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トーマス・トゥヘル監督は、イングランドがワールドカップで優勝できなければ解任されるべきだと指摘された。これは、元ストライカーが代表メンバーを「Bチーム」と酷評したためだ。
ディーニーが「Bチーム」の選出を批判
トゥヘル監督が選んだ初のワールドカップ代表メンバー発表の余波は今もサッカー界全体に広がっている。ディーニーは『ザ・サン』紙のコラムで、元チェルシー監督への批判を先導している。元ワトフォードFWは、スリー・ライオンズが世界の舞台へ準備を進める中、多くの才能がロンドンに残されたと驚きを表明。「一流の才能を持つ国なのに、まるでBチームをワールドカップに送っているようだ」と記した。 「トゥヘルは原則を混乱させ、トロフィーを取れなければ解任もの」
彼は「実績重視なのか、現在の調子や出場時間重視なのか。ジャレル・クアンサの選出は後者を示すが、ジョン・ストーンズ招集を見るとまた大物重視に見える。一体どちらなのか」と突き放した。
- AFP
フォーデンとパーマーの予想外の落選
2023-24シーズン・プレミアリーグMVPのフィル・フォーデンとチェルシー主将コール・パーマーが代表から外れ、波紋を呼んでいる。トゥヘル監督は「過去の評価より飢えと興奮を重視した」と説明。しかしディーニーは「彼らのような創造性のある選手がいなければ、サウスゲート時代を超えるのは難しい」と疑問を投げかけている。
「トレント・アレクサンダー＝アーノルド、コール・パーマー、フィル・フォーデンを外した判断は、数カ月後には非常に愚かに見えるかもしれない」とディーニーは警告した。「名前やエゴではなく実力で選んでいるという考えは理解できるが、それでも国内に残した選手たちはあまりにも強力だ。このメンバーでは、トゥヘルがサウスゲート時代よりもイングランドを上の段階へ導けるとは思えない」
ヘンダーソン論争
ブレントフォードのMFジョーダン・ヘンダーソンの選出は、ディーニーにとってさらなる論争の的となった。彼は、この選出が「コンディションと実戦出場時間を基準に選手を選ぶ」というトゥヘル監督のメッセージと矛盾していると主張した。 「ジョーダンがチームに活気を与えるために選ばれているのは誰もが知っている。彼に問題があるわけではないが、 Tuchel のメッセージは『準備ができていてプレーしている選手を選ぶ』だったはずだ。ジョーダンは怪我から復帰し、ブレントフォードでは途中出場しているだけだ」とディーニーは語った。
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トゥヘルは自身の哲学を貫いている
厳しい批判にも動じないトゥヘル監督は、代表合宿で得た「証拠」に基づいて選出したと説明した。合宿ではリーダーシップグループとチーム全体の団結が北米大会に向けて維持すべきレベルに達していたという。
現在は「新鮮な風」がチームに吹いており、似たタイプの選手でメンバーを重くしすぎないよう注意を促した。「他の選手たちが何か間違ったのか？ いいえ」とトゥヘル監督は説明した。 「一部の選手はポジションの問題だ。10番タイプの選手を5人も招集し、本来のポジションでない場所でプレーさせることはしない。選手のためにも、我々のためにもならない」と語った。大会が開幕すれば、懐疑的な見方を覆すために監督には大きなプレッシャーがかかる。