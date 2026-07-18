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トーマス・トゥヘル監督の時代は終わったのか？ イングランドのW杯敗退後、元プレミアリーグのストライカーがペップ・グアルディオラについて衝撃発言。
ワールドカップでの痛恨の敗退を受け、トゥヘル監督は大きなプレッシャーに直面している。
ワールドカップ準決勝でイングランドがアルゼンチンに1-2で敗れ、トゥヘル監督への圧力が高まっている。アンソニー・ゴードンが先制したが、エンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスのゴールでアルゼンチンが逆転した。 1－0とリードした後に守備的な戦術に切り替えた采配が、元代表らから批判された。この敗戦にもかかわらず、イングランドサッカー協会（FA）は大会後もチームを率いる準備を進めるトゥヘルを支持していると報じられている。
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モリソンが、トゥヘルが留任すべき理由を説明する
元プレミアリーグのストライカー、モリソン氏は、解任を求める声が高まっているにもかかわらず、トゥヘル監督がイングランド代表を率いるのに依然として適任だと考えている。彼は『FourFourTwo』への寄稿で、現実的な代替候補がほとんどいないと主張した。
「私は依然として、トゥヘルこそがイングランド代表を率いるにふさわしい人物だと考えている」と彼は記した。「多くの人が彼の解任を求めていることは承知しているが、もし彼を解任するとしても、他に適任者がいるだろうか？」
グアルディオラは夢のような監督だ
モリソン氏は当初、現監督を擁護していた。しかし、ある名前が浮上すれば議論は一変すると即座に指摘した。グアルディオラ氏がマンチェスター・シティを去った今、このカタルーニャ出身の天才が代表を率いる構想は、多くのサポーターにとって依然として夢だ。
プレミアリーグで何度も優勝した彼を招へいできるなら、トゥヘルの契約や空席のタイミングに関係なく、FAが即座に行動を起こさないのは愚かだとモリソンは語る。
「多くの人がペップ・グアルディオラの名前を挙げています。もし彼が開幕したら、両手で掴むべきです。しかし現時点でFAが変更するとは思いません」と付け加えた。「ジネディーヌ・ジダンの名前も出ましたが、ディディエ・デシャンが退任するフランス代表のポストに就くようです。 ユルゲン・クロップも候補に挙がったが、ドイツ代表監督就任が濃厚だ。
「だから、イングランドが監督交代を決断するなら、ペップが最有力候補になるだろう。もっと切実なのは、イングランドが今、誰もやりたくない3位決定戦の準備をしなければならないことだ。なぜこの試合が大会に残っているのか分からない。私にとっては無意味だ。選手の中には、すぐに休暇に入ってリフレッシュし、新シーズンに備えたい人もいるだろう。」
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注目は3位決定戦へ
イングランド代表はマイアミ・スタジアムでのフランスとの3位決定戦へ準備中。決勝進出を逃した悔しさはあるが、トゥヘル監督率いるチームは勝利候補だ。
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