アトランタでの試合前、話題は代表206試合目となるメッシに集中している。しかしイングランド主将のハリー・ケインは、一人の選手に過度に注目することへの危険性を指摘する。バイエルン・ミュンヘンのエースは、アルビセレステがキャプテンの輝きを超えるバランスの取れたチームだとチームメイトに肝に銘じさせた。

「彼は過去20年近く、世界最高の選手の一人、いや、最高そのものだ」とケインは語った。「彼がどれほど危険かは誰もが知っている。だが我々が対戦するのはアルゼンチンであり、メッシではない。我々が立ち向かうのは、優れた選手たちを擁する強固なチームだ。メッシやスター選手たちに話題が集中するだろうが、それ以上のものがあることは我々も理解している。 彼がこれほど長くトップでプレーしながら、一度もイングランドと対戦していないのは信じられない」



