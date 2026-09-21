パーマーがコンディション管理を優先する決断を下した背景には、トゥヘルからの厳しいメッセージがある。トゥヘルはこのアタッカーに対し、代表再招集を正当化しなければならないと警告していた。このアタッカーに対し、代表再招集を正当化しなければならないと警告していた。このプレーメーカーがイングランド代表で最後にプレーしたのは3月の日本戦で、イングランドのワールドカップメンバーから外れたことは大きな話題となっていた。

「コールのようにメンバーに選ばれ、代表に戻る切符を手にするのは一つのことだが、イングランドのために結果を出すのはまた別のことだ」とトゥヘルは説明した。「コールは来た時に一段階上げなければならないし、自分の居場所をつかみ、ポジションを守り、招集を正当化するためには、こうした数字を示す必要がある」

指揮官は、パーマーが7試合で4ゴール2アシストを記録して復調したことが、招集に値すると指摘した。「彼は数字を取り戻し、アシストを取り戻し、勝負を決めるゴールを取り戻した」とトゥヘルは付け加えた。「彼には証明すべきものがあると思うし、それはトレント［アレクサンダー＝アーノルド］も同じだ。彼は我々にとって一度も選べない存在ではなかったし、今回はキャンプに来て最高の自分を見せるチャンスだ」

一方で、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は最近、このスターFWの慎重なアプローチを支持していた。「時には、ケガであれ何であれ、そこから学ぶために難しい時期を経験する必要があると思う」とアロンソは述べた。「コールはそのケガで難しい時期を過ごした。そして今は、あの症状を感じずに済むよう予防するために、本当に懸命に取り組んでいる」