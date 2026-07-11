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トーマス・トゥヘル監督はエルリング・ハーランドの発言に「驚き」を表明。一方、イングランド代表監督はノルウェーとの準々決勝を控え、プレッシャーに耐えられると強調した。
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スリー・ライオンズが下馬評の低い相手と対戦
ハーランドは準々決勝を前に、イングランドにプレッシャーを押し付けようとしている。16強でブラジルを破ったものの、彼は自国の勝利の可能性は低いと語った。
試合前、NRKのインタビューで彼は「我々が勝つ可能性は極めて低い。プレッシャーはすべてイングランドに」と語り、自国が“アンダードッグ”だと強調した。
トゥヘル監督、フォワードの戦術に疑問
イングランド代表のトゥヘル監督は、ハーランドのような世界的なスーパースターが重要な試合を前にしてメディアを避けることに驚いている。
NRKの取材に、このドイツ人監督は、同FWの心理戦術に戸惑いながらも、マイアミ・スタジアムでの大きな期待に「スリー・ライオンズ」が万全を期していると強調した。彼は「アーリングがそう言ったのに驚いている。彼はプレッシャーを楽しんで力を出す選手だと思っていたからだ。彼がそのプレッシャーをこちらに押し付けているのに驚いている」と語った。
さらに「我々はプレッシャーを楽しんでいる。誰が優勝候補で、どこにプレッシャーがあるかなど1分も考えたことはない。彼らが内部で勝利を目指していることは分かっている。そうでないわけがない」と語った。
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ハーランド、得点記録更新を狙う
ハーランドは試合前、謙虚な姿勢を示したが、ピッチでは4試合で7得点を挙げるなど圧倒的な活躍を見せる。イングランドの守備を破れば、ハメス・ロドリゲスやゲルト・ミュラーの大会記録に並ぶ。
一方、イングランドは欧州勢とのノックアウトステージで敗れるジンクスを克服しなければならない。
準決勝進出をかけてヘビー級選手たちが激突
マイアミでのこの試合の勝者は準決勝へ進み、カンザスシティ・スタジアムで行われるアルゼンチン対スイスの勝者と対戦する。ベスト4入りを狙うイングランドは、7試合連続無敗の堅守でハーランドを軸とするノルウェーの攻撃を封じなければならない。
金曜の記者会見で、ステール・ソルバッケン監督は「どちらがより大きなプレッシャーにさらされているか」という質問にこう答えた。「イングランドの方が我々よりプレッシャーを感じているが、我々も自分たちへの期待がある。試合が始まれば選手たちはプレッシャーをあまり考えない。11対11の戦いだからだ。重要なのは試合前にそれについて話すことだ。」
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