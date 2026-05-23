トーマス・トゥヘル監督は、イングランドがワールドカップで優勝できなければ解任されるべきだと指摘された。これは、元ストライカーが代表メンバーを「Bチーム」と酷評したためだ。

厳しい批判にも動じないトゥヘル監督は、代表合宿で得た「証拠」に基づいて選出したと説明した。合宿ではリーダーシップグループとチーム全体の団結が北米大会に向けて維持すべきレベルに達していたという。

現在は「新鮮な風」がチームに吹いており、似たタイプの選手でメンバーを重くしすぎないよう注意を促した。「他の選手たちが何か間違ったのか？ いいえ」とトゥヘル監督は説明した。 「一部の選手はポジションの問題だ。10番タイプの選手を5人も招集し、本来のポジションでない場所でプレーさせることはしない。選手のためにも、我々のためにもならない」と語った。大会が開幕すれば、懐疑的な見方を覆すために監督には大きなプレッシャーがかかる。



