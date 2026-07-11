イングランド代表のトゥヘル監督は、ハーランドのような世界的なスーパースターが重要な試合を前にしてメディアを避けることに驚いている。

NRKの取材に、このドイツ人監督は、同FWの心理戦術に戸惑いながらも、マイアミ・スタジアムでの大きな期待に「スリー・ライオンズ」が万全を期していると強調した。彼は「アーリングがそう言ったのに驚いている。彼はプレッシャーを楽しんで力を出す選手だと思っていたからだ。彼がそのプレッシャーをこちらに押し付けているのに驚いている」と語った。

さらに「我々はプレッシャーを楽しんでいる。誰が優勝候補で、どこにプレッシャーがあるかなど1分も考えたことはない。彼らが内部で勝利を目指していることは分かっている。そうでないわけがない」と語った。