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トーマス・トゥヘル監督はジュード・ベリンガムに関して一切のリスクを冒さず、イングランド代表監督はレアル・マドリードのスター選手を日本戦から外すことを決定した
マドリードのスター選手にとって、静かな代表戦期間となった
ベリンガムは、3月の代表戦期間中に行われた2試合で、代表として1分もプレーすることなくこの期間を終えることになった。金曜日のウルグアイ戦（1-1の引き分け）では、試合の登録メンバーから完全に外されており、多くの人が彼が日本戦に向けて温存されているのだと考えていた。しかし、トゥヘル監督はその休養期間を延長することを選択した。
彼を温存するという決定は、イングランド代表が親善試合での出場時間よりも、長期的な戦力としての確保を優先していることを示唆している。イングランドのサポーターはマドリードの「ガラクティコ」のプレーを期待していたが、代表チームの医療スタッフとマドリードのクラブ側の両者が注視する中で、彼の完全な回復こそが最優先事項であることに変わりはない。
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トゥヘルは安全第一の姿勢をとる
BBCの取材に対し、今節の試合からこの22歳の選手を外す決定について、トゥヘル監督はその理由を明確に語った。ドイツ人監督は次のように説明した。「ジュードは筋肉の怪我から復帰したばかりなので、リスクは冒さない。何が起こるか分からないからだ。」
マドリードのスター選手を悩ませる怪我の過去
ベリンガムを巡るコンディション面の懸念は、2月にさかのぼる。当時、彼はレイオ・バジェカーノとの国内リーグ戦で左脚のハムストリングを断裂した。この負傷により彼は長期にわたり戦線離脱を余儀なくされ、アルバロ・アルベロア監督の戦術の要となっていた今シーズンの流れが中断されてしまった。
彼は最近レアル・マドリードで復帰を果たしたものの、出場時間は限定的だった。アトレティコとの重要なマドリード・ダービーで勝利を収めた試合には途中出場したが、まだ100％の状態でプレーできていないことは明らかだった。このリズムの欠如と、ハムストリングの負傷が抱えるデリケートな性質こそが、トゥヘル監督に介入させ、さらなる負担を避けるよう促した要因である。
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レアル・マドリードは安堵の息をついた
サンティアゴ・ベルナベウでは、ベリンガムの休養というニュースに大きな安堵の声が上がるだろう。リーガ・エスパニョーラの終盤戦や重要なチャンピオンズリーグの試合を含む過密日程をこなす中、レアル・マドリードにとって、中盤の要である彼を再び長期離脱させる余裕などない。クラブとイングランド代表の間の連携が、選手の負担管理において実を結んだようだ。