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トーマス・トゥヘル監督は、イングランド代表がワールドカップでガーナと対戦する試合で、ブカヨ・サカが再びベンチスタートになると示唆した。
トゥヘル監督がエースストライカーを擁護
イングランド代表はグループL初戦でクロアチアを4-2で下した。後半途中出場のサカはすぐさまラッシュフォードへアシストを記録。それでも代表スタッフは24歳の彼を大会序盤は慎重に起用する方針だ。彼はアーセナルで優勝した終盤も痛みを抱えながらプレーしたが、トゥヘル監督は極めて慎重である。
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マネージャーがフィットネス計画を説明する
その選手は長期的な体調リスクを理解した上で出場する意思を示したが、監督は大会全体を見ている。トゥヘル監督は「ブカヨは準備できており、日に日に状態が上がる。グループステージ最終戦では万全だ」と語った。
この慎重なマネジメントは、アーセナルのミケル・アルテタ監督が主力選手の医療情報を外部に明かさなかった方針とは対照的だ。
選手層の厚さがプレッシャーを和らげる
医療検査では、このウインガーのアキレス腱炎は過酷な国内リーグ終了後に悪化していない。だがトゥヘル監督は、ノックアウトステージに向けて彼のコンディションをさらに整えたいようだ。 それでも彼のような実力者をベンチに置けるのは、イングランドの攻撃陣の層の厚さを示している。右サイドにはノニ・マドゥエケが復帰する見込みだ。この慎重な対応は、他のローテーション候補たちの好調ぶりが支えている。特にスポルティング・カンザスシティとの非公開試合（5－1勝利）でハットトリックを達成したイヴァン・トニーが際立っている。
- AFP
ガーナのテストが指導者たちに試練をもたらす
イングランド代表は火曜日、ボストン・スタジアムでガーナ代表と首位争いの大一番を迎える。ガーナは開幕戦でパナマに1-0で勝利し、規律あるサッカーで好スタートを切った。強靭なフィジカルを武器に、イングランドに厳しい試練を突きつけるだろう。イングランドが勝利すれば、ニュージャージーでのパナマ戦を待たずに32強進出が決まる。