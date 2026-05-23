元PFA年間最優秀選手賞受賞者をメンバーから外すという難しい決断について、イングランド代表監督は、戦術的なポジションの懸念が最終的な選考を左右したと明かした。

talkSPORTのインタビューでトゥヘル監督はこう語った。「フィルは合宿で素晴らしい活躍を見せた。トレーニング中だけでなく、私生活でもだ。この決定を伝えるのは非常に辛かった。 彼の反応から、代表入りがどれほど大きな意味を持っていたかが伝わってきた。しかし、シーズンの重要な局面、特に後半戦で勢いを失ってしまった。ところどころで光るプレーは見られたが、十分な証拠にはならなかった。

「結局、彼のポジションがどこなのか確信が持てなかった。10番なのか、フェイク9なのか、あるいは将来的にはベルナルド・シルバのような8番の役割なのか？ もうウイングではないかもしれない。だから、選手を招集して本来のポジションとは異なる場所で起用するのは理にかなっていない。キャンプに招いて不快な思いをさせたり、不満を抱かせたりするのは避けたい。だからこそ、決断を下さなければならないのだ。」