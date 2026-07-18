モリソン氏は当初、現監督を擁護していた。しかし、ある名前が浮上すれば議論は一変すると即座に指摘した。グアルディオラ氏がマンチェスター・シティを去った今、このカタルーニャ出身の天才が代表を率いる構想は、多くのサポーターにとって依然として夢だ。

プレミアリーグで何度も優勝した彼を招へいできるなら、トゥヘルの契約や空席のタイミングに関係なく、FAが即座に行動を起こさないのは愚かだとモリソンは語る。

「多くの人がペップ・グアルディオラの名前を挙げています。もし彼が開幕したら、両手で掴むべきです。しかし現時点でFAが変更するとは思いません」と付け加えた。「ジネディーヌ・ジダンの名前も出ましたが、ディディエ・デシャンが退任するフランス代表のポストに就くようです。 ユルゲン・クロップも候補に挙がったが、ドイツ代表監督就任が濃厚だ。

「だから、イングランドが監督交代を決断するなら、ペップが最有力候補になるだろう。もっと切実なのは、イングランドが今、誰もやりたくない3位決定戦の準備をしなければならないことだ。なぜこの試合が大会に残っているのか分からない。私にとっては無意味だ。選手の中には、すぐに休暇に入ってリフレッシュし、新シーズンに備えたい人もいるだろう。」