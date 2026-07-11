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GFX Erling Haaland Thomas TuchelGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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トーマス・トゥヘル監督はエルリング・ハーランドの発言に「驚き」を表明。一方、イングランド代表監督はノルウェーとの準々決勝を控え、プレッシャーに耐えられると強調した。

トーマス・トゥヘル
アーリング・ハーランド
ノルウェー 対 イングランド
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トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップ準々決勝を前にエルリング・ハーランドがイングランドに圧力を転嫁しようとした発言に驚いた。だが、自チームは高まる期待に十分対応できると語った。

  • haaland(C)Getty Images

    スリー・ライオンズが下馬評の低い相手と対戦

    ハーランドは準々決勝を前に、イングランドにプレッシャーを押し付けようとしている。16強でブラジルを破ったものの、彼は自国の勝利の可能性は低いと語った。

    試合前、NRKのインタビューで彼は「我々が勝つ可能性は極めて低い。プレッシャーはすべてイングランドに」と語り、自国が“アンダードッグ”だと強調した。

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  • トゥヘル監督、フォワードの戦術に疑問

    イングランド代表のトゥヘル監督は、ハーランドのような世界的なスーパースターが重要な試合を前にしてメディアを避けることに驚いている。

    NRKの取材に、このドイツ人監督は、同FWの心理戦術に戸惑いながらも、マイアミ・スタジアムでの大きな期待に「スリー・ライオンズ」が万全を期していると強調した。彼は「アーリングがそう言ったのに驚いている。彼はプレッシャーを楽しんで力を出す選手だと思っていたからだ。彼がそのプレッシャーをこちらに押し付けているのに驚いている」と語った。

    さらに「我々はプレッシャーを楽しんでいる。誰が優勝候補で、どこにプレッシャーがあるかなど1分も考えたことはない。彼らが内部で勝利を目指していることは分かっている。そうでないわけがない」と語った。

  • Erling Haaland Norway 2026 World Cup BrazilGetty

    ハーランド、得点記録更新を狙う

    ハーランドは試合前、謙虚な姿勢を示したが、ピッチでは4試合で7得点を挙げるなど圧倒的な活躍を見せる。イングランドの守備を破れば、ハメス・ロドリゲスやゲルト・ミュラーの大会記録に並ぶ。

    一方、イングランドは欧州勢とのノックアウトステージで敗れるジンクスを克服しなければならない。

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  • 準決勝進出をかけてヘビー級選手たちが激突

    マイアミでのこの試合の勝者は準決勝へ進み、カンザスシティ・スタジアムで行われるアルゼンチン対スイスの勝者と対戦する。ベスト4入りを狙うイングランドは、7試合連続無敗の堅守でハーランドを軸とするノルウェーの攻撃を封じなければならない。

    金曜の記者会見で、ステール・ソルバッケン監督は「どちらがより大きなプレッシャーにさらされているか」という質問にこう答えた。「イングランドの方が我々よりプレッシャーを感じているが、我々も自分たちへの期待がある。試合が始まれば選手たちはプレッシャーをあまり考えない。11対11の戦いだからだ。重要なのは試合前にそれについて話すことだ。」

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