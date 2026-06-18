トーマス・トゥヘル監督は、クロアチア戦前に行われたイングランド代表の「特別な瞬間」が台無しになったとして、FIFAに試合前プロトコルの変更を訴えている。

トゥヘル監督は、大勢のカメラマンに囲まれ「非常に特別な瞬間」が台無しにされたとして、FIFAに試合前の配置変更を要求した。水曜日にテキサスで行われたイングランドのワールドカップ初戦で、彼は国歌斉唱中にメディアに囲まれ、キックオフ前から立腹していた。

『ゴッド・セイヴ・ザ・キング』を歌わず静かに立っていた彼は、選手たちの整列が見えなかったことに激怒。AT&Tスタジアムでの中継では、初陣の重要な場面でレンズが近すぎてチームを確認できないことに苛立つドイツ人監督の姿が映し出されていた。



