トーマス・トゥヘル監督は、イングランドが「最悪のスタート」を乗り越え、ワールドカップの夢を繋いだことを受け、コンゴ民主共和国との苦戦から「真の自信」を得てほしいと語った。

トゥヘル監督は、ブライアン・チペンガがペナルティエリアでスペースを見つけ、ジョーダン・ピックフォードのニアポストを破ったことで、ノックアウトステージの初戦がチームにとって悪夢のようなスタートとなったことを認めた。7分目のこの先制点でリードを許したことで、大会前の優勝候補と目されていたチームは動揺を隠せなかったが、序盤のプレッシャーにもかかわらず、このドイツ人指揮官は、試合の流れを逆転させたチームが示した精神的な強さを称賛した。

「すべてが思い通りなら、序盤で得点し楽な展開になったはずだ」とトゥヘルはBBCスポーツに語った。「どんな状況にも対応しなければならない。彼らは早々に得点した。水分補給の後にチャンスを4、5回作った。PKは不利だった。それでも攻め続け、信念で逆転した。この勝利は当然だ。」