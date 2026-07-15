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トーマス・トゥヘル監督は、エルリング・ハーランドを封じた実績から、ワールドカップ準決勝でイングランドが「驚異的な」リオネル・メッシを止められると確信している。
トゥヘル監督、ハーランドの成功モデルを参考
ノルウェーとの準々決勝でストライカーを封じたイングランド。トゥヘル監督は、同じ集中力でアルゼンチンの伝説的10番も止められると確信している。
「毎回異なる方法で結果を出す彼の能力は信じられない」とトゥヘル監督は39歳のメッシについて語った。「彼はスペースを見つけ、チャンスを創り出す。そして何より、チーム全体がその考えに賛同している。 我々は彼を取り囲み、サポートを断ち切らねばならない。彼はアーリング・ハーランドとは異なるタイプだが、我々はハーランド戦でも善戦した。今回も突破口を見出すはずだ」
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ケイン、メッシへの過度な注目に警鐘を鳴らす
アトランタでの試合前、話題は代表206試合目となるメッシに集中している。しかしイングランド主将のハリー・ケインは、一人の選手に過度に注目することへの危険性を指摘する。バイエルン・ミュンヘンのエースは、アルビセレステがキャプテンの輝きを超えるバランスの取れたチームだとチームメイトに肝に銘じさせた。
「彼は過去20年近く、世界最高の選手の一人、いや、最高そのものだ」とケインは語った。「彼がどれほど危険かは誰もが知っている。だが我々が対戦するのはアルゼンチンであり、メッシではない。我々が立ち向かうのは、優れた選手たちを擁する強固なチームだ。メッシやスター選手たちに話題が集中するだろうが、それ以上のものがあることは我々も理解している。 彼がこれほど長くトップでプレーしながら、一度もイングランドと対戦していないのは信じられない」
スリー・ライオンズにとって重要な一戦
ケインにとって、この準決勝はキャリアの頂点だ。代表121試合目でウェイン・ルーニーを抜いてフィールドプレーヤー最多出場記録を更新する。2018年W杯や直近の欧州選手権で味わった悔しさをバネに、国際大会初タイトルを狙う。
「世界王者と準決勝で戦えるなんて、最高の機会だ。子供の頃、こんな大舞台に出場する夢を見ていた。これ以上の舞台はない。とてもワクワクしている。相手は強いが」とケインは語った。また、節目の記録については「これも特別な記録だ。 多くのスターを超えた。115試合のベッカム、そして120試合のワッツァ。彼らはイングランドのレジェンドだ」
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トゥヘルはチームの雰囲気の変化を感じ取っている
デクラン・ライスが先発濃厚という知らせがイングランド代表に勢いを与えた。アーセナル所属のMFはノルウェー戦（2-1で勝利）で体調不良によりハーフタイムに交代したが、大一番に間に合った。トゥヘル監督は、チームがチャンスを掴み、サッカー史に名を残す準備ができていると語る。
「今こそ勝負をかける時だ」とトゥヘル監督は宣言した。「大一番を前に感情が高まるのは当然だ。 それでも選手にはすべきことに集中してほしい。チームには『もうすぐだ』という高揚感が漂っている」と語った。メッシが8ゴールで得点王トップを走り、ケインとベリンガムが6ゴールで追う。スペインとの決勝進出をかけた歴史的決戦の舞台は整った。
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