トーマス・トゥヘル監督は、イングランド代表がワールドカップでガーナと対戦する試合で、ブカヨ・サカが再びベンチスタートになると示唆した。

その選手は長期的な体調リスクを理解した上で出場する意思を示したが、監督は大会全体を見ている。トゥヘル監督は「ブカヨは準備できており、日に日に状態が上がる。グループステージ最終戦では万全だ」と語った。

この慎重なマネジメントは、アーセナルのミケル・アルテタ監督が主力選手の医療情報を外部に明かさなかった方針とは対照的だ。