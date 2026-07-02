トーマス・トゥヘル監督は、アステカ・スタジアムでのメキシコ戦を前に、ディエゴ・マラドーナの「神の手」ゴールについて「イングランドには因果応報があった」と語った。

歴史的な重圧に加え、イングランドは水曜日のラウンド32でコンゴ民主共和国に勝利したものの、選手たちのコンディションに不安を抱えている。チームは7分に先制点を許し、早々の敗退寸前まで追い詰められたが、ハリー・ケインが終盤に2得点を挙げて逆転した。トゥヘル監督は、2-1での勝利においてデクラン・ライスが痛みに耐えてプレーしたと明かした。 「彼に尋ねると、『チームのためならプレーできるが、ひどい痛みがある』と答えた」とトゥヘル監督は説明した。

デクランが「ひどい痛みだ」と言えば、もう限界だと分かる。彼は交代させてくれたことに感謝していたが、試合後には「問題ない」と言っていた。怪我ではなく神経性の痛みだと思うので、回復するだろう」