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トーマス・トゥヘル監督は、イングランドが「最悪のスタート」を乗り越え、ワールドカップの夢を繋いだことを受け、コンゴ民主共和国との苦戦から「真の自信」を得てほしいと語った。
序盤のピンチを受け、トゥヘル監督は忍耐を求めた
トゥヘル監督は、ブライアン・チペンガがペナルティエリアでスペースを見つけ、ジョーダン・ピックフォードのニアポストを破ったことで、ノックアウトステージの初戦がチームにとって悪夢のようなスタートとなったことを認めた。7分目のこの先制点でリードを許したことで、大会前の優勝候補と目されていたチームは動揺を隠せなかったが、序盤のプレッシャーにもかかわらず、このドイツ人指揮官は、試合の流れを逆転させたチームが示した精神的な強さを称賛した。
「すべてが思い通りなら、序盤で得点し楽な展開になったはずだ」とトゥヘルはBBCスポーツに語った。「どんな状況にも対応しなければならない。彼らは早々に得点した。水分補給の後にチャンスを4、5回作った。PKは不利だった。それでも攻め続け、信念で逆転した。この勝利は当然だ。」
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困難な旅の価値
トゥヘル監督は、逆転勝利の苦闘が楽な勝利より長期的にイングランドに有益だと確信。逆境を乗り越えることで、大会の決勝トーナメント進出に必要な強さが養われると指摘した。 Optaによると、イングランドが先制されたワールドカップ試合で勝ったのは1966年決勝（4-2、ドイツ戦）以来2度目。この粘りは、ベスト16でメキシコ戦を迎える上で即座に試されるだろう。
「先制点は欲しいが、追う展開もまた自信になる」とトゥヘル監督。「選手たちは今日の勝利に必要なものを理解している。 我々は信じ続けた。最悪のスタートだった。最初のシュートが先制点となり、その後さらに苦境に立たされた。最初の水分補給タイムの後、我々は試合を支配した。PKが与えられるべき場面もあった。交代選手たちが投入され、全力を尽くし、我々は勝利を掴んだ。当然の結果だが、多くの努力を要した。」
ケイン、記録的な活躍でペレ超え
チームの動きは滑らかさに欠けたが、ハリー・ケインは「スリー・ライオンズ」にとって不可欠な存在であることを再証明した。均衡を破ったのはケイン。途中出場のアンソニー・ゴードンのクロスを至近距離から頭で叩き込んだ。さらに試合終了4分前、2人は再び連携。ジュード・ベリンガムのシュートをリオネル・ムパシがセーブした直後、ゴードンがボールを回収し、ケインがペナルティエリアの端から豪快にネットを揺らした。 この2得点は勝ち上がりを決定づけただけでなく、彼のW杯通算得点を13に伸ばし、公式にペレの記録を超えた。
「我々は彼に期待している。彼自身も自分に期待している」とトゥヘル監督はキャプテンについて語った。「厳しい試合、接戦――ハリーはそれを決めるためにここにいる。トップレベルだ。」
さらに彼は簡潔にこう付け加えた。「彼はますます良くなっている」
75分と86分のケインの決定力が、GKムパシ率いるDRコンゴの粘り強い守備に苦戦したイングランドを救った。
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ベンチからの影響とチーム内の調和
ゴードンとブカヨ・サカの投入が試合を左右し、ゴードンはケインの2得点をアシスト。これによりゴードンは、途中出場ながらワールドカップで2得点以上に直接関与した初のイングランド選手となった。トゥヘル監督は、ベンチスタートの選手たちが水分補給休憩中やタッチライン沿いで示した姿勢が勝利に不可欠だったと強調した。
「大会を通じてずっと言ってきたように、エネルギーとチームスピリットは最高レベルにある」とトゥヘル監督は語った。「全員が、今大会のどの段階にいるかを理解している。出場していない選手たちもひたすら頑張り続け、水分補給の休憩中も前向きな姿勢を保っている。 出場時も試合後も全員がリラックスしている。状況が厳しくてもその心構えを保ち、忍耐と信念を貫く。ムパシのセーブは本当に素晴らしかった」