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トーマス・トゥヘル監督の連勝が続く！ イングランド代表監督の「チームが見えなかった」という苦情を受け、FIFAはワールドカップのカメラマン方針を変更。
トゥヘル監督が方針の見直しを迫る
元バイエルン・ミュンヘンの監督は、イングランドがクロアチアに4-2で勝った試合前、AT&Tスタジアムの狭いタッチラインに怒っていた。ピッチを1.2メートル高くしたため、タッチライン周辺が大幅に狭くなったのだ。 その結果、約50人の報道陣が監督の視界に入り、重要な場面で選手が見えなくなった。
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苛立つ監督がFIFAに訴える
試合後の会見でトゥヘル監督は、混雑したタッチラインのせいで待ち望んだ瞬間が見えなかったと失望を露わにした。
彼は「国歌斉唱のときにカメラマンの位置を変えてほしいとFIFAに訴えている。チームが見えなかった。50人ものカメラマンが壁のように立ち、選手一人も見えなかった。
そのせいで私の体験は少し台無しになった。とても感慨深い瞬間だった。若かりし頃、監督として成功するなんて想像もできなかった。
運営組織が方針を変更
イングランド代表監督や大会関係者のフィードバックを受け、FIFAは他の国際大会で採用された例を踏まえ、迅速に妥協案を導入した。改訂ガイドラインでは、写真家はテクニカルエリアに散らばらずハーフウェイライン近くに集まる。また、国歌斉唱中、コーチングスタッフはベンチを離れ、センターサークルを遮るものなく見渡せるよう横移動できる。
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今後の試合は依然不透明だ
運営団体は木曜日、アトランタで行われたグループAのチェコ対南アフリカ戦で調整されたプロトコルを試験導入した。BBCスポーツによると、この流動的な情報提供が監督の懸念を完全に解消するかは不明だ。イングランドサッカー協会はさらなる明確化を求めており、イングランドが次のグループステージに臨む前にFIFA幹部と正式に直接協議するのを待っている。