し、ワールドカップ制覇への挑戦を開始する。