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Ahmed Refaat

翻訳者：

トーマス・トゥヘル監督はジュード・ベリンガムに関して一切のリスクを冒さず、イングランド代表監督はレアル・マドリードのスター選手を日本戦から外すことを決定した

ジュード・ベリンガム
トーマス・トゥヘル
イングランド 対 日本
イングランド
日本
親善試合
レアル・マドリー
ラ・リーガ

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ジュード・ベリンガムのコンディションについて断固とした姿勢を示し、選手の健康を危険にさらすようなことはしないと強調した。ウェンブリーで行われる日本との親善試合への期待が高まっているにもかかわらず、レアル・マドリードのMFベリンガムは、コンディションに悪影響が出ないよう、引き続き戦列を離れることになる。

  • マドリードのスター選手にとって、静かな代表戦期間となった

    ベリンガムは、3月の代表戦期間中に行われた2試合で、代表として1分もプレーすることなくこの期間を終えることになった。金曜日のウルグアイ戦（1-1の引き分け）では、試合の登録メンバーから完全に外されており、多くの人が彼が日本戦に向けて温存されているのだと考えていた。しかし、トゥヘル監督はその休養期間を延長することを選択した。

    彼を温存するという決定は、イングランド代表が親善試合での出場時間よりも、長期的な戦力としての確保を優先していることを示唆している。イングランドのサポーターはマドリードの「ガラクティコ」のプレーを期待していたが、代表チームの医療スタッフとマドリードのクラブ側の両者が注視する中で、彼の完全な回復こそが最優先事項であることに変わりはない。

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  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    トゥヘルは安全第一の姿勢をとる

    BBCの取材に対し、今節の試合からこの22歳の選手を外す決定について、トゥヘル監督はその理由を明確に語った。ドイツ人監督は次のように説明した。「ジュードは筋肉の怪我から復帰したばかりなので、リスクは冒さない。何が起こるか分からないからだ。」

  • マドリードのスター選手を悩ませる怪我の過去

    ベリンガムを巡るコンディション面の懸念は、2月にさかのぼる。当時、彼はレイオ・バジェカーノとの国内リーグ戦で左脚のハムストリングを断裂した。この負傷により彼は長期にわたり戦線離脱を余儀なくされ、アルバロ・アルベロア監督の戦術の要となっていた今シーズンの流れが中断されてしまった。

    彼は最近レアル・マドリードで復帰を果たしたものの、出場時間は限定的だった。アトレティコとの重要なマドリード・ダービーで勝利を収めた試合には途中出場したが、まだ100％の状態でプレーできていないことは明らかだった。このリズムの欠如と、ハムストリングの負傷が抱えるデリケートな性質こそが、トゥヘル監督に介入させ、さらなる負担を避けるよう促した要因である。



  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリードは安堵の息をついた

    サンティアゴ・ベルナベウでは、ベリンガムの休養というニュースに大きな安堵の声が上がるだろう。リーガ・エスパニョーラの終盤戦や重要なチャンピオンズリーグの試合を含む過密日程をこなす中、レアル・マドリードにとって、中盤の要である彼を再び長期離脱させる余裕などない。クラブとイングランド代表の間の連携が、選手の負担管理において実を結んだようだ。

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