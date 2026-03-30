トーマス・トゥヘル監督はジュード・ベリンガムに関して一切のリスクを冒さず、イングランド代表監督はレアル・マドリードのスター選手を日本戦から外すことを決定した

ベリンガムは、3月の代表戦期間中に行われた2試合で、代表として1分もプレーすることなくこの期間を終えることになった。金曜日のウルグアイ戦（1-1の引き分け）では、試合の登録メンバーから完全に外されており、多くの人が彼が日本戦に向けて温存されているのだと考えていた。しかし、トゥヘル監督はその休養期間を延長することを選択した。

彼を温存するという決定は、イングランド代表が親善試合での出場時間よりも、長期的な戦力としての確保を優先していることを示唆している。イングランドのサポーターはマドリードの「ガラクティコ」のプレーを期待していたが、代表チームの医療スタッフとマドリードのクラブ側の両者が注視する中で、彼の完全な回復こそが最優先事項であることに変わりはない。