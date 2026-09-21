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トーマス・トゥヘル監督の警告にもかかわらず、チェルシーのスター、コール・パーマーはマンチェスター・ユナイテッドの2選手とともにイングランド代表から離脱する見通し
パーマー、イングランド代表を辞退する見通し
『ジ・アスレティック』によると、パーマーは負荷管理を優先するため、トゥヘル監督の最新のイングランド代表メンバーを辞退する見込みだ。24歳の同選手は金曜日にGテック・コミュニティ・スタジアムで行われたブレントフォード戦でチェルシーが0-3で敗れた試合で90分間フル出場していたが、コンディションを守るため、今回は代表活動を見送ることになる。
チェルシーのプレーメーカーだけが欠場見込みの大物選手ではない。マンチェスター・ユナイテッドのマーカス・ラッシュフォードとコビー・メイヌーも、日曜日のフラム戦の1-1の引き分けを受け、今後のネーションズリーグに向けた試合の出場が危ぶまれている。
ラッシュフォードは股関節の問題を長く抱えており、ワールドカップ以降は慎重な管理が必要となっていて、77分に交代した。一方、ワールドカップのメンバーには入っていたものの1分も出場しなかった21歳のメイヌーも、クレイブン・コテージで80分間プレーした後に負傷に苦しんでいる。
- Paul Marriott
アロンソが支持するなかでも、トゥヘルはさらなる向上を求める
パーマーがコンディション管理を優先する決断を下した背景には、トゥヘルからの厳しいメッセージがある。トゥヘルはこのアタッカーに対し、代表再招集を正当化しなければならないと警告していた。このアタッカーに対し、代表再招集を正当化しなければならないと警告していた。このプレーメーカーがイングランド代表で最後にプレーしたのは3月の日本戦で、イングランドのワールドカップメンバーから外れたことは大きな話題となっていた。
「コールのようにメンバーに選ばれ、代表に戻る切符を手にするのは一つのことだが、イングランドのために結果を出すのはまた別のことだ」とトゥヘルは説明した。「コールは来た時に一段階上げなければならないし、自分の居場所をつかみ、ポジションを守り、招集を正当化するためには、こうした数字を示す必要がある」
指揮官は、パーマーが7試合で4ゴール2アシストを記録して復調したことが、招集に値すると指摘した。「彼は数字を取り戻し、アシストを取り戻し、勝負を決めるゴールを取り戻した」とトゥヘルは付け加えた。「彼には証明すべきものがあると思うし、それはトレント［アレクサンダー＝アーノルド］も同じだ。彼は我々にとって一度も選べない存在ではなかったし、今回はキャンプに来て最高の自分を見せるチャンスだ」
一方で、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は最近、このスターFWの慎重なアプローチを支持していた。「時には、ケガであれ何であれ、そこから学ぶために難しい時期を経験する必要があると思う」とアロンソは述べた。「コールはそのケガで難しい時期を過ごした。そして今は、あの症状を感じずに済むよう予防するために、本当に懸命に取り組んでいる」
負傷に悩まされたシーズン後のコンディション管理
パーマーが自身の体にリスクを負うことに消極的なのは、太ももとハムストリングの問題に大きく悩まされ、もどかしいものとなった2025-26シーズンが背景にある。公式戦34試合に出場し、プレミアリーグでは24試合で先発、11ゴール3アシストを記録したものの、最高のコンディションを維持するのに苦しんだ。
アロンソの下での最近の好調ぶりはチェルシーにとって大きな好材料となっているが、イングランド代表での活動を見送る決断は、彼を万全の状態に保つための長期的な戦略を浮き彫りにしている。A代表では14試合でわずか2ゴールにとどまっており、パーマーがトゥヘルのスタメンに定着するには、もう少し待たなければならない。
- Every Second Media
ネーションズリーグの重要な日程
パーマー、ラッシュフォード、メイヌーを欠くイングランドは、3週間で4試合という過酷なネーションズリーグ日程に臨む。戦力を削がれたトゥヘル率いるチームは、9月26日にウェンブリーでワールドカップ王者スペインを迎え、その後は9月29日にプラハでチェコ共和国、10月3日にクロアチアとのアウェー戦に向かう。
イングランドはその後、10月6日にウェンブリーで行われるチェコ共和国とのホームゲームでこの代表ウインドーを締めくくる。トゥヘルはこの厳しい日程を乗り切るとともに、イングランドが好結果を確保できるよう代替案に頼らなければならない。
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