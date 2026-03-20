トーマス・トゥヘル監督は、アーセナル戦で活躍したマックス・ダウマンについて、ワールドカップ出場の「可能性」はまだ残っていると語った

トゥヘル監督は、エミレーツ・スタジアムこそが、ダウマンが早すぎるタイミングで代表の舞台に押し出されることなく、自身の技術を磨くのに理想的な場所だと考えている。イングランド代表監督は、彼の才能は疑いようがないものの、まだ安定したスタメン出場時間を確保するために奮闘しているような若い選手を扱う際には、ある程度の現実的な判断が必要だと指摘した。

「こうした若手選手については、もちろん我々も全員を知っている。君たちと同じように彼らを見ている。現時点では、彼はアーセナルで出場時間を勝ち取るために戦うのに適した環境にいると思う。ワールドカップに向けて彼を招集する機会は、いつでもある」と彼は付け加えた。

「若い選手たちに関しては、勢いを維持し、彼らの熱意を保たせることが重要だ。彼らには恐れを知らないような気概がある。今すぐ彼を招集してプレッシャーをかけ、それに伴う騒ぎを煽る必要はないが、我々はあらゆる選択肢を持っている」