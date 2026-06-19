トーマス・トゥヘル監督の連勝が続く！ イングランド代表監督の「チームが見えなかった」という苦情を受け、FIFAはワールドカップのカメラマン方針を変更。

試合後の会見でトゥヘル監督は、混雑したタッチラインのせいで待ち望んだ瞬間が見えなかったと失望を露わにした。

彼は「国歌斉唱のときにカメラマンの位置を変えてほしいとFIFAに訴えている。チームが見えなかった。50人ものカメラマンが壁のように立ち、選手一人も見えなかった。

そのせいで私の体験は少し台無しになった。とても感慨深い瞬間だった。若かりし頃、監督として成功するなんて想像もできなかった。