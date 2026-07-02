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トーマス・トゥヘル監督は、アステカ・スタジアムでのメキシコ戦を前に、ディエゴ・マラドーナの「神の手」ゴールについて「イングランドには因果応報があった」と語った。
メキシコで因果応報を求める
『The Athletic』によると、トゥヘル監督は日曜のワールドカップベスト16でメキシコと対戦するためアステカ・スタジアムに戻るイングランドに、幸運が訪れるべきだと感じている。同スタジアムでは1986年準々決勝でマラドーナが「神の手」ゴールを決め、アルゼンチンが2-1で勝利した。
重要な決勝トーナメントを前に、トゥヘル監督は「あの瞬間が私たちに報いてくれる」と語り、選手たちの原動力になると主張している。「私たちは仕返しをする。カルマは返ってくる。形勢を逆転させる。」
- AFP
あの象徴的な会場と和解する
1986年W杯当時13歳だったトゥヘルは、今も鮮明に記憶している。マラドーナについて「イングランド戦で2得点を奪った。1つはドリブル、もう1つは今なら認められないゴールだ」と振り返った。セント・ジョージズ・パークにはリネカーやシルトンの写真が飾られているが、監督はチームに歴史を塗り替えてほしいと願う。
彼はさらに「スタジアムとの和解を果たし、流れを変える大きな瞬間だ」と語った。その一方で、共催国との試合の難しさも認めた。「象徴的なスタジアムだ。メキシコでメキシコ代表と戦うのはまさに象徴的な一戦。相手は国全体であり、敵地スタジアムのエネルギーと戦うことになる」。
ライス氏の健康状態への懸念
歴史的な重圧に加え、イングランドは水曜日のラウンド32でコンゴ民主共和国に勝利したものの、選手たちのコンディションに不安を抱えている。チームは7分に先制点を許し、早々の敗退寸前まで追い詰められたが、ハリー・ケインが終盤に2得点を挙げて逆転した。トゥヘル監督は、2-1での勝利においてデクラン・ライスが痛みに耐えてプレーしたと明かした。 「彼に尋ねると、『チームのためならプレーできるが、ひどい痛みがある』と答えた」とトゥヘル監督は説明した。
デクランが「ひどい痛みだ」と言えば、もう限界だと分かる。彼は交代させてくれたことに感謝していたが、試合後には「問題ない」と言っていた。怪我ではなく神経性の痛みだと思うので、回復するだろう」
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究極の試練への備え
日曜、イングランド代表は伝統のアステカ・スタジアムで試合に臨む。その前に大きな課題がある。トゥヘル監督は主力の体調を見極め、先発を決定しなければならない。チームは標高2200メートルの高地に適応するため、予定より1日早くメキシコ入りする。高地とホームの熱狂的なサポーターという壁を乗り越え、ブラジルまたはノルウェーとの準々決勝進出を勝ち取るには、イングランドは集中力を最大限に発揮する必要がある。