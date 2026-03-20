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トーマス・トゥヘル監督は、アーセナル戦で活躍したマックス・ダウマンについて、ワールドカップ出場の「可能性」はまだ残っていると語った
若きガンナー、依然として争いに加わっている
トゥヘル監督は、ダウマンがイングランド代表のワールドカップメンバー入りする可能性を残している。アーセナルの若きスターは、ウルグアイ戦および日本戦に向けた代表メンバーから外れたが、これはドイツ人監督が同MFの成長を考慮し、慎重な姿勢をとったためである。
16歳の彼は北ロンドンで彗星のごとく頭角を現し、先週はトップチームでの初ゴールを決め、プレミアリーグ史上最年少得点者となって話題をさらった。今度の代表戦期間中はクラブに残留するものの、トゥヘル監督は、この若き選手の経験不足が、今夏の北米遠征への参加を必ずしも妨げるものではないと強調している。
- AFP
若手選手の育成における注意点
トゥヘル監督は、この若き選手を激しいメディアの騒ぎから守りたいという意向を説明し、次のように語った。「彼はエバートン戦であの素晴らしいゴールを決め、自ら脚光を浴びることになった。彼は現時点で、間違いなく素晴らしい才能の持ち主であり、傑出した才能だ。この年齢であれば、その点に疑いの余地はない。
「マックスについて私に話す人は皆、彼を称賛し、褒めちぎっている。現実として、現時点では彼は出場時間を争っている。アーセナルでレギュラーとして起用されているわけではない。彼は素晴らしい環境、つまり可能な限り最高の環境にいると思う。競争力があり、安定しており、チームワークを第一のルールとするクラブだ。それが彼らのプレーの仕方であり、機能の仕方だ。彼は最高の環境から学んでいるのだ。」
成長に最適な環境
トゥヘル監督は、エミレーツ・スタジアムこそが、ダウマンが早すぎるタイミングで代表の舞台に押し出されることなく、自身の技術を磨くのに理想的な場所だと考えている。イングランド代表監督は、彼の才能は疑いようがないものの、まだ安定したスタメン出場時間を確保するために奮闘しているような若い選手を扱う際には、ある程度の現実的な判断が必要だと指摘した。
「こうした若手選手については、もちろん我々も全員を知っている。君たちと同じように彼らを見ている。現時点では、彼はアーセナルで出場時間を勝ち取るために戦うのに適した環境にいると思う。ワールドカップに向けて彼を招集する機会は、いつでもある」と彼は付け加えた。
「若い選手たちに関しては、勢いを維持し、彼らの熱意を保たせることが重要だ。彼らには恐れを知らないような気概がある。今すぐ彼を招集してプレッシャーをかけ、それに伴う騒ぎを煽る必要はないが、我々はあらゆる選択肢を持っている」
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次は何が待っているのでしょうか？
イングランド代表は、今回の国際試合期間中に2試合の親善試合を行う。3月27日にウルグアイと対戦し、その3日後には日本との一戦が控えている。一方、ダウマンは日曜日に開催されるカラバオ・カップ決勝で、アーセナルがマンチェスター・シティと対戦する際、出場機会を得られることを狙っている。
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