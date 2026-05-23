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トーマス・トゥヘル監督はフィル・フォーデンの立場について確信が持てず、イングランド代表監督はマンチェスター・シティのスター選手がワールドカップで「不満を抱いていただろう」と説明した。
世代のスターが引退した
25歳のプレイメーカーは、金曜日の代表候補リストから外れ、コール・パーマー、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルドらとともに落選した。 代表49試合出場ながら、シティでのリーグ7得点は少なく、低迷が響いた。過去3大会連続出場ながら、勢い失った彼を外す決断をトゥヘル監督は下した。
- AFP
トゥヘル監督が選手起用のジレンマを説明
元PFA年間最優秀選手賞受賞者をメンバーから外すという難しい決断について、イングランド代表監督は、戦術的なポジションの懸念が最終的な選考を左右したと明かした。
talkSPORTのインタビューでトゥヘル監督はこう語った。「フィルは合宿で素晴らしい活躍を見せた。トレーニング中だけでなく、私生活でもだ。この決定を伝えるのは非常に辛かった。 彼の反応から、代表入りがどれほど大きな意味を持っていたかが伝わってきた。しかし、シーズンの重要な局面、特に後半戦で勢いを失ってしまった。ところどころで光るプレーは見られたが、十分な証拠にはならなかった。
「結局、彼のポジションがどこなのか確信が持てなかった。10番なのか、フェイク9なのか、あるいは将来的にはベルナルド・シルバのような8番の役割なのか？ もうウイングではないかもしれない。だから、選手を招集して本来のポジションとは異なる場所で起用するのは理にかなっていない。キャンプに招いて不快な思いをさせたり、不満を抱かせたりするのは避けたい。だからこそ、決断を下さなければならないのだ。」
楽屋の序列が固まる
フォーデンの最適な起用法は、歴代の代表監督を悩ませてきた。彼は他の創造性豊かな選手を起用するために、しばしばサイドに追いやられてきた。トゥヘル監督の厳格なトランジションシステムの下では、2025年1月の就任以来、マンチェスター・シティ出身の彼に先発出場を与えたのはわずか1試合だ。その代わりに、トゥヘルはジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャースを中盤の攻撃的ポジションの主力として起用している。
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グループLの試合が控えている
イングランド代表26名は、クロアチア、ガーナ、パナマと同居する厳しいグループLを突破するため、急いで戦術を固める必要がある。6月17日、アーリントンのAT&Tスタジアムで行われるクロアチアとの初戦で、スリー・ライオンズの真価が問われる。この試合でトゥヘル監督の采配は、即座に世界中の厳しい視線にさらされるだろう。 一方、落胆したフォーデンは長期休暇を使い、代表落選を精神的に整理し、シティの新体制でのプレシーズンに備える必要がある。