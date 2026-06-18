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トーマス・トゥヘル監督は、クロアチア戦前に行われたイングランド代表の「特別な瞬間」が台無しになったとして、FIFAに試合前プロトコルの変更を訴えている。
トゥヘル監督、カメラクルーに苛立ち
トゥヘル監督は、大勢のカメラマンに囲まれ「非常に特別な瞬間」が台無しにされたとして、FIFAに試合前の配置変更を要求した。水曜日にテキサスで行われたイングランドのワールドカップ初戦で、彼は国歌斉唱中にメディアに囲まれ、キックオフ前から立腹していた。
『ゴッド・セイヴ・ザ・キング』を歌わず静かに立っていた彼は、選手たちの整列が見えなかったことに激怒。AT&Tスタジアムでの中継では、初陣の重要な場面でレンズが近すぎてチームを確認できないことに苛立つドイツ人監督の姿が映し出されていた。
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「この瞬間をずっと待っていたんだ」
4対2の接戦を制した試合後、トゥヘル監督は率直な思いを語った。「国歌斉唱のとき、チームが見えなかった。FIFAに写真家の配置を変えてほしい」と記者団に述べた。この瞬間を大切にしたかった監督は、選手たちの姿が見えなかったことを悔やんだ。
「この瞬間を待ち望んでいた。今日は本当に特別な日だった。だが目の前にカメラマンが壁のように並び、選手一人も見えなかった。それが体験を少し台無しにした。感慨深い。若い頃や監督を始めた頃には、こんな場面を夢見ることもできなかった」と続けた。
ジョーダン・ピックフォードをめぐるタッチライン上の緊張
試合前の騒動は、前半にも続いた。トゥヘル監督は、ジョーダン・ピックフォードと激しい口論を交わした。ハリー・ケインの早期先制点後も、監督はエバートンGKのバックラインでのパス回しに不満だった。
ピッチサイドのマイクには、トゥヘル監督がゴールキーパーに指示を叫ぶ声が拾われた。バランスを崩しながら無理にパスするのではなく、右サイドバックにボールを回すよう要求していた。ピックフォードがベンチに反論しようとした際、トゥヘル監督は「やるべきことは分かっている。言われた通りにやれ！」と切り捨てたという。
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ケインとベリンガム、緊迫した前半を経て勝利を決定づける
前半にケインが2得点を挙げたが、2－2で折り返した。イングランドは後半、ベリンガムとラッシュフォードのゴールでグループLで3ポイントを奪取した。
「スリー・ライオンズ」は現在グループ首位。火曜日、ギレット・スタジアムでのガーナ戦でも勢い維持を狙う。それでも注目は、ピッチ内外で完璧さを求めるトゥヘル監督の厳しい基準にある。